Στουρνάρας: Δεν επηρεάζει την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής η ανατίμηση του ευρώ

Έχουμε ενσωματώσει αυτή την ανατίμηση του ευρώ στο βασικό μας σενάριο - Δεν πρόκειται λοιπόν για κάποια δραματική εξέλιξη που θα μας ωθούσε να αλλάξουμε πορεία ανέφερε στο Bloomberg