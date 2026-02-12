Ελλάδα – Κίνα: Στρατηγική σύμπλευση με επενδύσεις και πράσινη ατζέντα τη χρονιά του Αλόγου
Ελλάδα – Κίνα: Στρατηγική σύμπλευση με επενδύσεις και πράσινη ατζέντα τη χρονιά του Αλόγου
Με το 63% των ελληνικών ναυπηγήσεων να κατευθύνεται στην Κίνα και τους Έλληνες πλοιοκτήτες να μεταφέρουν πάνω από το 20% του κινεζικού θαλάσσιου εμπορίου, Αθήνα και Πεκίνο ενισχύουν την στρατηγική τους συνεργασία σε ναυπηγήσεις, λιμένες, πράσινη μετάβαση και ψηφιακή ναυτιλία
Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, εμπορικών εντάσεων και βαθιών αλλαγών στη διεθνή ναυτιλία, Ελλάδα και Κίνα έστειλαν από την Αθήνα ένα καθαρό μήνυμα: η στρατηγική τους συνεργασία όχι μόνο αντέχει, αλλά εμβαθύνεται.
Η εκδήλωση για τον εορτασμό της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς και την έναρξη του Έτους του Αλόγου 2026, που πραγματοποιήθηκε στον Ελληνικό Ιππικό Όμιλο και συνδιοργανώθηκε από τον China Classification Society (CCS) και την XRTC Business Consultants Ltd., εξελίχθηκε σε υψηλού συμβολισμού συνάντηση της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας με την κινεζική διπλωματική και επιχειρηματική ηγεσία.
Τα βασικά συμπεράσματα ήταν σαφή:
• Το 63% των νέων παραγγελιών πλοίων των Ελλήνων πλοιοκτητών κατασκευάζεται στην Κίνα.
• Ελληνικά και κινεζικά ναυτιλιακά συμφέροντα ελέγχουν σχεδόν το 34% της παγκόσμιας χωρητικότητας.
• Οι Έλληνες πλοιοκτήτες μεταφέρουν πάνω από το 20% του κινεζικού θαλάσσιου εμπορίου και περίπου 50% των ενεργειακών εισαγωγών/εξαγωγών της Κίνας (πετρέλαιο, προϊόντα διύλισης, LNG).
• Το λιμάνι του Πειραιά από 680.000 TEUs έφτασε τα 5,6 εκατ. TEUs, ανεβαίνοντας από την 93η στην 25η θέση παγκοσμίως.
