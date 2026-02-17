Golden Visa: Η επέκταση του μετρό αναδιαμορφώνει το χάρτη των ακινήτων στην Αθήνα και για τους ξένους επενδυτές

«Η νέα φάση ανάπτυξης του μετρό αναμένεται να επηρεάσει τις μακροπρόθεσμες επενδυτικές στρατηγικές στην Αττική», αναφέρει στην τελευταία της ανάλυση η δικηγορική εταιρεία VARNAVAS LAW FIRM, που ειδικεύεται σε θέματα real estate και επενδυτικής μετανάστευσης