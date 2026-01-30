Πιερρακάκης: 1 εκατ. μισθωτοί θα δουν σήμερα αυξήσεις - Άφησε παράθυρο για νέα μείωση φόρων

«Θα αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο» είπε ο υπουργός Οικονομικών - «Δεν πιστεύω ότι το πεπρωμένο της χώρας θα γραφτεί από τα κόμματα διαμαρτυρίας από τα κόμματα διακυβέρνησης»