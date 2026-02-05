Νέο ομόλογο AT1 από την Εθνική Τράπεζα: Προσφορές άνω των €4 δισ. – Στόχος η άντληση έως €500 εκατ.
Νέο ομόλογο AT1 από την Εθνική Τράπεζα: Προσφορές άνω των €4 δισ. – Στόχος η άντληση έως €500 εκατ.
Πρόκειται για έκδοση χωρίς ημερομηνία λήξης (perpetual) με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,5 χρόνια
UPD:
Στις αγορές βγήκε σήμερα η Εθνική Τράπεζα, προχωρώντας στην πρώτη της έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 (AT1), με στόχο την άντληση έως 500 εκατ. ευρώ.
Ισχυρή είναι η ζήτηση, καθώς έχουν υποβληθεί προσφορές άνω των 4 δισ. ευρώ.
Οι αρχικές εκδοχές τιμολόγησης τοποθετήθηκαν στην περιοχή του 6,375%, ενώ η προσφορά δεν πρόκειται να αυξηθεί από τα 500 εκατ. ευρώ ανεξαρτήτως της ζήτησης που θα εκδηλώσουν οι επενδυτές.
Το ομόλογο είναι χωρίς ημερομηνία λήξης (perpetual), με πρώτο δικαίωμα ανάκλησης και σημείο μη ανάκλησης (PNC) στα 5,5 χρόνια.
H έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από την Moody’s. Ως Joint Lead Managers λειτούργησαν οι Barclays, BNP PARIBAS, BofA Securities Europe, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley και Nomura.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αξιοποιηθούν από την ΕΤΕ για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς του Ομίλου και για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και των δεικτών της κεφαλαιακής της επάρκειας.
Πηγή: newmoney.gr
Ισχυρή είναι η ζήτηση, καθώς έχουν υποβληθεί προσφορές άνω των 4 δισ. ευρώ.
Οι αρχικές εκδοχές τιμολόγησης τοποθετήθηκαν στην περιοχή του 6,375%, ενώ η προσφορά δεν πρόκειται να αυξηθεί από τα 500 εκατ. ευρώ ανεξαρτήτως της ζήτησης που θα εκδηλώσουν οι επενδυτές.
Το ομόλογο είναι χωρίς ημερομηνία λήξης (perpetual), με πρώτο δικαίωμα ανάκλησης και σημείο μη ανάκλησης (PNC) στα 5,5 χρόνια.
H έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από την Moody’s. Ως Joint Lead Managers λειτούργησαν οι Barclays, BNP PARIBAS, BofA Securities Europe, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley και Nomura.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αξιοποιηθούν από την ΕΤΕ για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς του Ομίλου και για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και των δεικτών της κεφαλαιακής της επάρκειας.
Πηγή: newmoney.gr
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα