Αυξήσεις έως 7% στα ισόβια ασφάλιστρα υγείας και «από το καλοκαίρι βλέπουμε»
Ο δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ, η θεσμική ομπρέλα του ΣτΕ και ο πόλεμος προμηθειών με τους διαμεσολαβητές - Πώς μοιράζεται ο λογαριασμός σε ασφαλισμένους, εταιρείες και δίκτυα
Σε αυξήσεις έως 7% στα ισόβια προγράμματα υγείας προχωρούν τελικά οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ακολουθώντας την παρότρυνση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και εν αναμονή του νέου δείκτη της ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος φιλοδοξεί να ρυθμίζει αυτοματοποιημένα, σε ετήσια βάση, την αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών συμβολαίων. Ωστόσο, οι περισσότερες εταιρείες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής στην περίπτωση που ο δείκτης αποτυπώσει την αύξηση του κόστους νοσηλείας και αποζημιώσεων που οι ίδιες καταγράφουν. Μια τέτοια κίνηση, εφόσον κριθεί αναγκαία, θα μπορούσε να εξεταστεί το ερχόμενο καλοκαίρι.
Ο δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ καλείται να αποτελέσει το νέο σημείο αναφοράς για την ετήσια αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων, αντικαθιστώντας το πλαίσιο που ίσχυε έως πέρυσι. Μέχρι τότε, τον ρόλο αυτόν είχε ο δείκτης που είχε συγκροτηθεί από το ΙΟΒΕ, ο οποίος, σύμφωνα με την κυβέρνηση αλλά και καταναλωτικούς φορείς, οδηγούσε σε υπέρογκες αυξήσεις της τάξης του 14% στα ισόβια προγράμματα υγείας. Οι ανατιμήσεις αυτές προκάλεσαν έντονες κοινωνικές αντιδράσεις και αποτέλεσαν την αφορμή για την άμεση κυβερνητική παρέμβαση, που κατέληξε στο ξήλωμα του συγκεκριμένου δείκτη και στην απόφαση να ανατεθεί στην ΕΛΣΤΑΤ η δημιουργία ενός νέου, θεσμικά θωρακισμένου μηχανισμού. Ωστόσο, η καθυστέρηση στη συγκρότησή του έχει δημιουργήσει ένα μεταβατικό καθεστώς, στο οποίο οι αυξήσεις ρυθμίζονται προσωρινά μέσω πολιτικών παρεμβάσεων.
