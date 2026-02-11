Coca-Cola HBC: Γιατί ο Ζόραν Μπογκντάνοβιτς ποντάρει σε ακόμη καλύτερες επιδόσεις το 2026
Αφρική, ανάκαμψη στις ώριμες αγορές, premium spirits, πιο ισορροπημένο μοντέλο ανάπτυξης σε όγκο και τιμές και νέο κύμα λανσαρισμάτων στο επίκεντρο – Πού βάζει τον πήχη για το 2026 η διοίκηση της Coca-Cola HBC – Τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές
Μετά από μια ακόμη χρονιά ισχυρής εκτέλεσης και διψήφιας οργανικής αύξησης κερδών, η διοίκηση της Coca-Cola HBC ανεβάζει τον πήχη για το 2026. Όπως ανέφερε χθες στους αναλυτές ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Ζόραν Μπογκντάνοβιτς, η επόμενη χρονιά στηρίζεται σε ένα πιο ισορροπημένο μοντέλο ανάπτυξης, με περισσότερους του ενός μοχλούς να λειτουργούν ταυτόχρονα: την ισχυρή δυναμική των αναδυόμενων αγορών, με αιχμή την Αφρική, τη σταδιακή βελτίωση των ώριμων αγορών και την περαιτέρω αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου στα αλκοολούχα. Η διοίκηση εμφανίζεται πεπεισμένη ότι, σε ένα πιο «κανονικό» περιβάλλον πληθωρισμού και τιμών, το 2026 μπορεί να αποτυπώσει πιο ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη.
Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση της Coca-Cola HBC έδωσε σαφές στίγμα για το εύρος των επιδόσεων που στοχεύει φέτος. Συγκεκριμένα για το 2026, ο όμιλος καθοδηγεί την αγορά σε οργανική αύξηση εσόδων εντός του μεσοπρόθεσμου στόχου 6%-7%, ενώ σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας το guidance προβλέπει οργανική αύξηση EBIT στο εύρος 7%-10%. Οι στόχοι αυτοί τίθενται μετά από τρία διαδοχικά έτη διψήφιας οργανικής αύξησης EBIT και, όπως ξεκαθάρισε η διοίκηση, ενσωματώνουν την πρόθεση να συνεχιστεί η αναπτυξιακή πορεία με πιο ισορροπημένο προφίλ μεταξύ όγκου και τιμών.
