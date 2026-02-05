Bitcoin: Βουτιά και κάτω από τα $67.000 με φόντο τις δηλώσεις σοκ Μπέσεντ και τις πιέσεις στις αγορές
Bitcoin: Βουτιά και κάτω από τα $67.000 με φόντο τις δηλώσεις σοκ Μπέσεντ και τις πιέσεις στις αγορές
Η αξία του Bitcoin συνέχισε να μειώνεται την Πέμπτη, πέφτοντας κάτω από τα 67.000 δολάρια, με την πτώση να επιταχύνεται μετά τις δηλώσεις του Σκοτ Μπέσεντ για την απουσία κυβερνητικής υποστήριξης
Συνεχίστηκε κατακόρυφη πτώση του Bitcoin την Πέμπτη, πέφτοντας κάτω και από τα 67.000 δολάρια (στα 66.673 δολάρια στις 8 μ.μ. ώρα Ελλάδος), καθώς η απώλεια εμπιστοσύνης στην αγορά κρυπτονομισμάτων εντάθηκε μετά τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.
Σε μια έντονη συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής την Τετάρτη, ο Μπέσεντ ρωτήθηκε αν το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είχε την εξουσιοδότηση να αγοράσει Bitcoin ή άλλα κρυπτονομίσματα. «Δεν έχω αυτή την εξουσία και ως πρόεδρος του FSOC, δεν έχω αυτή την εξουσιοδότηση», απάντησε ο Μπέσεντ, ενισχύοντας την αβεβαιότητα γύρω από την υποστήριξη του κρυπτονομίσματος από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Την Πέμπτη, η τιμή του Bitcoin έπεσε στα 67.675 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2024. Η τιμή του κρυπτονομίσματος έσπασε το φράγμα των 70.000 δολαρίων νωρίτερα την ίδια μέρα, με την πτώση να συνεχίζεται καθώς οι πωλήσεις εντάθηκαν. Στην εβδομάδα, η πτώση ξεπέρασε το 20%.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: www.newmoney.gr
Σε μια έντονη συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής την Τετάρτη, ο Μπέσεντ ρωτήθηκε αν το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είχε την εξουσιοδότηση να αγοράσει Bitcoin ή άλλα κρυπτονομίσματα. «Δεν έχω αυτή την εξουσία και ως πρόεδρος του FSOC, δεν έχω αυτή την εξουσιοδότηση», απάντησε ο Μπέσεντ, ενισχύοντας την αβεβαιότητα γύρω από την υποστήριξη του κρυπτονομίσματος από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Την Πέμπτη, η τιμή του Bitcoin έπεσε στα 67.675 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2024. Η τιμή του κρυπτονομίσματος έσπασε το φράγμα των 70.000 δολαρίων νωρίτερα την ίδια μέρα, με την πτώση να συνεχίζεται καθώς οι πωλήσεις εντάθηκαν. Στην εβδομάδα, η πτώση ξεπέρασε το 20%.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα