Αυξήσεις έως 7% στα ισόβια ασφάλιστρα υγείας και «από το καλοκαίρι βλέπουμε»

Ο δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ, η θεσμική ομπρέλα του ΣτΕ και ο πόλεμος προμηθειών με τους διαμεσολαβητές - Πώς μοιράζεται ο λογαριασμός σε ασφαλισμένους, εταιρείες και δίκτυα