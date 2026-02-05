Ασήμι: Σβήνει το ράλι με βουτιά 17% – Επανέρχεται η μεταβλητότητα στα πολύτιμα μέταλλα

Το ασήμι καταγράφει νέα κατάρρευση έως 17%, σβήνοντας το πρόσφατο ράλι, καθώς η αυξημένη κερδοσκοπία, η χαμηλή ρευστότητα και οι ανησυχίες για τη Fed εντείνουν τη μεταβλητότητα.