Η άνθηση της κεραμικής στην Ελλάδα – Πώς από χόμπι και ψυχοθεραπεία έγινε μόδα και εισόδημα
Τα εργαστήρια γεμίζουν, ο πηλός γίνεται τέχνη και η δημιουργία ευκαιρία για επιπλέον εισόδημα
Δεν είναι τυχαίο που ένα από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνει να κάνει ένα παιδί με τα χέρια του είναι να πλάθει. Η αισθητηριακή αξία της επαφής με την εύπλαστη ύλη και η φαντασία που περνά μέσα απ’ τα χέρια και παίρνει μορφή, αποκτά ολοένα και περισσότερους φανατικούς οπαδούς. Είτε γιατί πρόκειται για μια άκρως χαλαρωτική διαδικασία που για πολλούς είναι ισοδύναμη του διαλογισμού, είτε είναι ένα υπέροχο διάλειμμα από την ψηφιακή πραγματικότητα. Η κεραμική ως μέσο έκφρασης και δημιουργίας γεννά πάντα κάτι που μπορούμε να το αγγίξουμε, να το κρατήσουμε στα χέρια μας στον τρισδιάστατο κόσμο, να το καμαρώσουμε, να το χαρίσουμε ή να το σπάσουμε με πάταγο αν δεν μας αρέσει.
Εργαστήρια κεραμικής και μαθήματα sold out
Είναι αμέτρητα τα εργαστήρια που προσφέρουν μαθήματα κεραμικής ή ενοικιάζουν το χώρο και τον εξοπλισμό για τους ήδη μυημένους στη θεία αυτή τέχνη, αφού αν το καλοσκεφτούμε, ακόμα κι ο θεός στον πηλό κατέφυγε να φτιάξει αυτό το περίτεχνο αριστούργημα που ονομάζεται άνθρωπος. Πολλοί δήμοι επίσης προσφέρουν εκπαιδεύσεις με πολύ χαμηλό αντίτιμο και για το λόγο αυτό γίνονται sold out. Μόνο στο Δήμο Καλλιθέας, εγγράφονται ετησίως κάπου 200 άτομα και παρακολουθούν σε σταθερή βάση τετράωρα μαθήματα από Δευτέρα έως Πέμπτη.
