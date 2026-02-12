Ελλάδα – Κίνα: Στρατηγική σύμπλευση με επενδύσεις και πράσινη ατζέντα τη χρονιά του Αλόγου

Με το 63% των ελληνικών ναυπηγήσεων να κατευθύνεται στην Κίνα και τους Έλληνες πλοιοκτήτες να μεταφέρουν πάνω από το 20% του κινεζικού θαλάσσιου εμπορίου, Αθήνα και Πεκίνο ενισχύουν την στρατηγική τους συνεργασία σε ναυπηγήσεις, λιμένες, πράσινη μετάβαση και ψηφιακή ναυτιλία