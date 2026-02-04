Χρυσός: Ανάκαμψη πάνω από τα 5.000 δολάρια μετά τη βίαιη διόρθωση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χρυσός Πολύτιμα μέταλλα

Οι επενδυτές αξιοποίησαν την πτώση, ενώ οι τράπεζες διατηρούν ανοδικές προβλέψεις παρά τη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα

Ο χρυσός σημείωσε άνοδο για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, επιστρέφοντας πάνω από τα 5.000 δολάρια η ουγγιά, καθώς οι επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες σε περιόδους διόρθωσης έσπευσαν να αγοράσουν πολύτιμα μέταλλα μετά τη ιστορική πτώση από τα πρόσφατα υψηλά.

Το πολύτιμο μέταλλο ενισχύθηκε έως και 2,6% την Τετάρτη, μετά από άνοδο άνω του 6% στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς το κλίμα στις αγορές έγινε πιο «risk-on» και το δολάριο των ΗΠΑ υποχώρησε. Ο χρυσός βρισκόταν περίπου 10% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε στις 29 Ιανουαρίου, ωστόσο διατηρεί άνοδο περίπου 17% από την αρχή του έτους. Ανοδικά κινήθηκε και το ασήμι.

«Οι αναγκαστικές ρευστοποιήσεις στα πολύτιμα μέταλλα φαίνεται ότι έχουν πλέον ολοκληρωθεί», ανέφερε σε σημείωμά του ο Ντάνιελ Γκάλι, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην TD Securities. Όπως σημείωσε, «η έντονη μεταβλητότητα της τελευταίας εβδομάδας ενδέχεται να κρατήσει τους ιδιώτες επενδυτές στο περιθώριο, αφαιρώντας μια ολοένα και πιο σημαντική ομάδα αγοραστών».

