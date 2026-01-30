To «Warsh Effect» κλόνισε τη Wall Street - Απώλειες σε όλους τους δείκτες

Μεγάλη πίεση στις τεχνολογικές μετοχές και τον κλάδο των πρώτων υλών - Τρίτη καθοδική συνεδρίαση για τον S&P 500 - Μπορεί ο Κέβιν Γουόρς να θεωρήθηκε ικανοποιητική επιλογή, ωστόσο παραμένουν οι φόβοι για την ανεξαρτησία της Fed





Εξάλλου, η επιλογή του Κέβιν Γουόρς για την προεδρία της Fed μπορεί να θεωρήθηκε ως σχετικά ικανοποιητική επιλογή από τους παράγοντες της αγοράς, ωστόσο επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τις παρεμβάσεις του Λευκού Οίκου στη χάραξη της νομισματικής πολιτικής και τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της Τράπεζας.







Στις αγορές ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,24%, αλλά του 2ετούς υποιχώρησε στο 3,52%.



Αν και πολλοί αναλυτές, αλλά παράγοντες της Wall Street θεώρησαν ότι η επιλογή του πρώην διοικητή της Fed, Κέβιν Γουόρς, ήταν ικανοποιητική ή καλύτερα «το μη χείρον βέλτιστον» από τη λίστα των δελφίνων που είχε καταρτίσει ο Λευκός Οίκος, σε δεύτερη ανάγνωση στάθηκαν στο γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα προσπαθήσει να αποκτήσει πιο παρεμβατικό ρόλο στην χάραξη της νομισματικής πολιτικής.







Επιπρόσθετα, οι ελπίδες των traders για πρόσθετες μειώσεις επιτοκίων δέχθηκαν νέο πλήγμα μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI), που διαμορφώθηκε υψηλότερα των εκτιμήσεων, αντανακλώντας αυξημένο κόστος στις υπηρεσίες.



Ο PPI αυξήθηκε 0,5% σε μηνιαία βάση και 3,0% σε ετήσια, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες και ενισχύοντας την εικόνα επίμονων πληθωριστικών πιέσεων στο επίπεδο του κόστους. Αντιστοίχως, ο δομικός PPI, με εξαίρεση τρόφιμα και ενέργεια, κατέγραψε άνοδο 0,4% σε μηνιαία βάση, επιβεβαιώνοντας ότι οι αυξήσεις τιμών παραμένουν ευρείας βάσης και όχι περιορισμένες στους πιο ευμετάβλητους κλάδους.



Κλείσιμο



Πραγματικά, οι αγορές αποτιμούν ως χαμηλή την πιθανότητα μείωσης επιτοκίων στις συνεδριάσεις της Fed τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, εστιάζοντας κυρίως στη συνεδρίαση του Ιουνίου, ήτοι μετά και το τέλος της θητείας Πάουελ.



Θυμίζουμε ότι η κεντρική τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας και δεν άφησε αχτίδες αισιοδοξίας για νέες τροποποιήσεις σύντομα.



Ο πληθωρισμός είναι πιθανό να παραμείνει «ανθεκτικός», σύμφωνα με τον Έρικ Τιλ, επικεφαλής επενδύσεων της Comerica Wealth Management, ο οποίος εκτίμησε ότι οι επιχειρήσεις θα μετακυλίσουν μεγαλύτερο μέρος των δασμών του Τραμπ στους καταναλωτές μέσα στο 2026.



Υπό πίεση βρέθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση οι τεχνολογικές μετοχές στη Wall Street , καθώς συντηρήθηκαν οι ανησυχίες για την απόδοση των τεράστιων επενδύσεων που έχουν δρομολογηθεί στην τεχνητή νοημοσύνη.Εξάλλου, η επιλογή του Κέβιν Γουόρς για την προεδρία της Fed μπορεί να θεωρήθηκε ως σχετικά ικανοποιητική επιλογή από τους παράγοντες της αγοράς, ωστόσο επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τις παρεμβάσεις του Λευκού Οίκου στη χάραξη της νομισματικής πολιτικής και τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της Τράπεζας.Έτσι, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,36% στις 48.892 μονάδες, ο S&P 500 διολίσθησε σε ποσοστό 0,43% και τις 6.939 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε απώλειες ύψους 0,94% φτάνοντας στις 23.461 μονάδες.Στις αγορές ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,24%, αλλά του 2ετούς υποιχώρησε στο 3,52%.Αν και πολλοί αναλυτές, αλλά παράγοντες της Wall Street θεώρησαν ότι η επιλογή του πρώην διοικητή της Fed, Κέβιν Γουόρς, ήταν ικανοποιητική ή καλύτερα «το μη χείρον βέλτιστον» από τη λίστα των δελφίνων που είχε καταρτίσει ο Λευκός Οίκος, σε δεύτερη ανάγνωση στάθηκαν στο γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα προσπαθήσει να αποκτήσει πιο παρεμβατικό ρόλο στην χάραξη της νομισματικής πολιτικής.Σύμφωνα δε, με τον Νταν Σάιλικ, διαχειριστή χαρτοφυλακίου στη Janus Henderson, ο Γουόρς θεωρείται πιθανό να παρέχει λιγότερη καθοδήγηση στις αγορές σε σχέση με τους προκατόχους του.Επιπρόσθετα, οι ελπίδες των traders για πρόσθετες μειώσεις επιτοκίων δέχθηκαν νέο πλήγμα μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI), που διαμορφώθηκε υψηλότερα των εκτιμήσεων, αντανακλώντας αυξημένο κόστος στις υπηρεσίες.Ο PPI αυξήθηκε 0,5% σε μηνιαία βάση και 3,0% σε ετήσια, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες και ενισχύοντας την εικόνα επίμονων πληθωριστικών πιέσεων στο επίπεδο του κόστους. Αντιστοίχως, ο δομικός PPI, με εξαίρεση τρόφιμα και ενέργεια, κατέγραψε άνοδο 0,4% σε μηνιαία βάση, επιβεβαιώνοντας ότι οι αυξήσεις τιμών παραμένουν ευρείας βάσης και όχι περιορισμένες στους πιο ευμετάβλητους κλάδους.Η επίδοση αυτή σημαίνει πως οι συντηρητικές φωνές στο συμβούλιο που ανησυχούν για τον ανθεκτικό πληθωρισμό θα συνεχίσουν να αντιστέκονται στην προοπτική επιπλέον περικοπών, βαθαίνοντας το ρήγμα στους κόλπους της FOMC.Πραγματικά, οι αγορές αποτιμούν ως χαμηλή την πιθανότητα μείωσης επιτοκίων στις συνεδριάσεις της Fed τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, εστιάζοντας κυρίως στη συνεδρίαση του Ιουνίου, ήτοι μετά και το τέλος της θητείας Πάουελ.Θυμίζουμε ότι η κεντρική τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας και δεν άφησε αχτίδες αισιοδοξίας για νέες τροποποιήσεις σύντομα.Ο πληθωρισμός είναι πιθανό να παραμείνει «ανθεκτικός», σύμφωνα με τον Έρικ Τιλ, επικεφαλής επενδύσεων της Comerica Wealth Management, ο οποίος εκτίμησε ότι οι επιχειρήσεις θα μετακυλίσουν μεγαλύτερο μέρος των δασμών του Τραμπ στους καταναλωτές μέσα στο 2026.

Το κλίμα κατήφειας οφείλεται και στις συνεχιζόμενες ανησυχίες για τον τεχνολογικό κλάδο, καθώς μπορεί τα αποτελέσματα των Big Tech να ήταν για το τρίμηνο βελτιωμένα, όμως αναζωπύρωσαν τα ερωτηματικά για το αν και πότε οι τεράστιες επενδύσεις που έχουν δρομολογηθεί στην AI θα αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς για τους μετόχους.



Οι φόβοι αυτοί «γκρέμισαν» χθες τη μετοχή της Microsoft που κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της από το 2020, με την πτωτική πορεία της να συνεχίζεται και σήμερα, αν και με πιο χαμηλό ρυθμό.



Ευρύτερα ο τεχνολογικός κλάδος έδειξε σημαντική αδυναμία, από την Nvidia και τις εταιρείες ημιαγωγών, έως τις Υπέροχες Επτά, με εξαίρεση την Tesla.



Η μετοχή της αυτοκινητοβιομηχανίας EV ενισχύθηκε, καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν θετικά τις ανακοινώσεις για στροφή στρατηγικής προς τον κλάδο της ρομποτικής, καθώς και τις αναφορές για συνομιλίες συγχώνευσης της SpaceX με την xAI, που τροφοδότησαν σενάρια για ευρύτερη ενοποίηση των τεχνολογικών επιχειρήσεων του Ελον Μασκ.



Πάντως, ο κλάδος των πρώτων υλών κατέγραψε τη χειρότερη επίδοση στην αγορά, καθώς οι τιμές του χρυσού και του ασημιού σημείωσαν θεαματική πτώση αφήνοντας πίσω τα ρεκόρ των προηγούμενων ημερών. Ενδεικτικά, η Newmont Corporation, κορυφαία παραγωγός χρυσού, έχασε πάνω από 11%, ενώ η Freeport-McMoran, με μεγάλα ορυχεία χαλκού, υποχώρησε κατά 9%.



Ο ενεργειακός κλάδος, που ήταν ο κορυφαίος σε απόδοση στον S&P 500 τον Ιανουάριο, παρουσίασε επίσης αδυναμία την Παρασκευή, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιήθηκαν. Πάντως, τόσο η Exxon Mobil όσο και η Chevron ανακοίνωσαν αποτελέσματα καλύτερα των εκτιμήσεων.



Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr

30.01.2026, 23:18