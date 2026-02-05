Βακάκης: Η Jumbo που είναι λεωφορείο και όχι πύραυλος και η Τουρκία
Απορρίπτει τα σενάρια για Action και Ρουμανία, μιλά για κύκλο μειώσεων τιμών και ξεκαθαρίζει γιατί η εταιρεία είναι «λεωφορείο και όχι πύραυλος»
«Άκουσα ότι δεν είμαστε της μόδας. Και ρωτάω: τα νούμερά μας δεν είναι καλά;». Με αυτή τη φράση ο ιδρυτής και πρόεδρος της Jumbo, Απόστολος Βακάκης, έδωσε από νωρίς τον τόνο στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας για την έγκριση έκτακτης διανομής στους μετόχους, σε μια συνεδρίαση που εξελίχθηκε σε ευθεία απάντηση προς την αγορά και τους αναλυτές των τελευταίων ημερών.
Ο ίδιος απέρριψε το αφήγημα του «χρηματιστηριακού πυραύλου», επανέφερε τη Jumbo ως ένα «ιαπωνικού τύπου» μοντέλο πειθαρχίας και μακροζωίας και, για πρώτη φορά, άφησε ανοιχτό –έστω υπό προϋποθέσεις– το ενδεχόμενο επέκτασης στην Τουρκία!
Την ίδια στιγμή, έστειλε σαφές μήνυμα προς τους καταναλωτές, εκτιμώντας ότι το περιβάλλον γυρίζει σε αποπληθωριστική φάση και ότι η Jumbo προετοιμάζεται για μειώσεις τιμών στο 90% των προϊόντων, «μόνο όταν ο καταναλωτής δώσει εντολή».
