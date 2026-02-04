«Παρατηρητήριο» κρυπτονομισμάτων και στην Ελλάδα: Πώς η ΑΑΔΕ θα συλλέγει στοιχεία για τις συναλλαγές των χρηστών

Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για κεφάλαια, κινήσεις και στοιχεία - Κλείνει ο δρόμος για πληρωμές και συμβόλαια με crypto - Η ΑΑΔΕ ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για τη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση φορολογικών στοιχείων που αφορούν χρήστες κρυπτοστοιχείων