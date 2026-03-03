Στα $5.380 σκαρφάλωσε η τιμή του χρυσού, αυξάνεται η ζήτηση των επενδυτών για «ασφαλή καταφύγια»

Ο χρυσός κινήθηκε ανοδικά για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναστάτωσε τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και ενίσχυσε τη στροφή των επενδυτών προς ασφαλή καταφύγια.



Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου ενισχύθηκε πάνω από 1%, ξεπερνώντας τα 5.380 δολάρια ανά ουγγιά νωρίτερα, ενισχύοντας έτσι τα κέρδη άνω του 3% που είχε καταγράψει στις προηγούμενες τέσσερις συνεδριάσεις, καθώς η σύγκρουση εξαπλώνεται στην περιοχή.



Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τη στρατιωτική επιχείρηση «για όσο χρειαστεί», ενώ το Ισραήλ ανακοίνωσε «κύμα επιθέσεων» με στόχο κέντρα διοίκησης του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε πλήττοντας πετρελαϊκές και αερίου εγκαταστάσεις και απειλώντας τη ναυσιπλοΐα στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.



Η άνοδος των τιμών της ενέργειας που ακολούθησε αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, οδηγώντας σε πτώση τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και αυξάνοντας την πιθανότητα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



Οι αγορές πλέον προεξοφλούν μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, αργότερα από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως. Αν και τα υψηλότερα επιτόκια τείνουν να περιορίζουν την ελκυστικότητα του χρυσού —καθώς δεν αποδίδει τόκο—, ταυτόχρονα ενισχύουν τον ρόλο του ως αποθήκη αξίας σε περιόδους αβεβαιότητας.



Ο χρυσός έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 25% από τις αρχές του έτους, με τη ζήτηση να στηρίζεται στις επίμονες γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις, αλλά και στις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Η επανεμφάνιση της ευρύτερης απομάκρυνσης από ομόλογα και νομίσματα —η λεγόμενη «στρατηγική αποδυνάμωσης νομισμάτων»— έχει δώσει νέα ώθηση σε μια πολυετή ανοδική πορεία.



Υπάρχει «σημαντικό περιθώριο» για τον χρυσό να δοκιμάσει εκ νέου το ιστορικό υψηλό άνω των 5.595 δολαρίων ανά ουγγιά, που κατέγραψε στα τέλη Ιανουαρίου, εφόσον η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραταθεί για αρκετές εβδομάδες, σημειώνει σε ανάλυσή της η ελβετική ιδιωτική τράπεζα Union Bancaire Privee. Τη Δευτέρα, το μέταλλο έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα.

