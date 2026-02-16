Σχέδιο Τραμπ για επιβολή τέλους σε όλα τα ναυπηγημένα εκτός ΗΠΑ πλοία που προσεγγίζουν αμερικανικά λιμάνια
Maritime Action Plan: Η Ουάσιγκτον επιδιώκει ενίσχυση της αμερικανικής ναυπηγικής και μιλά για νέα «χρυσή εποχή» στη ναυτιλία
Σε μια κίνηση με σαφές μήνυμα προς τη διεθνή ναυτιλιακή αγορά, η κυβέρνηση του Τραμπ παρουσίασε το πολυαναμενόμενο Maritime Action Plan, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την επιβολή τέλους σε όλα τα πλοία που έχουν κατασκευαστεί εκτός ΗΠΑ και προσεγγίζουν αμερικανικά λιμάνια.
Το σχέδιο εντάσσεται στη στρατηγική του Λευκού Οίκου για την αναβίωση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας και τη δημιουργία, όπως τονίζεται, μιας «νέας ναυτιλιακής χρυσής εποχής». Ο ίδιος ο πρόεδρος είχε ζητήσει την εκπόνησή του από τους πρώτους μήνες της θητείας του, αν και η δημοσιοποίησή του καθυστέρησε πέραν του αρχικού χρονοδιαγράμματος.
Η πιο ηχηρή πρόβλεψη αφορά ένα καθολικό τέλος «υποδομών ή ασφάλειας» για κάθε ξένης κατασκευής πλοίο που καταπλέει σε λιμένες των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το έγγραφο, το μέτρο θα μπορούσε να αποφέρει έως και 66 δισ. δολάρια ετησίως με χρέωση 0,01 δολαρίων ανά κιλό χωρητικότητας, ενώ σε υψηλότερο σενάριο τα έσοδα θα μπορούσαν να φτάσουν πολύ υψηλότερα επίπεδα.
Παραμένει ωστόσο ασαφές πώς ακριβώς θα μεταφραστεί η χρέωση σε ναυτιλιακούς όρους, δεδομένου ότι η ολική χωρητικότητα των πλοίων μετριέται σε όγκο και όχι σε βάρος — ένα σημείο που ήδη προκαλεί ερωτήματα στην αγορά.
