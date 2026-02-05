Ασήμι: Σβήνει το ράλι με βουτιά 17% – Επανέρχεται η μεταβλητότητα στα πολύτιμα μέταλλα
Ασήμι: Σβήνει το ράλι με βουτιά 17% – Επανέρχεται η μεταβλητότητα στα πολύτιμα μέταλλα
Το ασήμι καταγράφει νέα κατάρρευση έως 17%, σβήνοντας το πρόσφατο ράλι, καθώς η αυξημένη κερδοσκοπία, η χαμηλή ρευστότητα και οι ανησυχίες για τη Fed εντείνουν τη μεταβλητότητα.
Το ασήμι κατέγραψε νέα απότομη πτώση, σβήνοντας τα κέρδη δύο ημερών, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δυσκολεύεται να βρει σημείο ισορροπίας μετά τη ιστορική αναταραχή στις αγορές. Πιέσεις δέχθηκε και ο χρυσός.
Η τιμή spot του ασημιού κατέρρευσε έως και 17% την Πέμπτη, αφού νωρίτερα, στις ασιατικές συναλλαγές, είχε κινηθεί πρόσκαιρα πάνω από τα 90 δολάρια η ουγγιά. Μετά το ρεκόρ ανόδου που έδειχνε να έχει τρέξει υπερβολικά γρήγορα, το μέταλλο έχει υποχωρήσει πλέον πάνω από 33% από το ιστορικό υψηλό της 29ης Ιανουαρίου.
«Το επενδυτικό κλίμα φαίνεται να έχει βαρύνει σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, από τις περιφερειακές μετοχές έως τα μέταλλα», σημείωσε ο Κρίστοφερ Γουόνγκ της Oversea-Chinese Banking Corp., προσθέτοντας ότι αυτό δημιουργεί «έναν φαύλο κύκλο σε συνθήκες χαμηλής ρευστότητας».
Η αιφνίδια και έντονη πτώση στα πολύτιμα μέταλλα επιβάρυνε και την αγορά βασικών μετάλλων, με τον χαλκό να υποχωρεί πάνω από 1% και να πέφτει κάτω από τα 13.000 δολάρια τον τόνο. Ο χρυσός spot κατέγραψε απώλειες έως και 3,5% σε ασταθείς συναλλαγές.
