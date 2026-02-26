Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα άνοδος με «όχημα» τα εταιρικά αποτελέσματα
Σε θετική τροχιά για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση με τον Γενικό Δείκτη να επιστρέφει στα επίπεδα των 2.300 μονάδων - Πέρα από τα οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων η προσοχή στρέφεται στο αυριανό rebalancing του MSCI
Κέρδη σημειώνει το ελληνικό χρηματιστήριο για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, με τον Γενικό Δείκτη να υπερβαίνει αρχικά τις 2.300 μονάδες. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων, με τη σημερινή και την αυριανή μέρα να είναι γεμάτη από ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων για την χρήση 2025.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (26/2), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,55% και διαπραγματεύεται στις 2.296,19 μονάδες. Σε περίπου 12-13 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.294,91 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.307,25 μονάδες.
Ράλι σχεδόν +2% κάνει η Τράπεζα Πειραιώς, με τους επενδυτές να καλωσορίζουν την αύξηση της καθαρής κερδοφορίας σε 1,07 δισ. ευρώ το 2025, αλλά και τη διανομή μερίσματος ύψους 0,4 ευρώ ανά μετοχή (492 εκατ. ευρώ). Ήπια πτώση σημειώνει ο ΟΤΕ, διορθώνοντας από το υψηλό 4ετίας των 18 ευρώ, δείχνοντας ότι οι επενδυτές έχουν προεξοφλήσει τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε πριν την έναρξη της συνεδρίασης, με αύξηση της καθαρής κερδοφορίας κατά +2,3% (627,9 εκατ. ευρώ) το 2025 και μέρισμα 0,8777 ευρώ ανά μετοχή, ενισχυμένο κατά +22%.
