Τα «ήρεμα νερά» Μητσοτάκη-Ερντογάν και το δώρο στον Πιερρ, η μυστική επιστολή της Χαριλάου Τρικούπη, το deal Βαρδινογιάννη-Κόκκαλη και η έφοδος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Χαίρετε, όπως σας είπαμε και χθες δεν αναμενόταν κάτι μεγάλο ή εντυπωσιακό στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν
Έτσι κι έγινε, το κλίμα ήταν καλό, στη συνάντηση των δυο τα καλά λόγια περίσσευαν και από τις δυο πλευρές. «Πολύτιμος φίλος» για τον Ερντογάν ο Μητσοτάκης, «γείτονας από τη μοίρα που μας έβαλε δίπλα δίπλα» ο Eρντογάν και ζήσαμε εμείς καλά κι αυτοί καλύτερα ή χειρότερα, λίγο μας κόφτει…
Ο παλιός και η νέα
-Δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι στην αποστολή του πρωθυπουργού στην Τουρκία συμμετείχε και η πρέσβης Κατερίνα Νασίκα, παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει αναλάβει καθήκοντα διπλωματικής συμβούλου του πρωθυπουργού. Μέχρι το τέλος του μήνα και μέχρι να αναχωρήσει για το Παρίσι παραμένει στη θέση ο Μίλτων Νικολαΐδης. Όμως ήταν μια ευκαιρία για τη νέα διπλωματική σύμβουλο του πρωθυπουργού να γνωρίσει τους συνομιλητές της στην Άγκυρα και να κάνει μία πρώτη επαφή για τη δημιουργία ενός απευθείας διαύλου. Κάτι παρόμοιο είχε γίνει και το 2022, όταν από το Μέγαρο Μαξίμου αποχωρούσε η πρέσβης Ελένη Σουρανή και αναλάμβανε η Άννα Μαρία Μπούρα, η οποία είχε τότε γνωριστεί με τον Ιμπραήμ Καλίν.
Δίπλα δίπλα
-Αν ένα ντουέτο πάντα έχει ενδιαφέρον και προκαλεί συνειρμούς, είναι αυτό των διοικητών των δύο μυστικών υπηρεσιών. Ο Θεμιστοκλής Δεμίρης της ΕΥΠ και ο Ιμπραήμ Καλίν της ΜΙΤ συναντήθηκαν στο περιθώριο του ΑΣΣ και κάθισαν δίπλα δίπλα κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων και της υπογραφής συμφωνιών.
Οι επισκέψεις στην Παπαδοπούλου
-Η απούσα του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας ήταν η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία νοσηλεύεται με γρίπη Α στο 251 ΓΝΑ, ευτυχώς χωρίς σοβαρό κίνδυνο. Μαθαίνω ότι το πρωί, πριν η ελληνική αποστολή αναχωρήσει για την Άγκυρα, την επισκέφθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ σε άλλη φάση άνθρωπός μου στο νοσοκομείο είδε να μπαίνει και να την επισκέπτεται ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου που είχε εξαιρετική συνεργασία όσο ήταν μαζί της στο ΥΠΕΞ.
Οι επιχειρηματίες στο Λευκό Παλάτι
-Πριν από περίπου 2 χρόνια, Ελλάδα και Τουρκία είχαν αποφασίσει να συσταθεί ένα Ελληνοτουρκικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο. Τα ηνία κρατά και ένας ισχυρός επιχειρηματίας, ο Αντνάν Πολάτ, ο οποίος βρέθηκε χθες στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για το γεύμα που παρέθεσε στην ελληνική αποστολή ο πρόεδρος Ερντογάν. Ο Α. Πολάτ θεωρείται μεγιστάνας του κατασκευαστικού κλάδου, ενώ για χρόνια διετέλεσε ανώτερο διοικητικό στέλεχος και για μια τριετία πρόεδρος της Γαλατασαράι. Επίσης, είναι στενός φίλος του Τ. Ερντογάν. Μάλιστα η κόρη του, Εντά Πολάτ, είναι παντρεμένη με τον Έλληνα επιχειρηματία Δημήτρη Γκινοσάτη. Ο γάμος είχε γίνει στο «Costa Navarino», με μεγάλη κινητοποίηση στο τουρκικό jet set, καθώς ο πατέρας Πολάτ είναι παράγων της κοινωνικής ζωής της γείτονος. Επίσης, παρόντες ήταν ο Βύρων Νικολαΐδης της Peoplecert, η ξενοδόχος Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου και ο επικεφαλής του ομίλου Quest Θ. Φέσσας.
Η ειδική αναφορά στον Πιερρακάκη και το δώρο στον Τούρκο ομόλογό του
-Όταν η χθεσινή σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας έφτασε στον τομέα της οικονομίας, ο Μεχμέτ Σιμσέκ αναφέρθηκε στη σημασία της πρόσφατης εκλογής του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup. Ο Τούρκος ΥΠΟΙΚ επιφύλαξε ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Έλληνα ομόλογό του, κάνοντας λόγο για μια εξέλιξη ιδιαίτερα υψηλού συμβολισμού. Μάλιστα, τα λόγια του Σιμσέκ προκάλεσαν τη θετική έκπληξη, αλλά και τα καλά λόγια του Προέδρου Ερντογάν. Τώρα, σχετικά με την κατ’ ιδίαν συνάντηση Πιερρακάκη-Σιμσέκ, μεταξύ αυτών που συμφωνήθηκαν (και δεν αναφέρθηκαν στις δηλώσεις Μητσοτάκη-Ερντογάν) περιλαμβάνεται και η διοργάνωση στους επόμενους μήνες δύο business summit - ένα στην Αθήνα και ένα στην Κωνσταντινούπολη, με στόχο την εμβάθυνση των οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Από όσα κατάφερα να μάθω, ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ προσέφερε στον ομόλογό του ένα διακοσμητικό γραφείου με δύο λευκά περιστέρια που βρίσκονται το ένα αντικριστά με το άλλο – ένα διαχρονικό σύμβολο φιλίας.
Η μυστικοπάθεια
-Σας έχω νεότερα για το θέμα Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ. Ο ισόβιος πρόεδρος έστειλε τελικά χθες αργά το βράδυ την πύρινη επιστολή του στη Χ. Τρικούπη. Έχει πλάκα όμως ο τρόπος, αφού δεν εστάλη ηλεκτρονικά με email, ούτε μέσω ΕΛΤΑ, αλλά με τον παραδοσιακό τρόπο: Ένας κλητήρας έφτασε αργά το βράδυ στη Χ. Τρικούπη και έδωσε χέρι με χέρι την επιστολή στους συνεργάτες του Ν. Ανδρουλάκη, του Α. Σπυρόπουλου και του Γ. Κουτσούκου. Ουδείς κατάλαβε γιατί τόση... μυστικοπάθεια. Αλλά το ακόμη πιο γραφικό είναι ότι ως διεύθυνση της ΠΑΣΚΕ αναγράφονταν «Σολωμού 13-15». Πρόκειται για τα ιστορικά γραφεία του συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ, τα οποία όμως είναι ανενεργά από το... 2009, όταν ο ΓΑΠ είχε κάνει εκείνη την γκράντε μετακόμιση από τη Χ. Τρικούπη στην Ιπποκράτους, όπου συνένωσε και όλα τα διάσπαρτα γραφεία. Στην ΠΑΣΚΕ έχουν μείνει με την παλιά... σφραγίδα φαίνεται. Στην επιστολή Παναγόπουλου θα απαντήσει επισήμως ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, στη λογική ότι δεν εκβιαζόμαστε κ.λπ.
Αναμπουμπούλα στο ΠΑΣΟΚ για Παναγόπουλο
-Το θέμα Παναγόπουλου πάντως, έχει προκαλέσει τεράστια αναμπουμπούλα στο ΠΑΣΟΚ. Όλοι σπεύδουν να πάρουν αποστάσεις, ακόμη και στενοί του σύμμαχοι εσωκομματικοί. Ο Ανδρουλάκης και το επιτελείο του επί δύο ημέρες κάνουν συσκέψεις για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν τον τυφώνα που βιώνουν. Εκεί, μαθαίνω ότι ο πρόεδρος Νίκος, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, σάλπισε απελπισμένα αντεπίθεση. Που θα πει ότι το ΠΑΣΟΚ από τη μία θα παίρνει αποστάσεις από το σκάνδαλο Παναγόπουλου, από την άλλη θα μιλά για... γαλάζιο σκάνδαλο, στοχεύοντας σε υπουργούς που έβαλαν τις σχετικές υπογραφές (Κεραμέως, Παπαθανάση και ίσως και Βρούτση ως υπουργού Εργασίας την επίμαχη περίοδο μετά το σκόιλ ελικίκου). «Θα το πάμε μέχρι τέλους, ακόμη και αν εξελιχθεί σε ΟΠΕΚΕΠΕ» ήταν η γραμμή του προέδρου Νικόλα του σκανδαλομάχου.
Η δύναμη του Παναγόπουλου, το ταμείο της ΓΣΕΕ
-Το πιο ωραίο πάντως μου το είπε έμπειρος περί τα πολιτικά και συνδικαλιστικά: «Η δύναμη του Παναγόπουλου είναι το ταμείο της ΓΣΕΕ» λέει και διευκρίνισε «δεν μιλάω για παράνομα χρήματα, αλλά για νόμιμα. Στη χώρα υπάρχουν πάνω από 40 Εργατικά Κέντρα. Κάθε δαπάνη τους, από αφίσες μέχρι το ρεύμα και το νερό που πληρώνουν, περνάει αναγκαστικά από την υπογραφή του προέδρου της ΓΣΕΕ. Οπότε αναγκαστικά υποκύπτουν στις πιέσεις να βάλουν την υπογραφή τους κάτω από κάποιο κείμενο που θα υποδείξει ο Παναγόπουλος, άλλο αν η καρδούλα τους το ξέρει τι λένε από πίσω». Το κορυφαίο βέβαια είναι το σκηνικό που μου περιέγραψε γελώντας ένας γνώστης μιας συνάντησης, προ εξαμήνου, που είχε ο Γιάννης Παναγόπουλος με δύο «πράσινους» ιδιοκτήτες ΚΕΚ. Πήγαν λοιπόν οι άνθρωποι να συζητήσουν το ενδεχόμενο να μπουν σε κάποιο από τα προγράμματα που τρέχουν. Αφού τους άκουσε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, γυρίζει και τους λέει: «Ωραία, βρε παιδιά, αυτά που μου λέτε, αλλά εγώ δεν έχω ιδέα από αυτά τα προγράμματα, ούτε ξέρω ότι υπάρχουν». Γάτα ο Παναγόπουλος, αμέσως το πέταξε από πάνω του…
Στον Τασούλα σήμερα ο Τσίπρας
-Την πόρτα του προεδρικού μεγάρου θα περάσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας γύρω στις 12:00 για να συναντηθεί με τον Κώστα Τασούλα. Ο ΠτΔ συνεχίζει τις επαφές με πρώην πρωθυπουργούς Έχει ήδη δει ήδη (με τη σειρά) τους Κώστα Καραμανλή, Γιώργο Παπανδρέου και Λουκά Παπαδήμο, που έχουν πάει καλά και τώρα τον Τσίπρα. Λογικά, από εβδομάδα θα ακολουθήσει και το ραντεβού με τον Αντώνη Σαμαρά. Τασούλας και Τσίπρας έχουν πολύ καλές σχέσεις, παρά τη δημόσια αντιπαράθεση δι' επιστολών πέρσι, όταν ο πρώην πρωθυπουργός ζητούσε να δημοσιοποιηθούν τα πρακτικά του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών μετά το δημοψήφισμα του 2015, κάτι που ο νυν ΠτΔ αρνήθηκε, όπως και η προκάτοχός του Κ. Σακελλαροπούλου. Ο Κ. Τασούλας μάλιστα είχε τηλεφωνήσει στον Τσίπρα τρεις τουλάχιστον φορές: Την ημέρα που παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ οπότε και του ευχήθηκε «καλή επιτυχία στο νέο εγχείρημα», όταν πέθανε ο Αλέκος Φλαμπουράρης για να τον συλλυπηθεί, αλλά και όταν έλαβε το βιβλίο του «Ιθάκη», με προσωπική μάλιστα αφιέρωση.
ΔΕΔΔΗΕ
-Λοιπόν, βλάβες και διακοπές ρεύματος συμβαίνουν λόγω καιρικών φαινομένων, ακραίων συνήθως, λογικό και εντός πλαισίου. Να… νυχτώνει όμως για πεντάωρα και εξάωρα με μπλακ άουτ σε γειτονιές ολόκληρες, Ρηγίλλης-Παγκράτι, όπως και στη Βασιλέως Γεωργίου, τέσσερις φορές σε δύο μήνες δεν παίζει. Κάτοικοι λένε ότι γίνονται λόγω εκσκαφών στο μετρό, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ που είναι και υπεύθυνος ή δεν απαντάει ή όταν απαντάει δεν λέει τίποτα. Ντροπή, έτσι;
Έφοδος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
-Υποθέτω πως σύντομα θα μάθουμε περισσότερα, σε σχέση με τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στην αγορά για έφοδο που έκαναν χθες κλιμάκια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στα γραφεία επενδυτικής πλατφόρμας.
Κλείνει το deal Avramar με τους Άραβες, άκυρος ο ελιγμός των Καναδών
-Επιφυλακτική στάση, εάν όχι αποστάσεις, κρατούν οι τράπεζες απέναντι στις κινήσεις των Καναδών της Cooke για την Avramar Greece. O πολυεθνικός όμιλος που μπήκε καθυστερημένος στην κούρσα για τη διεκδίκηση της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας υδατοκαλλιέργειας, επιχείρησε να ανατρέψει την κατάσταση και κατέθεσε μια όντως ελκυστική προσφορά για να αποκτήσει τον έλεγχό της. Στο αντίπαλο στρατόπεδο οι Άραβες της Aqua Bridge που είχαν μπει στη διαγωνιστική διαδικασία την οποία έτρεξε η Deloitte και αναδείχθηκαν προτιμητέος επενδυτής, έχοντας μάλιστα μπει και στη διαδικασία υπογραφής MoU, αντιλήφθηκαν την κατάσταση και ανταποκρίθηκαν στα νέα δεδομένα βελτιώνοντας σημαντικά την αρχική τους πρόταση που συνολικά έφτασε πέριξ των 230 εκατ. ευρώ, φτάνοντας να είναι καλύτερη των Καναδών. Τώρα η Cooke επιχειρεί ρελάνς, συμφώνησε με το fund Amerra (η διαχείριση του οποίου οδήγησε σε νέα προβλήματα την Avramar) και αγόρασε την ισπανική Avramar Seafood, με αποτέλεσμα να υποστηρίζουν πως έχουν τον έμμεσο έλεγχο και των ελληνικών εταιρειών της Avramar. Το θέμα είναι πως οι μετοχές της ελληνικής Avramar είναι ενεχυριασμένες από τις πιστώτριες τράπεζες οι οποίες και ασκούν τα δικαιώματα ψήφου. Επιπλέον, καθώς είχαν υπογραφεί τα προσύμφωνα με τους Άραβες, δύσκολα θα μπορούσαν οι τράπεζες να κάνουν πίσω. Παρ΄ όλα αυτά πέτυχαν να βελτιώσουν σημαντικά την αρχική συμφωνία, βγαίνουν ωφελημένες και όλα συγκλίνουν πως το deal κλείνει με την Aqua Bridge και μάλιστα αναμένεται να επισημοποιηθεί πολύ σύντομα. Γι’ αυτό και τραπεζικές πηγές εξέφραζαν απορία για τις τελευταίες κινήσεις των Καναδών, καθώς υπήρχε η εντύπωση πως είχαν αντιληφθεί τα δεδομένα της υπόθεσης. Από την άλλη πλευρά οι Καναδοί μέχρι σήμερα έχουν αποδειχθεί επίμονοι και μένει να φανεί εάν η στρατηγική τους θα περάσει και στις αίθουσες των δικαστηρίων.
Νέα ποινική δίωξη σε βάρος Πιζάντε-Πανδή για την Bluehouse
-Εντείνονται οι δικαστικές εμπλοκές για την υπόθεση της κυπριακής εταιρείας Bluehouse. Χθες, η εισαγγελέας Μαργαρίτα Χρα άσκησε δεύτερη ποινική δίωξη κατά των Βίκτωρα Πιζάντε, Χαράλαμπου Πανδή και της Δέσποινας Μηναδάκη, αυτή τη φορά για πλαστογραφία με χρήση, κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Τα τρία στελέχη της κτηματομεσιτικής εταιρείας είναι κατηγορούμενοι όχι μόνον για απάτη και απιστία, αλλά και για πλαστογραφία, αφού φέρεται ότι χρησιμοποίησαν πλαστογραφημένες αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου στις απολογίες τους. H Bluehouse κατηγορείται για «εικονικά προχρονολογημένα συμβόλαια και πληρωμές», έκδοση εικονικών τιμολογίων μέσω τριγωνικών συναλλαγών, και χρήση εταιρειών-οχημάτων σε offshore δικαιοδοσίες όπως οι Βρετανικές Παρθένες Νήσοι. Οι επενδυτές που επένδυσαν άνω των 8 εκατ. ευρώ καταγγέλλουν παρακράτηση μη οφειλόμενων αμοιβών ύψους 3,6 εκατ. ευρώ και «άγνωστα έξοδα» 4,3 εκατ. ευρώ. Η κατηγορία για πλαστογραφία ενισχύει τη θέση της Κυπριακής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία τον Σεπτέμβριο του 2024 ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της Bluehouse, επικαλούμενη «μη τήρηση των προϋποθέσεων χρηστής και συνετής διαχείρισης». Η εταιρεία, που το 2004 ξεκίνησε με φιλοδοξίες να γίνει πυλώνας των ακινήτων της Κεντρικής Ευρώπης, προσελκύοντας 500 εκατ. ευρώ από Παγκόσμια Τράπεζα, EBRD και το Ίδρυμα Rockefeller, βρίσκεται πλέον υπό το βάρος δύο ξεχωριστών ποινικών διώξεων.
Το Covalis κλείνει τη short θέση στη ΜΕΤLEN
-Το hedge fund Covalis κλείνει τη short θέση που είχε στη ΜΕΤLEN. Από το 0,85% που ήταν η αρχική θέση, άρχισε σταδιακά να μειώνει για να υποχωρήσει κάτω από το 0,50% και συγκεκριμένα στο 0,4682%. Προφανώς κλείνει τη short θέση στη ΜΕΤLEN, εξέλιξη που δεν θα το πληροφορηθούμε, καθώς η Covalis δεν έχει πλέον υποχρέωση κοινοποίησης, εφόσον αφορά ποσοστό μικρότερο του 0,50%.
SUEZ-ΑΚΤΩΡ
-Για τη στρατηγική συνεργασία που ξεκίνησαν η SUEZ INTERNATIONAL και η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ στις υπηρεσίες διαχείρισης υδάτων, υπάρχουν τρία σημεία που πρέπει να επισημανθούν: Πρώτον, πως βασικός μέτοχος της SUEZ INTERNATIONAL με ποσοστό 40% είναι η Blackrock, ο γνωστός αμερικανικός επενδυτικός οργανισμός με την ιδιαίτερη βαρύτητα στις αγορές. Δεύτερο σημείο είναι πως η SUEZ επέλεξε την ΑΚΤΩΡ για τη συνεργασία της στην Ελλάδα, η οποία διαθέτει εξειδίκευση σε έργα διαχείρισης υδάτων και, τρίτον, πως πρόκειται για αποκλειστική συνεργασία μεταξύ των δυο ομίλων.
Περιμένοντας τις αποφάσεις της Credia Bank
-Τα βλέμματα σήμερα στρέφονται στην Credia Bank και στις πληροφορίες πως το ΔΣ σήμερα θα συζητήσει διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, της τάξης των 300 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως η CEO της τράπεζας Ελ. Βρεττού προετοίμασε το έδαφος από τον Ιανουάριο όταν ανακοίνωσε πως «εξετάζει επιλογές ενίσχυσης παρουσίας στις κεφαλαιαγορές».
Σύμπραξη Βαρδινογιάννη–Κόκκαλη για bankassurance στη Ρουμανία
-Μέσα στον ερχόμενο μήνα θα ξεκινήσει μια επιχειρηματική διασυνοριακή συνεργασία στα Βαλκάνια. H Vista Bank του ομίλου Βαρδινογιάννη συμπράττει με την Ευρώπη Ασφαλιστική που ανήκει στον Σωκράτη Κόκκαλη και τους συνεταίρους του για την πώληση τραπεζασφαλειών στη ρουμανική αγορά. Η συμφωνία είχε κλείσει τον περασμένο Αύγουστο και ενεργοποιείται τον Μάρτιο. Η Vista Bank είναι η πρώην Marfin Bank Romania, έχει όμως μεγαλώσει μέσω εξαγορών (Credit Agricole Romania το 2022, Alpha Leasing Romania το 2025), με 35 καταστήματα και κέρδη άνω των 100 εκατ. ευρώ.
Χρηματιστήριο: Τα αντίβαρα στις τραπεζικές πιέσεις
-Τις τελευταίες ημέρες οι κινήσεις των αγοραστών στο Χρηματιστήριο δείχνουν να έχουν περάσει σε επιλογές εκτός τραπεζών. Πρωταγωνιστεί βέβαια η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ, καθώς έφτασε ενδοσυνεδριακά πάνω από τα 37 ευρώ. Στα 42,4 ευρώ βλέπει τη μετοχή η Pantelakis, τονίζοντας ότι υπάρχει ακόμη χώρος για re-rating, καθώς ο όμιλος διαθέτει «πυρομαχικά» (war chest όπως λέει η χρηματιστηριακή) 1,6 δισ. ευρώ για νέες επενδύσεις. Αποθέματα για την κατάκτηση νέων κορυφών έδειξε ότι έχει και η Coca-Cola HBC, ενώ νέα ρεκόρ κατέγραψαν η Aktor και η Cenergy, φτάνοντας πολύ κοντά στα 11,5 και τα 20 ευρώ, αντίστοιχα. Στους θετικούς πρωταγωνιστές συγκαταλέγεται και η Titan, η οποία διατηρεί την επαφή της με τα επίπεδα ρεκόρ των 59 ευρώ. Σε περίπτωση υπέρβασής τους, επόμενος στόχος είναι τα 70 ευρώ, με τη Citi να θέτει τον πήχη στη συγκεκριμένη τιμή για την τσιμεντοβιομηχανία. Μάλιστα, στο θετικό του σενάριο ο διεθνής οίκος τοποθετεί την τιμή στόχο ακόμη υψηλότερα, στα 78,2 ευρώ. Ισχυρή άνοδο κατέγραψε η ΑΒΑΞ και έπιασε τα 3,57 ευρώ, που αποτελούν ρεκόρ 17 ετών. Ευεργετικά λειτούργησε η έκθεση της Euroxx, η οποία αύξησε την τιμή στόχο για τη μετοχή στα 4,7 ευρώ από 3,4 ευρώ προηγουμένως. Τέλος, η Austriacard άγγιξε για πρώτη φορά τα 8 ευρώ, πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό turnaround καθώς μέχρι πριν από τρεις μήνες διαπραγματευόταν κάτω από τα 5 ευρώ, σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
Πώς βγήκε απόδοση 190% με Coca-Cola 3Ε
-Η μετοχή της Coca-Cola HBC φλερτάρει με τα 53 ευρώ και την κεφαλαιοποίηση των 20 δισ. ευρώ στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η μετοχή είχε καταρρεύσει από τα 33 ευρώ -τότε- στα 18 ευρώ, χάνοντας σχεδόν το μισό της αξίας της μέσα σε λίγες εβδομάδες. Από τα 18 ευρώ του πανικού, η μετοχή σχεδόν τριπλασιάστηκε, αγγίζοντας χθες τα 53 ευρώ. Για τους επενδυτές που κράτησαν τις θέσεις τους στα 18 ευρώ, η απόδοση ξεπερνά το 190%.
Η στρατηγική τοποθέτηση της Αγγελικής Φράγκου στα VLCC
-Η Αγγελική Φράγκου προχωρά σε παραγγελία ναυπήγησης υπερδεξαμενόπλοιων VLCC, για τουλάχιστον τέσσερις μονάδες, με δυνατότητα επέκτασης σε οκτώ. Οι παραδόσεις αναμένονται από το δεύτερο εξάμηνο του 2028 και η τιμή ανά πλοίο εκτιμάται γύρω στα $120 εκατ., με scrubber. Η παραγγελία σηματοδοτεί αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όπου η στρατηγική της Χιώτισσας πλοιοκτήτριας επικεντρώθηκε σε midsize και large product carriers, container ships και coated aframaxes. Μέχρι σήμερα, οι VLCC αποτελούσαν μικρό τμήμα του στόλου της Navios Partners, με πέντε ιδιόκτητα και τέσσερα υπό διαχείριση. Η στοχεύει στην ενίσχυση του στόλου VLCC, έναν τύπο πλοίου που εμφανίζει ισχυρές βραχυπρόθεσμες προοπτικές και σταθερή ζήτηση. Η παραγγελία μπορεί να εκληφθεί και ως προετοιμασία για τη μεσομακροπρόθεσμη ανάπτυξη, μειώνοντας την εξάρτηση από ναυλώσεις και νεότευκτα πλοία τρίτων.
Ο Πατέρας, η ρευστότητα και οι σκέψεις για ενίσχυση του στόλου
-Η Contships Logistics Corp υπό τον Νίκο Δ. Πατέρα φαίνεται έτοιμη να ενισχύσει τον στόλο της μόλις οι συνθήκες γίνουν ελκυστικές, αξιοποιώντας τα $236,7 εκατ. ρευστότητας και την ισχυρή κεφαλαιακή βάση των $200 εκατ. σε ομόλογα. Οι πωλήσεις 20 πλοίων από τις αρχές του 2025 έναντι $210 εκατομμυρίων δείχνουν στρατηγική εκμετάλλευσης της υψηλής αξίας περιουσιακών στοιχείων, ενώ η διατήρηση εσόδων πάνω από $200 εκατ. παρά τη συρρίκνωση του στόλου επιβεβαιώνει ότι οι ναυλώσεις στα $15.000–$20.000 την ημέρα αποφέρουν πραγματική απόδοση. Η διοίκηση κρατά προσεκτική στάση. Πληρώνει μερίσματα αλλά διατηρεί κεφαλαιακή ασφάλεια για τους δανειστές, ενώ παρακολουθεί την αγορά των feeder containerships, που παραμένει ισχυρή με χαμηλή αναλογία παραγγελιών ναυπήγησης προς τον στόλο που βρίσκεται στο νερό (10%). Η προοπτική επαναλειτουργίας διαδρόμων όπως η Ερυθρά Θάλασσα προσθέτει στρατηγική ευελιξία, αφήνοντας ανοιχτό το περιθώριο για στοχευμένη ανανέωση και επέκταση στόλου.
Ο Παπούλης, το χρηματιστήριο του Όσλου και η παραλαβή πλοίου
-Σχετικά χαμηλών τόνων, αλλά ενδεικτική της κατεύθυνσης που ακολουθεί η Pioneer Marine, είναι η παραλαβή του bulk carrier «Arctic Bay». Το πλοίο έχει μεταφορική ικανότητα 39.000 dwt, κατασκευασμένο το 2015 στα ναυπηγεία Jiangmen Nanyang, είναι αδελφό των «Ionian Bay» και «Aegean Bay», επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση ενός ομοιογενούς προγράμματος ενίσχυσης του στόλου. Υπό την ηγεσία του Δημήτρη Παπούλη, η εταιρεία κινείται με βάση ένα συγκροτημένο μοντέλο ανάπτυξης στόλου, αποφεύγοντας τις αποσπασματικές κινήσεις και τη λογική των βραχυπρόθεσμων τοποθετήσεων. Η επιλογή πλοίων με παρόμοια τεχνικά και ηλικιακά χαρακτηριστικά περιορίζει το λειτουργικό κόστος και αυξάνει την προβλεψιμότητα των αποτελεσμάτων. Ο στόλος των 14 bulk carriers, συνολικής χωρητικότητας 601.586 dwt, προσδίδει πλέον στην Pioneer Marine ένα μέγεθος λειτουργικά επαρκές για σταθερές συνεργασίες με ναυλωτές. Η παρουσία στην Ασία μέσω της Pioneer Marine Advisers SA ενισχύει τη δυνατότητα άμεσης επαφής με τις αγορές φορτίων. Σε μια περίοδο αυξημένης επιφυλακτικότητας από πλευράς χρηματοδότησης, η σταθερή πορεία επέκτασης αποκτά βαρύτητα για μια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Οσλο από το 2014.
Η Δύση υποφέρει από την ακρίβεια - Η Κίνα από τον αποπληθωρισμό
-Τα νέα στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στην Κίνα επιβεβαιώνουν μια ανησυχητική πραγματικότητα. Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη αντιμετωπίζει το ακριβώς αντίθετο πρόβλημα από τις δυτικές οικονομίες και τις ΗΠΑ. Ενώ η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα παλεύει με 6 συνεχόμενα χρόνια πληθωρισμού πάνω από τον στόχο του 2%, το Πεκίνο βλέπει τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή να υποχωρεί κάτω από τις προβλέψεις και τον δείκτη τιμών παραγωγού να παραμένει σταθερά σε αρνητικό έδαφος. Το μυστικό της Κίνας είναι πλέον φανερό. Η Κίνα καταγράφει θηριώδες εμπορικό πλεόνασμα 1,3 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, αλλά η εσωτερική της αγορά είναι αδύναμη και δεν νιώθει την ανάπτυξη. Οι Κινέζοι καταναλωτές δεν αγοράζουν, οι επιχειρήσεις καθυστερούν τις επενδύσεις, η οικονομία παγιδεύεται σε έναν φαύλο κύκλο χαμηλών τιμών και αναβαλλόμενων αγορών. Η κυβέρνηση της Κίνας έχει εξαντλήσει σε μεγάλο βαθμό τα παραδοσιακά εργαλεία νομισματικής πολιτικής. Τα επιτόκια είναι ήδη χαμηλά, η ρευστότητα άφθονη, αλλά η μετάδοση στην πραγματική οικονομία παραμένει αναποτελεσματική. Η μεγάλη κρίση στην ακίνητη περιουσία που αποτελεί το 70% του πλούτου των νοικοκυριών, έχει διαβρώσει την εμπιστοσύνη και τη διάθεση για δαπάνες. Για τον υπόλοιπο κόσμο, η αποπληθωριστική ασθένεια της Κίνας έχει σοβαρές επιπτώσεις. Μια Κίνα σε αποπληθωρισμό είναι υποχρεωμένη να εξάγει ολοένα και φθηνότερα προϊόντα, πνίγοντας τον διεθνή ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα, μειώνει τη ζήτηση για πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα. Η Κίνα βιώνει μια ιαπωνικού τύπου στασιμότητα και οι λύσεις δεν είναι προφανείς.
Στη Δύση, ο πληθωριστικός πανικός ακριβαίνει το ασήμι και βυθίζει το Bitcoin
-Η ταυτόχρονη άνοδος του αργύρου πάνω από +6% και η πτώση του Bitcoin στα 66,040 δολάρια αποκαλύπτουν την ψυχολογία των αγορών. Ενώ το ασήμι επιστρέφει δυναμικά πάνω από τα $85 ανά ουγκιά, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα υποχωρεί υπό την πίεση μαζικών πωλήσεων. Η αναζωπύρωση των γεωπολιτικών εντάσεων και οι φόβοι για παγκόσμια αστάθεια οδηγεί τους επενδυτές στα φυσικά μέταλλα, φυσικά στο χρυσάφι, αλλά και στο ασήμι - που αυτή την εποχή έχει διπλό ρόλο, ως βιομηχανικό και πολύτιμο μέταλλο. Η ενεργειακή μετάβαση και η ζήτηση για ηλιακούς συλλέκτες, ηλεκτρικά οχήματα και ηλεκτρονικά συστήματα τροφοδοτούν τη βιομηχανική ζήτηση. Το ασήμι είναι απαραίτητο στοιχείο της πράσινης τεχνολογίας. Αντίθετα, το Bitcoin αντιμετωπίζει σοβαρές πιέσεις από τη ρευστοποίηση θέσεων μεγάλων θεσμικών χαρτοφυλακίων, τις ανησυχίες για ρυθμιστικές παρεμβάσεις, τον πληθωρισμό αλλά και από τη γενικότερη αποστροφή από τον κίνδυνο που εκφράζουν οι αγορές τεχνολογίας οι οποίες «καίνε» δισεκατομμύρια στον βωμό της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η πτώση κάτω από τα $67,000, μετά από ένα σύντομο ράλι στις $69,000, δείχνει ότι το κρυπτονόμισμα δεν έχει καταφέρει να αποδειχθεί ως αξιόπιστο «ασφαλές καταφύγιο» σε περιόδους αναταραχής. Όταν οι αγορές αναζητούν πραγματική ασφάλεια, στρέφονται στα παραδοσιακά μέταλλα με 5.000 χρόνια ιστορίας, όχι στα ψηφιακά ενεργητικά με 15 χρόνια αόρατης ύπαρξης. Το ασήμι, με τη φυσική του υπόσταση και τη βιομηχανική του χρησιμότητα, προσφέρει κάτι που το Bitcoin δεν μπορεί. Μια συγκεκριμένη και απτή αξία πέρα από την κερδοσκοπία.
