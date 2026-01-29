Η COSMOTE TELEKOM επενδύει σε ολοκληρωμένη εμπειρία Fiber στο σπίτι

Κλείσιμο

Sponsored ContentΣτην εποχή μας το «καλό internet στο σπίτι» περιλαμβάνει υψηλές ταχύτητες, ποιότητα, αλλά και σταθερή σύνδεση σε κάθε χώρο. Με απρόσκοπτη λειτουργία για εργασία, ψυχαγωγία και καθημερινές ανάγκες, χωρίς διακοπές. Σε αυτό το περιβάλλον, η COSMOTE TELEKOM επαναπροσδιορίζει την έννοια της οικιακής συνδεσιμότητας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία Fiber στο σπίτι μέσα από δύο πρωτοποριακές υπηρεσίες: Fiber To The Room και Always OnLine, που φέρνουν υπερυψηλές ταχύτητες σε κάθε γωνιά του σπιτιού και εξασφαλίζουν συνεχή συνδεσιμότητα, ακόμα και σε περίπτωση διακοπής. Κι όλα αυτά μέσα από το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, το COSMOTE Fiber, που -σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας- φτάνει σε πάνω από 2,1 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.Η αποκλειστική υπηρεσία COSMOTE Fiber To The Room (FTTR) φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε δωμάτιο. Προβλήματα όπως «νεκρές ζώνες» WiFi και απώλειες σήματος, ακόμη και σε σπίτια με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Το Fiber To The Room εξασφαλίζει σταθερά υψηλές Gigabit ταχύτητες σε κάθε χώρο, ανεξάρτητα από τον τρόπο χρήσης.Η υπηρεσία απευθύνεται σε συνδρομητές COSMOTE Fiber και ο βασικός εξοπλισμός της αποτελείται από ένα router και ένα access point, με χρέωση 6 ευρώ τον μήνα. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα προσθήκης έως και 16 access points, με επιπρόσθετη χρέωση, ανάλογα με τις ανάγκες και το μέγεθος του χώρου. Ενδεικτικά, ένα σπίτι 120 τμ, μπορεί να καλυφθεί εξαιρετικά με 1 ή 2 access points. Το COSMOTE Fiber To The Room αξιοποιεί εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας FTTR WiFi 7, τον οποίο η COSMOTE TELEKOM φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα.Μέχρι τις 28/02/26, οι δύο πρώτοι μήνες της υπηρεσίας FTTR προσφέρονται δωρεάν, ενώ χωρίς χρέωση πραγματοποιούνται και η αυτοψία και η εγκατάσταση από εξειδικευμένους τεχνικούς της εταιρείας, που διασφαλίζουν ένα άρτιο αισθητικά και τεχνικά αποτέλεσμα, καθώς η οπτική ίνα είναι διάφανη.Η διαχείριση του router γίνεται εύκολα μέσω του COSMOTE TELEKOM app, ενώ για πιο εξειδικευμένες λειτουργίες και πλήρη έλεγχο του FTTR δικτύου διατίθεται η εφαρμογή COSMOTE Fiber To The Room, προσφέροντας στον χρήστη πλήρη εποπτεία χωρίς τεχνική πολυπλοκότητα.Αν για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί το σταθερό Internet του σπιτιού, οι πελάτες της εταιρείας εξακολουθούν να έχουν internet σε όλες τις συσκευές τους χάρη στη δωρεάν υπηρεσία COSMOTE Always OnLine. Το router συνδέεται αυτόματα στο δίκτυο κινητής μέσω WiFi hotspot και συνεχίζει να παρέχει internet σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές του χρήστη. Παράλληλα, για όσο διαρκεί η διακοπή, ο χρήστης λαμβάνει έξτρα απεριόριστα data. Το μόνο που απαιτείται είναι η προ-ενεργοποίηση της υπηρεσίας μέσω του COSMOTE TELEKOM app, ώστε το σπίτι να παραμένει online, χωρίς καμία παρέμβαση.Η δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών βασίζεται στην υπεροχή των δικτύων σταθερής και κινητής της COSMOTE TELEKOM. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 3Gbps, το COSMOTE Fiber είναι το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα. Είναι διαθέσιμο ήδη σε 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ στόχος είναι, σύμφωνα με την εταιρεία, να επεκταθεί σε 3,5 εκατ. σε όλη την Ελλάδα μέχρι το 2030. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ΟΤΕ μόνο θα καλύψει με οπτική ίνα πάνω από το 70% των γραμμών της χώρας.Στην κινητή, η εταιρεία διαθέτει το γρηγορότερο δίκτυο στην Ελλάδα, το οποίο αναδεικνύεται για 9η συνεχόμενη χρονιά (2017-2025) σύμφωνα με μετρήσεις της Ookla και παραμένει το μεγαλύτερο 5G δίκτυο στη χώρα, με πάνω από 99% πληθυσμιακή κάλυψη. Παράλληλα, το δίκτυο 5G Stand Alone (5G+), το μοναδικό εμπορικά διαθέσιμο στην Ελλάδα, έχει ήδη ξεπεράσει σε πληθυσμιακή κάλυψη το 75%.Σημειώνεται ότι με ετήσιες επενδύσεις ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, ο Όμιλος OTE ενισχύει συστηματικά τις υποδομές σταθερής και κινητής, εξασφαλίζοντας σταδιακά Gigabit συνδεσιμότητα για κάθε σπίτι και επιχείρηση. Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπηρεσίες Fiber To The Room και Always OnLine αποτελούν καινοτόμα εργαλεία για μια αξιόπιστη και ολοκληρωμένη εμπειρία Fiber στο σπίτι.