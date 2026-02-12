Runway: Η ΑΙ startup του Αναστάση Γερμανίδη τίναξε πάλι την μπάνκα – Κεφάλαια $315 εκατ. από «κολοσσούς» (pic)
Runway: Η ΑΙ startup του Αναστάση Γερμανίδη τίναξε πάλι την μπάνκα – Κεφάλαια $315 εκατ. από «κολοσσούς» (pic)
5,3 δισ. δολ η αποτίμηση του «μονόκερου» των video Τεχνητής Νοημοσύνης με το ελληνικό «DNA» - Χρηματοδότηση 860 εκατ. δολ. από το 2018- Τα μυστικά του απόφοιτου του Κολλεγίου Αθηνών
Διαδοχικές χρηματοδοτήσεις αθροιστικού ύψους πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων εξασφαλίζει μια startup με ελληνικό «DNA», η Runway με συνιδρυτή και CTO (Chief Technology Officer) της τον Αναστάση Γερμανίδη.
Από τις κορυφαίες νεοφυείς εταιρείες με εξειδίκευση στην παραγωγή βίντεο με αξιοποίηση της ΑΙ, εξασφάλισε νέα κεφάλαια 315 εκατ. δολ. σε γύρο Series Ε και μάλιστα κατάφερε ταυτόχρονα σχεδόν να διπλασιάσει την αποτίμησή της, από 3 δισ. δολ. σε 5,3 δισ.δολ.
Στη νέα χρηματοδότηση ηγήθηκε η General Atlantic (γνωστή στην Ελλάδα και από το «χρυσό» deal του 2024 για τη μετοχική είσοδό της στον όμιλο πληροφορικής Epsilon Net), με τη συμμετοχή άλλων επενδυτών της εμβέλειας των NVIDIA, Adobe Ventures, AllianceBernstein, AMD Ventures, Fidelity Management & Research Company, Mirae Asset, Emphatic Capital, Felicis και Premji Invest.
