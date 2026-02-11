Επίδομα παιδιού 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, ποιοι πληρώνονται και τι να προσέξουν οι δικαιούχοι

Πώς υποβάλλεται η αίτηση Α21

Οριστικοποιείταιτο χρονοδιάγραμμα έναρξης υποβολής αιτήσεωντο 2026, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να ενεργοποιείται εντός του τελευταίου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου.Η διαδικασία αφορά τόσο νέους δικαιούχους, όσο και οικογένειες που λάμβαναν το επίδομα το 2025 και οφείλουν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή του., που λειτουργεί μέσω της ΗΔΙΚΑ και του ΟΠΕΚΑ, θα παραμείνει ανοικτή έως τις 13 Μαρτίου 2026. Η πρώτη πληρωμή του έτους έχει προγραμματιστεί για τις 31 Μαρτίου και θα αφορά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου. Όπως ισχύει κάθε χρόνο, όσοι δεν υποβάλουν εγκαίρως την αίτηση ή δεν την οριστικοποιήσουν, δεν θα συμπεριληφθούν στην πρώτη πληρωμή.Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής εφαρμογής Α21, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Υπόχρεος για την υποβολή είναι ο φορολογούμενος που δηλώνει τα εξαρτώμενα τέκνα στη φορολογική δήλωση ή, εναλλακτικά, ο/η σύζυγός του. Τα περισσότερα πεδία της αίτησης είναι προσυμπληρωμένα, καθώς τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από τον ΑΜΚΑ και από τη ΑΑΔΕ μέσω διαλειτουργικότητας.Ο αιτών καλείται να ελέγξει προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία και να συμπληρώσει όπου απαιτείται τη διεύθυνση κατοικίας, τα στοιχεία επικοινωνίας και τον IBAN στον οποίο θα καταβληθεί το επίδομα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον αριθμό λογαριασμού, καθώς λάθη στον IBAN οδηγούν σε απορρίψεις πληρωμών και καθυστερήσεις.Το επίδομα παιδιού Α21 καταβάλλεται με εισοδηματικά κριτήρια και διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων. Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, το ποσό ανέρχεται σε 70 ευρώ τον μήνα για την πρώτη εισοδηματική κατηγορία, 42 ευρώ για τη δεύτερη και 28 ευρώ για την τρίτη. Για το τρίτο παιδί και κάθε επόμενο, το ποσό διπλασιάζεται και διαμορφώνεται σε 140, 84 ή 56 ευρώ τον μήνα αντίστοιχα.Η καταβολή γίνεται ανά δίμηνο, σε έξι δόσεις ετησίως, βάσει των στοιχείων της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης. Για τις πρώτες πληρωμές του 2026 λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025, όπως αυτά αποτυπώνονται στο έντυπο Ε1.Καθοριστικό ρόλο στην ομαλή καταβολή του επιδόματος παίζει η έγκαιρη υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Όπως επισημαίνει ο ΟΠΕΚΑ, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων, το επίδομα καταβάλλεται μόνο σε όσους έχουν ήδη καταθέσει Ε1. Αυτό σημαίνει ότι καθυστερήσεις στη φορολογική δήλωση μπορούν να οδηγήσουν σε προσωρινή διακοπή πληρωμών ή σε επανυπολογισμό ποσών σε επόμενες δόσεις.Παράλληλα, η έγκαιρη και σωστή υποβολή του Ε1 μειώνει τον κίνδυνο καταβολής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, τα οποία σε μεταγενέστερο χρόνο αναζητούνται από τους δικαιούχους μέσω συμψηφισμών ή επιστροφών.Ως εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται τα ανήλικα παιδιά, καθώς και τα ενήλικα έως 24 ετών, εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και δεν έχουν υπερβεί τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια. Στις περιπτώσεις φοιτητών, συχνά απαιτείται η επισύναψη πρόσθετων δικαιολογητικών, όπως βεβαιώσεις σπουδών.