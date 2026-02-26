Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα άνοδος με «όχημα» τα εταιρικά αποτελέσματα

Σε θετική τροχιά για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση με τον Γενικό Δείκτη να επιστρέφει στα επίπεδα των 2.300 μονάδων - Πέρα από τα οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων η προσοχή στρέφεται στο αυριανό rebalancing του MSCI