Η εταιρεία ΒΕΝΕΤΗ συνάπτει συνεργασία με την Coffee Lab

Σε μια νέα επιχειρηματική συνεργασία με τηνπροχωρά η, ενισχύοντας περαιτέρω την δραστηριότητά της στην αγορά του καφέ.Η νέα αυτή επιχειρηματική κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική τηςνα επενδύει στην. Η εταιρεία προχωρά σε αγορές μικρών δικτύων και σε συνέργειες με επιχειρήσεις που έχουν την ίδια κουλτούρα και το ίδιο όραμα με τη ΒΕΝΕΤΗ.Η συνεργασία με τηνθα αφορά τη, τηνκαι την ανάδειξη ενόςγια τα υπάρχοντα καταστήματαπου θα περιλαμβάνει προϊόντα και των δύο εταιρειών.Σε πρώτη φάση, τα, ενισχύοντας την εμπειρία του καφέ με premium sandwiches, προτάσεις για brunch, croissanterie, desserts, ποικιλία από χειροποίητες, παραδοσιακές, ελληνικές πίτες, cookies και όλη τη γκάμα προϊόντων bakery των καταστημάτων BENETH.Η εταιρεία ΒΕΝΕΤΗ συμπληρώνει φέτοςκαι διαθέτεισε όλο το φάσμα της εστίασης. Η ΒΕΝΕΤΗ πρωτοστατεί τις τελευταίες δεκαετίες στην αγορά, εισάγοντας μια σειρά από επιτυχημένα concept όπως τα, τα, τοστο Μπάγκειον, τακαι τα. Tοη εταιρεία εξαγόρασε την εταιρείαενώ το 2025 η εταιρεία έθεσε ξανά λειτουργία το ιστορικόμε την επωνυμίαγια το 2025 προβλέπεται να ανέλθει στα 80.000.000 € έναντι 74.044.126 € το 2024. Οι προβλέψεις γιαείναι να φτάσουν τα 5.500.000 € το 2025 έναντι 5.323.097 € το 2024 ενώ τοθα φτάσει τις 12.000.000 € από 12.973.027 € το 2024.