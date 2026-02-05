Bitcoin: Βουτιά και κάτω από τα $67.000 με φόντο τις δηλώσεις σοκ Μπέσεντ και τις πιέσεις στις αγορές

Η αξία του Bitcoin συνέχισε να μειώνεται την Πέμπτη, πέφτοντας κάτω από τα 67.000 δολάρια, με την πτώση να επιταχύνεται μετά τις δηλώσεις του Σκοτ Μπέσεντ για την απουσία κυβερνητικής υποστήριξης