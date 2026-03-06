ΕΦΚΑ: Πληρωμή αναδρομικών σε 1.015 συνταξιούχους σήμερα
ΕΦΚΑ: Πληρωμή αναδρομικών σε 1.015 συνταξιούχους σήμερα

Ήρθε η ώρα της καταβολής αναδρομικών σε 1.015 συνταξιούχους - Πάνω από 2 εκατ. ευρώ το συνολικό ποσό

ΕΦΚΑ: Πληρωμή αναδρομικών σε 1.015 συνταξιούχους σήμερα
Καταβολή αναδρομικών ποσών σε συνολικά 1.015 συνταξιούχους, γίνεται σήμερα Παρασκευή (6/3) σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΦΚΑ.

Από τους 1.015 δικαιούχους οι 985 είναι εν ζωή, ενώ για τις 30 περιπτώσεις τα ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους βάσει κληρονομικού δικαιώματος.

Οι δικαιούχοι προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα τέως ταμεία: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και Ταμείο Συντάξεως Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (Τ.Σ.Π.- Ε.Τ.Ε.).

Τα αναδρομικά προέκυψαν από διόρθωση και συμπλήρωση ασφαλιστικών στοιχείων, καθώς και από επανυπολογισμό επασφαλίστρου της κύριας σύνταξης, στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών του e-ΕΦΚΑ για διασφάλιση της ακρίβειας και της νομιμότητας στις συντάξεις.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 2.185.686,43 ευρώ εκ των οποίων:

-2.040.331,56 ευρώ αφορούν σε εν ζωή συνταξιούχους
-145.354,87 ευρώ αφορούν σε κληρονομικά ποσά.
