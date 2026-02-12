Runway: Η ΑΙ startup του Αναστάση Γερμανίδη τίναξε πάλι την μπάνκα – Κεφάλαια $315 εκατ. από «κολοσσούς» (pic)

5,3 δισ. δολ η αποτίμηση του «μονόκερου» των video Τεχνητής Νοημοσύνης με το ελληνικό «DNA» - Χρηματοδότηση 860 εκατ. δολ. από το 2018- Τα μυστικά του απόφοιτου του Κολλεγίου Αθηνών