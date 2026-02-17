Golden Visa: Η επέκταση του μετρό αναδιαμορφώνει το χάρτη των ακινήτων στην Αθήνα και για τους ξένους επενδυτές
«Η νέα φάση ανάπτυξης του μετρό αναμένεται να επηρεάσει τις μακροπρόθεσμες επενδυτικές στρατηγικές στην Αττική», αναφέρει στην τελευταία της ανάλυση η δικηγορική εταιρεία VARNAVAS LAW FIRM, που ειδικεύεται σε θέματα real estate και επενδυτικής μετανάστευσης
Η επέκταση του Μετρό της Αθήνας επαναχαράσσει σταδιακά το χάρτη της αγοράς ακινήτων στην πρωτεύουσα, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για Έλληνες αλλά και για ξένους επενδυτές αγοραστές ακινήτων τρίτων χωρών στο πλαίσιο του προγράμματος της Golden Visa, μετά και την αύξηση, προς τα πάνω, των κατώτατων ορίων αγοράς.
«Τα μεγάλα έργα υποδομών λειτουργούν διαχρονικά ως μοχλοί αστικής αναγέννησης και η νέα φάση ανάπτυξης του μετρό αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη συνδεσιμότητα, επηρεάζοντας τις μακροπρόθεσμες επενδυτικές στρατηγικές στην Αττική», αναφέρει στην τελευταία της ανάλυση η δικηγορική εταιρεία VARNAVAS LAW FIRM, που ειδικεύεται σε θέματα real estate και επενδυτικής μετανάστευσης.
Τα έργα μεταφορικών υποδομών αποτελούν διαχρονικά βασικό δείκτη για τους επενδυτές ακινήτων, καθώς συνδέονται με μακροπρόθεσμη υπεραξία, αυξημένη μισθωτική ζήτηση και ευρύτερες παρεμβάσεις αστικής αναβάθμισης. Στην περίπτωση της Αθήνας, η δυναμική αυτή ενισχύεται και από το ενδιαφέρον επενδυτών που αξιοποιούν το πρόγραμμα Golden Visa, όπως επισημαίνεται από την εταιρεία.
