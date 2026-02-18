Η πολυτέλεια της απλότητας: Ποια ρούχα αποφεύγουν να φορούν οι πλούσιοι

Κλείσιμο

Ένας στυλίστας πλούσιων πελατών στη Νέα Υόρκη αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει τις εμφανίσεις τους από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις έως τις πολυτελείς αποδράσεις τους σε εξωτικούς προορισμούς. Όπως επισημαίνει, ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό που διαθέτουν για την γκαρνταρόμπα τους, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που δεν συναντά ποτέ στις ντουλάπες τους.Δεν επενδύουν σε φθηνά ρούχαΠαρότι ακόμη και ιδιαίτερα καλοντυμένοι άνθρωποι επιλέγουν συχνά οικονομικά κομμάτια από αλυσίδες ένδυσης, συνδυάζοντάς τα με ακριβά αξεσουάρ, οι πραγματικά πλούσιοι αποφεύγουν αυτή την πρακτική. Η λογική τους θυμίζει την παλιά ελληνική ρήση «η φθήνια τρώει τον παρά». Προτιμούν ποιοτικά υφάσματα και καλοραμμένα ρούχα που αντέχουν στον χρόνο. Δεν έχει αξία να αγοράσει κανείς ένα πουλόβερ των 10 ευρώ, εφόσον πρόκειται να χαλάσει έπειτα από λίγα πλυσίματα.Σχεδόν ποτέ δεν υπάρχουν ετικέτες στα ρούχα τουςΟι εύποροι πελάτες δεν κάνουν παρορμητικές αγορές. Είναι σπάνιο να παρασυρθούν από μια βιτρίνα και να μπουν αυθόρμητα σε ένα κατάστημα. Αντίθετα, σχεδιάζουν εκ των προτέρων τις ανάγκες των επόμενων μηνών, είτε πρόκειται για ένα τζιν το φθινόπωρο είτε για ένα μπουφάν ενόψει ταξιδιού. Αν βρουν κάτι σε έκπτωση, το εκτιμούν, όμως δεν αγοράζουν ποτέ κάτι μόνο και μόνο επειδή είναι φθηνότερο.Για εκείνους, οι αγορές αποτελούν στρατηγική διαδικασία. Δεν αποκτούν ρούχα για μια φανταστική ζωή που δεν ζουν. Το βασικό δίδαγμα είναι να γνωρίζει κανείς τι χρειάζεται πριν ψωνίσει και να έχει σαφή εικόνα για το πώς θα αξιοποιήσει κάθε κομμάτι.Δεν δίνουν χρήματα σε υπερτιμημένα T-shirtΠολλοί οίκοι λανσάρουν T-shirt αξίας εκατοντάδων ευρώ που γίνονται πρόσκαιρη τάση. Ένας πλούσιος, όμως, δεν παρασύρεται. Μπορεί να φορέσει ένα ακριβό δερμάτινο μπουφάν, αλλά θα το συνδυάσει με ένα απλό μπλουζάκι Gap και όχι με κάποιο πανάκριβο κομμάτι με έντονη στάμπα.Αφαιρούν ό,τι δεν φορούν πλέονΑκόμη κι αν διαθέτουν μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, απομακρύνουν άμεσα όσα ρούχα δεν χρησιμοποιούν. Δύσκολα θα βρει κανείς στη ντουλάπα τους ένα ξεχασμένο τζιν δεκαετίας ή ένα φθαρμένο μπλουζάκι. Παραμένουν μόνο όσα φοριούνται, ακόμη κι αν είναι παλαιότερα.Σπάνια συναντάς φθαρμένα κομμάτιαΕίναι σχεδόν αδύνατο να εντοπίσει κανείς ρούχο ταλαιπωρημένο ή κακοραμμένο. Οι πελάτες αυτοί συνεργάζονται με ράφτη για προσαρμογές και με τσαγκάρη για τη συντήρηση των υποδημάτων τους. Αντιμετωπίζουν τα ρούχα ως επένδυση, ιδιαίτερα όταν η επαγγελματική τους εικόνα απαιτεί συγκεκριμένο ενδυματολογικό ύφος.