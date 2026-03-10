Η εταιρεία ΒΕΝΕΤΗ συνάπτει συνεργασία με την Coffee Lab
Η εταιρεία ΒΕΝΕΤΗ συνάπτει συνεργασία με την Coffee Lab
Η εταιρεία ΒΕΝΕΤΗ συμπληρώνει 78 χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας και διαθέτει 25 εταιρείες σε όλο το φάσμα της εστίασης
Σε μια νέα επιχειρηματική συνεργασία με την εταιρεία Coffee Lab προχωρά η εταιρεία ΒΕΝΕΤΗ, ενισχύοντας περαιτέρω την δραστηριότητά της στην αγορά του καφέ.
Η νέα αυτή επιχειρηματική κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της ΒΕΝΕΤΗ να επενδύει στην εξαγορά μικρών, οικογενειακών, ελληνικών εταιρειών παραγωγής ποιοτικών προϊόντων. Η εταιρεία προχωρά σε αγορές μικρών δικτύων και σε συνέργειες με επιχειρήσεις που έχουν την ίδια κουλτούρα και το ίδιο όραμα με τη ΒΕΝΕΤΗ.
Η συνεργασία με την Coffee Lab θα αφορά τη μετοχική σχέση, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάδειξη ενός νέου concept για τα υπάρχοντα καταστήματα Coffee Lab που θα περιλαμβάνει προϊόντα και των δύο εταιρειών.
Σε πρώτη φάση, τα προϊόντα ΒΕΝΕΤΗ θα εμπλουτίσουν τις επιλογές bakery των καταστημάτων Coffee Lab, ενισχύοντας την εμπειρία του καφέ με premium sandwiches, προτάσεις για brunch, croissanterie, desserts, ποικιλία από χειροποίητες, παραδοσιακές, ελληνικές πίτες, cookies και όλη τη γκάμα προϊόντων bakery των καταστημάτων BENETH.
Η εταιρεία ΒΕΝΕΤΗ
Η εταιρεία ΒΕΝΕΤΗ συμπληρώνει φέτος 78 χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας και διαθέτει 25 εταιρείες σε όλο το φάσμα της εστίασης. Η ΒΕΝΕΤΗ πρωτοστατεί τις τελευταίες δεκαετίες στην αγορά, εισάγοντας μια σειρά από επιτυχημένα concept όπως τα VENETI FOOD HALL, τα VENETI 1948, το VENETI GREAT στο Μπάγκειον, τα VENETI GO και τα CREMERIA VENETI. Tο 2024 η εταιρεία εξαγόρασε την εταιρεία ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ ενώ το 2025 η εταιρεία έθεσε ξανά λειτουργία το ιστορικό Jackson Hall με την επωνυμία VENETI Jackson Hall.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΒΕΝΕΤΗ για το 2025 προβλέπεται να ανέλθει στα 80.000.000 € έναντι 74.044.126 € το 2024 σημειώνοντας αύξηση 8,04%. Οι προβλέψεις για τα κέρδη προ φόρων είναι να φτάσουν τα 5.500.000 € το 2025 έναντι 5.323.097 € το 2024 ενώ το EBITDA θα φτάσει τις 12.000.000 € από 12.973.027 € το 2024.
Η νέα αυτή επιχειρηματική κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της ΒΕΝΕΤΗ να επενδύει στην εξαγορά μικρών, οικογενειακών, ελληνικών εταιρειών παραγωγής ποιοτικών προϊόντων. Η εταιρεία προχωρά σε αγορές μικρών δικτύων και σε συνέργειες με επιχειρήσεις που έχουν την ίδια κουλτούρα και το ίδιο όραμα με τη ΒΕΝΕΤΗ.
Η συνεργασία με την Coffee Lab θα αφορά τη μετοχική σχέση, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάδειξη ενός νέου concept για τα υπάρχοντα καταστήματα Coffee Lab που θα περιλαμβάνει προϊόντα και των δύο εταιρειών.
Σε πρώτη φάση, τα προϊόντα ΒΕΝΕΤΗ θα εμπλουτίσουν τις επιλογές bakery των καταστημάτων Coffee Lab, ενισχύοντας την εμπειρία του καφέ με premium sandwiches, προτάσεις για brunch, croissanterie, desserts, ποικιλία από χειροποίητες, παραδοσιακές, ελληνικές πίτες, cookies και όλη τη γκάμα προϊόντων bakery των καταστημάτων BENETH.
Η εταιρεία ΒΕΝΕΤΗ
Η εταιρεία ΒΕΝΕΤΗ συμπληρώνει φέτος 78 χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας και διαθέτει 25 εταιρείες σε όλο το φάσμα της εστίασης. Η ΒΕΝΕΤΗ πρωτοστατεί τις τελευταίες δεκαετίες στην αγορά, εισάγοντας μια σειρά από επιτυχημένα concept όπως τα VENETI FOOD HALL, τα VENETI 1948, το VENETI GREAT στο Μπάγκειον, τα VENETI GO και τα CREMERIA VENETI. Tο 2024 η εταιρεία εξαγόρασε την εταιρεία ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ ενώ το 2025 η εταιρεία έθεσε ξανά λειτουργία το ιστορικό Jackson Hall με την επωνυμία VENETI Jackson Hall.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΒΕΝΕΤΗ για το 2025 προβλέπεται να ανέλθει στα 80.000.000 € έναντι 74.044.126 € το 2024 σημειώνοντας αύξηση 8,04%. Οι προβλέψεις για τα κέρδη προ φόρων είναι να φτάσουν τα 5.500.000 € το 2025 έναντι 5.323.097 € το 2024 ενώ το EBITDA θα φτάσει τις 12.000.000 € από 12.973.027 € το 2024.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα