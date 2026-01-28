Η μεγάλη τραγωδία, το πένθος και η αλλαγή σχεδιασμού, ο Αρης και η πρόεδρος Μαρία, ο Νίκος Α και οι κάλπες, τώρα όλοι «έσωσαν» τη Μήλο

Κλείσιμο

Ούτε σήμερα λοιπόν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κανείς το σοκ, τη θλίψη, ένα μεγάλο «γιατί». Μία πόλη, μία χώρα και όλος ο κόσμος που χαίρεται με τον αθλητισμό βυθίστηκε στο πένθος και στη στενοχώρια. Ας μην ξανασυμβεί ποτέ αν γίνεται.Αλλαγή σχεδιασμού-Οι δύο τραγωδίες στα Τρίκαλα και τη Ρουμανία αλλάζουν ουσιαστικά τον σχεδιασμό του Μητσοτάκη για τις επόμενες μέρες. Μαθαίνω ότι η προγραμματισμένη συνέντευξη στον Παπαχελά που θα προβαλλόταν την Πέμπτη πηγαίνει για τη Δευτέρα, ενώ και το προσυνέδριο της ΝΔ, που θα γινόταν το Σάββατο στα Ιωάννινα, εγκαινιάζοντας τον προσυνεδριακό κύκλο μέχρι το συνέδριο του Μαΐου, πηγαίνει για πιο κάτω.Σύσκεψη για το κυκλοφοριακό-Σήμερα μετά τις 10:00 θα γίνει στο Μ.Μ η ευρεία σύσκεψη για το κυκλοφοριακό που κάποιοι ανακάλυψαν προχθές, αλλά είχε γίνει κεντρικό θέμα στη δική μας εφημερίδα πριν από δύο Κυριακές. Τη βασική εισήγηση θα κάνει ο αναπληρωτής υπουργός Κυρανάκης, ο οποίος έχει επεξεργαστεί διάφορα μέτρα για την κυκλοφορία των φορτηγών στον αστικό ιστό, εναλλακτικές διαδρομές, τη μεταφορά του κέντρου logistics κ.ά., ενώ έχει ήδη από το θέμα της διαχείρισης των τροχαίων και των αλκοτέστ πολύ καλή συνεργασία με τον Χρυσοχοΐδη. Θα φανεί μετά τη σύσκεψη πόσο έτοιμη είναι η κυβέρνηση να πάρει αποφάσεις, αν και σε αυτή τη φάση είμαστε ακόμα στο brainstorming.Οι επικοινωνιολόγοι της Μαρίας-Θα προσέξατε ενδεχομένως ότι η πρόεδρος Μαρία παρεμβαίνει πλέον μόνο μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, ακύρωσε προγραμματισμένη συνέντευξη στο Open το απόγευμα της Δευτέρας και δεν το έχει κάνει μόνο στο Open εσχάτως. Μου λένε ότι τις τελευταίες μέρες η ομάδα της έχει ενισχυθεί με κάποιους "επικοινωνιολόγους" που τη συμβουλεύουν να μη βγαίνει ζωντανά, καθώς δεν είναι ακόμα έτοιμη να απαντά εφ' όλης της ύλης. Πάντως, αν επαγγελματίες του χώρου της εισηγήθηκαν να πει αυτά που είπε για την Τουρκία, δεν τους βλέπω για πολύ της προκοπής. Επίσης μου λένε ότι έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στο υπό σύσταση κόμμα ο πρώην βουλευτής της ΝΙΚΗΣ και επίτιμος αρεοπαγίτης Γιώργος Αποστολάκης. Αυτός που διαψεύδει κάθε σενάριο συμμετοχής του είναι ο Άρης Σπηλιωτόπουλος. Πώς προέκυψε η φήμη; Πρώτον, γιατί έμεινε και πάλι πολιτικά άστεγος -έφυγε από τον Κασσελάκη- και, δεύτερον, γιατί δημοσίως λέει καλά λόγια για την πρόεδρο Μαρία. Πάντως ο Αρης είναι πάντα sic με καρώ σακάκι της μόδας, δηλώνει στρατηγικός αναλυτής και σχολιάζει ό,τι υπάρχει.ΠΑΣΟΚ – Συνέχεια σεναρίων…-Τώρα εγώ σας έχω πει την άποψή μου για το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο τον πρόεδρά μας, δεν πιστεύω επ’ ουδενί ότι θα φύγει από την καρέκλα ούτε με αποσυγκόλληση. Νομίζω ότι το πλέον πιθανό είναι να τον φύγουν μετά τις κάλπες, αν και κάποιοι που δεν είναι και τόσο απληροφόρητοι γενικώς στη ζωή τους μου λένε «μην είσαι τόοοοσο σίγουρος ότι ο Νίκος δεν θα κάνει κυβέρνηση με τον Μητσοτάκη. Δηλαδή θα προτιμήσει να γίνει συνταξιούχος στα 47 του και να χάσει τα μεγαλεία;». Υπάρχουν όμως και κάτι άλλες πηγές, πράσινες, καταπράσινες, που μου λένε ότι ο Ανδρουλάκης δεν θα φτάσει μέχρι τις κάλπες. Ο λόγος είναι σύμφωνα με τους ίδιους ότι «ο Νίκος πλέον με τον μόνο που δεν έχει τσακωθεί είναι με τον καθρέφτη του» (η αλήθεια είναι ότι μια χαρά παιδί είναι). Από δικούς του ανθρώπους όπως ο Σπυρόπουλος, που ναι μεν δεν θα του κάνει ζημιά, αλλά και αυτός μουρμουράει με τον πρόεδρα, μέχρι και δημοσιογράφους που παραδοσιακά τον στήριζαν λόγω πασοκικών καταβολών… εξ απ’ ανέκαθεν, που λέει και ο λαός. Τώρα εγώ ξαναλέω ότι προσωπικά δεν το πιστεύω, το ότι δεν καίγομαι για τον αρχηγό γνωστό είναι, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί έτσι όπως είναι σε αποσύνθεση το κόμμα να τον ρίξει ας πούμε ο Παύλος που είναι και ο επικρατέστερος μνηστήρας.Μήλος - Κυκλάδες-Χθες, μετά τον δημοσιογραφικό σάλο για το «οικολογικό έγκλημα» στη Μήλο και τις κυβερνητικές ενέργειες και το ΣτΕ μπλόκαρε προσωρινά τις οικοδομικές εργασίες στο ξενοδοχείο White Coast. Θα πείτε πού ήταν τόσο καιρό το ΣτΕ και μόλις «είδε» φασαρία κινήθηκε; Η απάντηση είναι τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Εβγαλε και μία μακροσκελέστατη ανακοίνωση ο δήμος και υποστηρίζει ότι χάρη στις δικές του ενέργειες σταμάτησαν οι εργασίες κ.λπ. κ.λπ. Όλα καλά και ωραία, μπράβο στον δήμο, στο ΣτΕ και σε όλους που έκαναν… μία χαρά τη δουλειά τους τόσους μήνες, αλλά μάλλον έπρεπε ένας πολίτης να στείλει ένα video σε ένα Μέσον (το protothema.gr) και επίσης πολλά καλά Μέσα να το αναδείξουν για να σταματήσει το από μπετόν έκτρωμα. Τώρα επί της ουσίας και μιας και θα γίνουν έλεγχοι, θα πάει και η Αρχή Διαφάνειας στο νησί, καλό είναι να δει και 5-6 άλλες παρόμοιες περιπτώσεις «θηρίων» που χτίζονται εκεί και αλλού στη Μήλο και να ελέγξει τη νομιμότητά τους. Αν δεν ξέρουν ας ρωτήσουν τον δήμο, πιθανόν να τα έχει δει. Και μία μικρή παρατήρηση για την εταιρεία που έβγαλε ανακοίνωση και λέει ότι όλα είναι νόμιμα. Ωραία, αφού είναι όλα νόμιμα θα τα ελέγξουν οι Αρχές και θα αποφανθούν. Αλλά ότι ο Μύτακας που χτίζουν δεν είναι κοντά στο Σαρακήνικο, που λένε στην ανακοίνωση, είναι ψευδέστατο και χονδροειδές - δίπλα είναι, παιδιά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε όταν η Αρχή Διαφάνειας ελέγξει όλον τον φάκελο από την αρχή της επένδυσης. Περιμένετε να τελειώσει ο έλεγχος και μετά…JP Morgan και Morgan Stanley προειδοποιούν για χαμηλό βαρομετρικό στο ΧΑ