Μέση Ανατολή: Η σύγκρουση μπορεί να επισπεύσει το «διαζύγιο» της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο

Το μήνυμα των Αμερικανών είναι ξεκάθαρο: επιταχύνετε τη ροή αμερικανικού LNG στις πιο ευάλωτες αγορές της Ευρώπης και για αυτό, σύμφωνα με το Reuters αναδεικνύεται η αξία του Κάθετου Διαδρόμου