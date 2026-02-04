«Παρατηρητήριο» κρυπτονομισμάτων και στην Ελλάδα: Πώς η ΑΑΔΕ θα συλλέγει στοιχεία για τις συναλλαγές των χρηστών
Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για κεφάλαια, κινήσεις και στοιχεία - Κλείνει ο δρόμος για πληρωμές και συμβόλαια με crypto - Η ΑΑΔΕ ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για τη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση φορολογικών στοιχείων που αφορούν χρήστες κρυπτοστοιχείων
Νέα δεδομένα στην παρακολούθηση των χρημάτων που αλλάζουν χέρια μέσω κρυπτονομισμάτων, δημιουργεί ο νέος νόμος 5273/2026, με τον οποίο η Ελλάδα ενσωματώνεται πλήρως στο διεθνές πλαίσιο παρακολούθησης και διαφάνειας των κρυπτονομισμάτων.
Η ελληνική αγορά κρυπτονομισμάτων συμμετέχει έτσι πλήρως πλέον στο ευρωπαϊκό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών, με τις εποπτικές αρχές να καλούνται να διαχειριστούν αυξημένο όγκο δεδομένων, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στον τομέα των κρυπτοστοιχείων.
Στο μικροσκόπιο μπαίνουν μεταβιβάσεις, πληρωμές και μετατροπές με κρυπτονομίσματα. Ο νόμος κυρώνει την Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) του ΟΟΣΑ για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με κρυπτοστοιχεία και θεσπίζει εφαρμοστικές διατάξεις που αντιμετωπίζουν τους κινδύνους φοροδιαφυγής.
Με τη συμφωνία, θεσμοθετούνται αναλυτικές και τυποποιημένες απαιτήσεις υποβολής στοιχείων για τις συναλλαγές κρυπτοστοιχείων, καθιστώντας εφικτή την αποτελεσματική φορολογική εποπτεία και τη διεθνή ανταλλαγή πληροφοριών. Μέσω της συλλογής στοιχείων ταυτοποίησης χρηστών, Ελεγχόντων Προσώπων και παρόχων, καθώς και λεπτομερών δεδομένων ανά είδος συναλλαγής, επιδιώκεται διαφάνεια στον χώρο των κρυπτοστοιχείων.
Υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείωνΟ νόμος καθορίζει ποιες οντότητες θεωρούνται Δηλούντες Πάροχοι Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων και τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας. Τα κριτήρια σύνδεσης με την ελληνική έννομη τάξη περιλαμβάνουν τη φορολογική κατοικία, τη σύσταση, τη διοίκηση, τη συνήθη επιχειρηματική δραστηριότητα και την ύπαρξη υποκαταστήματος.
Απαιτήσεις αναφοράς και δέουσα επιμέλειαΣτην πράξη, όπως οι τράπεζες στέλνουν δεδομένα για τις κινήσεις των πελατών τους, έτσι και τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων θα υποχρεώνονται να διαβιβάζουν αναλυτικές πληροφορίες για τις συναλλαγές των χρηστών.
