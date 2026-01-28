Η μεγάλη τραγωδία, το πένθος και η αλλαγή σχεδιασμού, ο Αρης και η πρόεδρος Μαρία, ο Νίκος Α και οι κάλπες, τώρα όλοι «έσωσαν» τη Μήλο
Χαίρετε, δυστυχώς χθες ξημέρωσε μία εξίσου άσχημη ημέρα σαν την προχθεσινή, με ένα ακόμα τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία με εφτά νεκρούς Ελληνες φιλάθλους που πήγαιναν να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, τον ΠΑΟΚ, στη Λιόν
Ούτε σήμερα λοιπόν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κανείς το σοκ, τη θλίψη, ένα μεγάλο «γιατί». Μία πόλη, μία χώρα και όλος ο κόσμος που χαίρεται με τον αθλητισμό βυθίστηκε στο πένθος και στη στενοχώρια. Ας μην ξανασυμβεί ποτέ αν γίνεται.
Αλλαγή σχεδιασμού
-Οι δύο τραγωδίες στα Τρίκαλα και τη Ρουμανία αλλάζουν ουσιαστικά τον σχεδιασμό του Μητσοτάκη για τις επόμενες μέρες. Μαθαίνω ότι η προγραμματισμένη συνέντευξη στον Παπαχελά που θα προβαλλόταν την Πέμπτη πηγαίνει για τη Δευτέρα, ενώ και το προσυνέδριο της ΝΔ, που θα γινόταν το Σάββατο στα Ιωάννινα, εγκαινιάζοντας τον προσυνεδριακό κύκλο μέχρι το συνέδριο του Μαΐου, πηγαίνει για πιο κάτω.
Σύσκεψη για το κυκλοφοριακό
-Σήμερα μετά τις 10:00 θα γίνει στο Μ.Μ η ευρεία σύσκεψη για το κυκλοφοριακό που κάποιοι ανακάλυψαν προχθές, αλλά είχε γίνει κεντρικό θέμα στη δική μας εφημερίδα πριν από δύο Κυριακές. Τη βασική εισήγηση θα κάνει ο αναπληρωτής υπουργός Κυρανάκης, ο οποίος έχει επεξεργαστεί διάφορα μέτρα για την κυκλοφορία των φορτηγών στον αστικό ιστό, εναλλακτικές διαδρομές, τη μεταφορά του κέντρου logistics κ.ά., ενώ έχει ήδη από το θέμα της διαχείρισης των τροχαίων και των αλκοτέστ πολύ καλή συνεργασία με τον Χρυσοχοΐδη. Θα φανεί μετά τη σύσκεψη πόσο έτοιμη είναι η κυβέρνηση να πάρει αποφάσεις, αν και σε αυτή τη φάση είμαστε ακόμα στο brainstorming.
Οι επικοινωνιολόγοι της Μαρίας
-Θα προσέξατε ενδεχομένως ότι η πρόεδρος Μαρία παρεμβαίνει πλέον μόνο μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, ακύρωσε προγραμματισμένη συνέντευξη στο Open το απόγευμα της Δευτέρας και δεν το έχει κάνει μόνο στο Open εσχάτως. Μου λένε ότι τις τελευταίες μέρες η ομάδα της έχει ενισχυθεί με κάποιους "επικοινωνιολόγους" που τη συμβουλεύουν να μη βγαίνει ζωντανά, καθώς δεν είναι ακόμα έτοιμη να απαντά εφ' όλης της ύλης. Πάντως, αν επαγγελματίες του χώρου της εισηγήθηκαν να πει αυτά που είπε για την Τουρκία, δεν τους βλέπω για πολύ της προκοπής. Επίσης μου λένε ότι έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στο υπό σύσταση κόμμα ο πρώην βουλευτής της ΝΙΚΗΣ και επίτιμος αρεοπαγίτης Γιώργος Αποστολάκης. Αυτός που διαψεύδει κάθε σενάριο συμμετοχής του είναι ο Άρης Σπηλιωτόπουλος. Πώς προέκυψε η φήμη; Πρώτον, γιατί έμεινε και πάλι πολιτικά άστεγος -έφυγε από τον Κασσελάκη- και, δεύτερον, γιατί δημοσίως λέει καλά λόγια για την πρόεδρο Μαρία. Πάντως ο Αρης είναι πάντα sic με καρώ σακάκι της μόδας, δηλώνει στρατηγικός αναλυτής και σχολιάζει ό,τι υπάρχει.
ΠΑΣΟΚ – Συνέχεια σεναρίων…
-Τώρα εγώ σας έχω πει την άποψή μου για το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο τον πρόεδρά μας, δεν πιστεύω επ’ ουδενί ότι θα φύγει από την καρέκλα ούτε με αποσυγκόλληση. Νομίζω ότι το πλέον πιθανό είναι να τον φύγουν μετά τις κάλπες, αν και κάποιοι που δεν είναι και τόσο απληροφόρητοι γενικώς στη ζωή τους μου λένε «μην είσαι τόοοοσο σίγουρος ότι ο Νίκος δεν θα κάνει κυβέρνηση με τον Μητσοτάκη. Δηλαδή θα προτιμήσει να γίνει συνταξιούχος στα 47 του και να χάσει τα μεγαλεία;». Υπάρχουν όμως και κάτι άλλες πηγές, πράσινες, καταπράσινες, που μου λένε ότι ο Ανδρουλάκης δεν θα φτάσει μέχρι τις κάλπες. Ο λόγος είναι σύμφωνα με τους ίδιους ότι «ο Νίκος πλέον με τον μόνο που δεν έχει τσακωθεί είναι με τον καθρέφτη του» (η αλήθεια είναι ότι μια χαρά παιδί είναι). Από δικούς του ανθρώπους όπως ο Σπυρόπουλος, που ναι μεν δεν θα του κάνει ζημιά, αλλά και αυτός μουρμουράει με τον πρόεδρα, μέχρι και δημοσιογράφους που παραδοσιακά τον στήριζαν λόγω πασοκικών καταβολών… εξ απ’ ανέκαθεν, που λέει και ο λαός. Τώρα εγώ ξαναλέω ότι προσωπικά δεν το πιστεύω, το ότι δεν καίγομαι για τον αρχηγό γνωστό είναι, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί έτσι όπως είναι σε αποσύνθεση το κόμμα να τον ρίξει ας πούμε ο Παύλος που είναι και ο επικρατέστερος μνηστήρας.
Μήλος - Κυκλάδες
-Χθες, μετά τον δημοσιογραφικό σάλο για το «οικολογικό έγκλημα» στη Μήλο και τις κυβερνητικές ενέργειες και το ΣτΕ μπλόκαρε προσωρινά τις οικοδομικές εργασίες στο ξενοδοχείο White Coast. Θα πείτε πού ήταν τόσο καιρό το ΣτΕ και μόλις «είδε» φασαρία κινήθηκε; Η απάντηση είναι τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Εβγαλε και μία μακροσκελέστατη ανακοίνωση ο δήμος και υποστηρίζει ότι χάρη στις δικές του ενέργειες σταμάτησαν οι εργασίες κ.λπ. κ.λπ. Όλα καλά και ωραία, μπράβο στον δήμο, στο ΣτΕ και σε όλους που έκαναν… μία χαρά τη δουλειά τους τόσους μήνες, αλλά μάλλον έπρεπε ένας πολίτης να στείλει ένα video σε ένα Μέσον (το protothema.gr) και επίσης πολλά καλά Μέσα να το αναδείξουν για να σταματήσει το από μπετόν έκτρωμα. Τώρα επί της ουσίας και μιας και θα γίνουν έλεγχοι, θα πάει και η Αρχή Διαφάνειας στο νησί, καλό είναι να δει και 5-6 άλλες παρόμοιες περιπτώσεις «θηρίων» που χτίζονται εκεί και αλλού στη Μήλο και να ελέγξει τη νομιμότητά τους. Αν δεν ξέρουν ας ρωτήσουν τον δήμο, πιθανόν να τα έχει δει. Και μία μικρή παρατήρηση για την εταιρεία που έβγαλε ανακοίνωση και λέει ότι όλα είναι νόμιμα. Ωραία, αφού είναι όλα νόμιμα θα τα ελέγξουν οι Αρχές και θα αποφανθούν. Αλλά ότι ο Μύτακας που χτίζουν δεν είναι κοντά στο Σαρακήνικο, που λένε στην ανακοίνωση, είναι ψευδέστατο και χονδροειδές - δίπλα είναι, παιδιά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε όταν η Αρχή Διαφάνειας ελέγξει όλον τον φάκελο από την αρχή της επένδυσης. Περιμένετε να τελειώσει ο έλεγχος και μετά…
JP Morgan και Morgan Stanley προειδοποιούν για χαμηλό βαρομετρικό στο ΧΑ
-Το σενάριο της αναβάθμισης και της αλλαγής στους δείκτες προκάλεσε στη χθεσινή συνεδρίαση πιέσεις στις μετοχές που οι αναλυτές προβλέπουν ανακατατάξεις και συνεπώς εκροές. H JP Morgan θεωρεί επιζήμια την επιστροφή του ελληνικού Χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές και το δείχνει. Εν όψει της έναρξης των σχετικών διαδικασιών από τον MSCI, ο αμερικανικός επενδυτικός κολοσσός θεωρεί πιθανή την αναβάθμιση του ΧΑ κατά το rebalancing τον προσεχή Αύγουστο, σημαντικά νωρίτερα από ό,τι περίμενε, ενώ προειδοποιεί πως η Ελλάδα θα χάσει περισσότερα από όσα θα κερδίσει. Και αυτό γιατί η ελληνική αγορά θα χαθεί ανάμεσα στις μεγάλες αγορές, με ελάχιστη στάθμιση στους δείκτες των αναπτυγμένων αγορών (περίπου 0,06% στον MSCI World, 0,38% στον MSCI Europe και 0,25% στον MSCI EAFE), από 0,58% στον MSCI Emerging Markets σήμερα, μικρότερες εισροές από τις εκροές που αναμένονται και με μόλις πέντε (αντί για οκτώ σήμερα) μετοχές στο καλάθι του MSCI Greece, τις Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και ΔΕΗ. Μάλιστα, θυμίζει πως το ιστορικό προηγούμενο της αναβάθμισης του 2001 υποδηλώνει ότι το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ουδέτερο έως αρνητικό για τις ροές και την ορατότητα της αγοράς. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Morgan Stanley που τόνισε χθες πως η Ελλάδα από «μεσαίος παίκτης» στην κατηγορία των αναδυόμενων γίνεται πολύ μικρό μέγεθος στο σύμπαν των ανεπτυγμένων αγορών και προειδοποιεί για αναταράξεις στο ΧΑ.
Όταν ο MSCI παραβιάζει τους κανονισμούς του για την Ελλάδα
-Η MSCI ανακοίνωσε προχθές το απόγευμα ότι ξεκίνησε τη διαβούλευση για την αναβάθμιση της Ελλάδας από Αναδυόμενη σε Ανεπτυγμένη Αγορά τον Αύγουστο 2026, δημιουργώντας κλίμα νέων προσδοκιών στο Χρηματιστήριο. Το ενδιαφέρον της ανακοίνωσης δεν είναι τόσο το "ΕΑΝ" αλλά το "ΠΩΣ" ελήφθη η απόφαση. Ο MSCI παραβίασε τους δικούς του κανονισμούς. Το πρόβλημα ήταν τεχνικό: η Ελλάδα δεν πληρούσε τον κανόνα «persistency» που απαιτεί τουλάχιστον 5 εισηγμένες να τηρούν τα κριτήρια Ανεπτυγμένης Αγοράς για 8 συνεχόμενες αναθεωρήσεις. Από την άλλη όμως πλευρά, οι μεγάλοι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές (μάλλον και το Euronext) έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα πως από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενιαίος οικονομικός χώρος, η διαφορετική μεταχείριση της Ελλάδας φαίνεται ασυνεπής. O MSCI υποχώρησε και αιτιολόγησε την «ελληνική εξαίρεση» με τo επιχείρημα της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς: εναρμονισμένες υποδομές, ρυθμιστική σύγκλιση, διασυνοριακή προσβασιμότητα. Το βάθος της ελληνικής κεφαλαιαγοράς αυξήθηκε, οι μεταρρυθμίσεις προσβασιμότητας έφεραν την Ελλάδα κοντά στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Όσον αφορά το μέγεθος της αγοράς του ΧΑ, κρίθηκε συγκρίσιμο με άλλες μικρές ανεπτυγμένες Αγορές, χωρίς προβλήματα αναπαραγωγής δεικτών. Αυτό που συνέβη στο παρασκήνιο που προηγήθηκε της ανακοίνωσης είναι ίσως σημαντικότερο. Ο MSCI αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα δεν είναι πλέον η εξαίρεση της Ευρωζώνης, αλλά μέρος ενός ομοιογενούς χρηματοοικονομικού μπλοκ. Οι επενδυτές δεν βλέπουν ελληνικό κίνδυνο, βλέπουν ευρωπαϊκό asset. Η διαβούλευση κλείνει στις 16 Μαρτίου, η απόφαση έρχεται στις 31 Μαρτίου. Αλλά όταν ο MSCI σπάει τους δικούς του κανόνες για να σε αναβαθμίσει, το αποτέλεσμα μοιάζει να είναι ήδη προδιαγεγραμμένο.
Τόλης Βακάκης έτοιμος για όλα
-Πάντως παρά τις χρηματιστηριακές αντιξοότητες ο Τόλης (Απόστολος) Βακάκης δεν έχει χάσει καθόλου το κέφι του. Όπως κάθε μήνα, σε λίγες ημέρες στο τέλος Ιανουαρίου θα δώσει guidance και τα στοιχεία που θα παραθέσει -λέγεται- πως δεν θα δικαιολογούν τις ανησυχίες της αγοράς. Όσον αφορά τους επενδυτές του, ετοιμάζεται να τους αντιμετωπίσει δια ζώσης και να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που θα τεθούν την άλλη Τετάρτη 4/2 στη Γενική Συνέλευση της Jumbo.
Τραπεζικό ράλι με άρωμα MSCI στο Χρηματιστήριο
-Το σενάριο της αναβάθμισης απογείωσε τις τραπεζικές μετοχές οι οποίες είχαν την τιμητική τους χθες στο χρηματιστήριο. Το έχουν αποδείξει από την έναρξη του 2026 ότι υπερβαίνουν συνεχώς τον εαυτό τους, ωστόσο η χθεσινή εικόνα ξεπέρασε τις προσδοκίες ακόμη και των πιο αισιόδοξων. Η Εθνική ηγήθηκε του ανοδικού ξεσπάσματος με ράλι 6,6%, πραγματοποιώντας την καλύτερη συνεδρίαση των τελευταίων 2,5 ετών. Έφτασε στις παρυφές των 15,8 ευρώ και «καλοβλέπει» τα 16 ευρώ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2015. Το σήμα του MSCI για αναβάθμιση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές είχε ως αποτέλεσμα την εκτίναξη του τζίρου των τραπεζών, αλλά κυρίως της ΕΤΕ καθώς ανήλθε στα 175 εκατ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε όγκο άνω των 11 εκατ. τεμαχίων. Πάνω από 20 εκατ. κομμάτια διακινήθηκαν στην Alpha Bank και σχεδόν 19 εκατ. στη Eurobank. Οι συναλλαγές των συστημικών τραπεζών ξεπέρασαν χθες τα 415 εκατ. ευρώ, απασχολώντας σχεδόν το 55% του συνολικού τζίρου ύψους 642 εκατ. ευρώ. Ράλι άνω του 4% έκανε η Eurobank, η οποία έφτασε αισίως στα υψηλά 10ετίας των 4,2 ευρώ, ενώ η κεφαλαιοποίηση ξεπερνά πλέον τα 15 δισ. ευρώ, «ψαλιδίζοντας» την απόσταση από την Coca-Cola HBC, την πολυτιμότερη εισηγμένη του ΧΑ με αποτίμηση 16,7 δισ. ευρώ. Πάνω από τα 8,5 ευρώ βρέθηκε η Τράπεζα Πειραιώς, σε τιμές που έχει να δει από τον Μάρτιο του 2021. Το «φράγμα» των 4 ευρώ κατάφερε να σπάσει η Alpha Bank έπειτα από μία 10ετία, οδεύοντας προς 11ψήφια κεφαλαιοποίηση (σήμερα αποτιμάται στα 9,6 δισ. ευρώ). Τον ρυθμό των συστημικών ακολούθησε και η Τράπεζα Κύπρου, η οποία διεύρυνε το ιστορικό ρεκόρ της, κλείνοντας αρκετά πάνω από τη μέχρι πρότινος αντίσταση των 9 ευρώ.
Έγινε της τρελής από ιδιώτες
-Να σημειώσουμε πως ο όγκος των συναλλαγών στις τράπεζες ήταν χθες πολύ αυξημένος και προφανώς περιλαμβάνει και εντολές από ξένους, αλλά πληροφορίες από χρηματιστηριακές εταιρείες που έχουν ευρεία πελατειακή βάση ιδιωτών αναφέρουν πως έγινε της τρελής από εντολές ιδιωτών που αγόραζαν επιθετικά τράπεζες. Οι καταστάσεις και οι συνθήκες φυσικά έχουν αλλάξει, αλλά όσοι έχουν μνήμες από την περίοδο του 1999 δεν πρέπει να αισθάνονται άνετα να βλέπουν JP Morgan και Morgan Stanley να προειδοποιούν και Ελληνες ιδιώτες να αγοράζουν επιθετικά.
Το Euronext εξερευνά το ΟΑΣΗΣ
-Και ολοκληρώνουμε για το ΧΑ που προετοιμάζεται για τη μετάβαση σε περιβάλλον Euronext. Ο δρόμος φυσικά είναι μακρύς και το έργο πολύ απαιτητικό, για τον λόγο αυτόν έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Αθήνα υψηλόβαθμα στελέχη του χρηματοοικονομικού κολοσσού, μεταξύ των οποίων o Sebastien d’Herbès, επικεφαλής του τμήματος ένταξης του Χ.Α στη Euronext που πήρε και θέση στο νέο ΔΣ της ΕΧΑΕ. Παράλληλα, κόσμος πάει και έρχεται στην Αθήνα από διάφορες διευθύνσεις του Euronext, οι τηλεδιασκέψεις είναι συνεχείς και γενικά καταβάλλεται προσπάθεια η ενοποίηση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στη Euronext να επιταχυνθεί. Κάτι που θα απαιτήσει πολύ χρόνο, όπως λένε γνώστες του αντικειμένου, ιδιαίτερα στο κομμάτι της τεχνολογικής ενοποίησης. Για παράδειγμα, έλεγαν οι ίδιοι, στη Euronext πρέπει να μάθουν πρώτα τι εστί ΟΑΣΗΣ, το Ολοκληρωμένο Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών που αποτελεί κεντρικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το οποίο λειτουργεί εδώ και πάνω από 25 χρόνια για να αποφασίσουν τι και πώς μπορεί να διατηρηθεί ή να «κουμπώσει» στα συστήματα της πανευρωπαϊκής πλατφόρμας της Eurobext η οποία, με έδρα το Παρίσι, διαχειρίζεται 7 ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές.
Ο πύργος του Ελληνικού έφτασε στον 40ό όροφο
-Aλλοι 10 όροφοι έχουν μείνει για τον Πύργο Κατοικιών στο μεγάλο project ανάπλασης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου. Ήδη, οι εργασίες για το μεγαλύτερο τοπόσημο του project που «τρέχει» η LAMDA Development έχουν φτάσει στον 40ό όροφο για τo έργο που θα φτάσει συνολικά τα 200 μέτρα ύψος και θα περιλαμβάνει στο σύνολο των 50 ορόφων με 170 διαμερίσματα. Οι εργασίες επιταχύνουν σε αυτή τη φάση μέχρι την παράδοση σε έναν χρόνο και κάτι από σήμερα, από τα μέσα του 2027 και μετά.
Αίτημα αντικατάστασης του Δ.Σ. της Προοδευτικής καταθέτει η Χ.Λ. Κούτλα
-Η χρηματιστηριακή αξία της «Προοδευτική ΑΤΕ» (-4,31% στα €0,4/μτχ) έχει πέσει κάτω από τα 10 εκατ. ευρώ. Κάποιοι μέτοχοι δείχνουν σαν να προσπαθούν να εγκαταλείψουν το πλοίο, προτού αλλάξει ο καπετάνιος. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο αποφεύγει την ενημέρωση. Μια προφανής, νέα, πλειοψηφία μετόχων, έχει διαμορφωθεί και ζητά απολογισμό των ενεργειών της σημερινής διοίκησης. Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν θα υπάρξει αντικατάσταση του ΔΣ, αλλά πότε. Το σχετικό αίτημα δεν αποκλείεται να υποβληθεί εντός των επόμενων ημερών. Η μεγαλομέτοχος Χρύσα-Λεμονιά Κούτλα προσάπτει στο ΔΣ ότι καθυστερεί συστηματικά τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και αρνείται να παράσχει βασικές πληροφορίες για μια Σύμβαση με offshore εταιρεία από τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους. Η LDA Capital, ο μυστηριώδης «Αμερικανός επενδυτής», που επί 4 χρόνια αμείβεται, δεν έχει εμφανιστεί ποτέ να παρουσιάσει το επιχειρηματικό του σχέδιο. Αυτό από μόνο του θέτει ζητήματα νομιμότητας. Το επιχείρημα της ομάδας Χ.Λ. Κούτλα για τη μη εκτέλεση της σύμβασης -επί τριετία- προσφέρει νομική βάση για έναν μακρύ δικαστικό αγώνα που θα εκτυλιχτεί σε πολλαπλές δικαιοδοσίες. Παράλληλα, τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου δείχνουν σταθερή πώληση μετοχών από 2 κυπριακές εταιρείες, τις JESSORE και TAMPICO, οι οποίες μέχρι πρόσφατα υποστήριζαν τις επιλογές του υφιστάμενου ΔΣ. Η αδελφή του μακαρίτη Κώστα Κούτλα, θεωρεί ότι έπειτα από 5 χρόνια θητείας, με μηδενικά κεφάλαια από τον «Αμερικανό επενδυτή», μηδενικό κύκλο εργασιών, ήρθε η ώρα της αντικατάστασης της σημερινής διοίκησης. Το τελευταίο τρίμηνο η μετοχή έχει χάσει -10% τής έτσι κι αλλιώς πενιχρής αξίας της. Το ΔΣ προφανώς αρνείται την παραίτηση και η πλειοψηφία των μετόχων ετοιμάζει τις δικές της ενέργειες για την έκπτωσή της.
Σε ΒΝΡ και ABRY Partners πέρασε το 1/3 της European Dynamics
-Το γαλλικό Private Equity CAPZA -το οποίο ανήκει στον όμιλο της ΒΝΡ- και το αμερικανικό Private Equity υψηλής τεχνολογίας ABRY Partners, ολοκλήρωσαν πρόσφατα μία επένδυση στη European Dynamics. Η εταιρεία πληροφορικής έχει ήδη παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διεθνώς, απασχολεί πάνω από 1.200 επιστήμονες και ως τώρα αναπτύσσεται οργανικά, με τις εξαγορές να αποτελούν εφεξής επίσης μέρος της στρατηγικής. Οι νέοι επενδυτές κατέχουν πλέον μαζί περίπου το 1/3 του ομίλου. Σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες, η συμφωνία έκλεισε με μία αποτίμηση άνω των 400 εκατ. δολ. Ο βασικός μέτοχος της European Dynamics έχει προβεί πρόσφατα σε μία σημαντική δωρεά 22 εκατ. ευρώ για την ίδρυση επενδυτικού Fund (www.starcinco.eu) με δικαιούχους το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων στην Ελλάδα, Κύπρο και Αρμενία. Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, η ABRY Partners έχει σχέση με τον Jeb Bush (αδερφό του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ) και τον πρώην πρωθυπουργό του ΗΒ David Cameron.
Οι φήμες που φούντωσαν την ElvalHalcor
-Τον περασμένο Σεπτέμβριο εκδηλώθηκε μια μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο Oswego της Novelis. Το εργοστάσιο παρήγαγε το 40% του αλουμινίου που χρειαζόταν η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία. Έτσι, φέρεται να δημιουργήθηκε ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για την ElvalHalcor η οποία λέγεται στην αγορά πως βρέθηκε στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Η αυτοκινητοβιομηχανία Ford αντιμετωπίζει απώλειες $1,5-2 δισ. και 100.000 οχήματα σε αναμονή λόγω έλλειψης αλουμινίου. Οι εναλλακτικοί προμηθευτές δεν είναι πολλοί. Η ElvalHalcor, με το δεύτερο μεγαλύτερο εργοστάσιο hot rolling στην Ευρώπη και πιστοποίηση IATF 16949 για αυτοκινητοβιομηχανία, περιλαμβάνεται σ’ έναν πολύ μικρό κατάλογο προμηθευτών. Άλλωστε το κάνει ήδη για τη Mercedes. Tον τελευταίο καιρό κυκλοφορούσαν φήμες και πληροφορίες, που δεν επιβεβαιώνονται ακόμη, πως η ελληνική εισηγμένη έχει λάβει αίτημα για να παραδώσει δείγματα ποιότητας και βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Ford. Η Novelis είχε υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσει πάλι τη λειτουργία της από τα τέλη Δεκεμβρίου. Ακόμη δεν ξεκίνησε πλήρως την παραγωγή της, αλλά η διαδικασία αξιολόγησης της ποιότητας για αλουμίνιο αυτοκινητοβιομηχανίας δεν ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες. Η Ford χρειάζεται λύσεις τώρα, και η ElvalHalcor -που εξάγει το 86% της παραγωγής της σε 100 χώρες- έχει την τεχνική υποδομή και την πιστοποίηση να ανταποκριθεί. Αν οι δοκιμές επιβεβαιώσουν την ποιότητα, τότε δεν μιλάμε για προσωρινή λύση, αλλά για είσοδο σε μια αλυσίδα προμηθειών που η Ελλάδα δεν είχε ποτέ πρόσβαση. Τον τελευταίο μήνα η μετοχή της ΕΛΒΑΛ έχει κερδίσει πάνω από +8% και η κεφαλαιοποίησή της ξεπέρασε το 1,6 δισ. ευρώ.
To ασήμι έχει άλλη τιμή στην Κίνα και άλλη στη Δύση
-Όταν το premium της Σαγκάης έναντι της τιμής του ασημιού στη Δύση εκτοξεύεται στα $26 ανά ουγκιά, τριπλάσιο του προηγούμενου ρεκόρ των $7 το 2011, τότε δεν έχουμε απλά μια ευκαιρία για arbitrage. Υπάρχει σοβαρό δομικό πρόβλημα στην παγκόσμια παραγωγή. Στο Χρηματιστήριο της Σαγκάης ο άργυρος ξεπέρασε τα $130/ουγκιά για πρώτη φορά στην Ιστορία. Στα Χρηματιστήρια της Δύσης η τιμή του ίδιου μετάλλου κυμαίνεται γύρω από τα $100. Οι αγορές λένε ότι δεν υπάρχει φυσικό ασήμι να μεταφερθεί από τη Δύση προς Ανατολή για να κλείσει το spread. Αν υπήρχε, κάποιος θα το είχε ήδη κάνει. Αυτή την εποχή η αγορά της Κίνας μοιάζει με ηλεκτρική σκούπα για το ασήμι αφού απορροφά όσα ETFs, bullion banks και COMEX δεν μπορούν να παραδώσουν. Φαίνεται πως η ζήτηση δεν είναι κερδοσκοπική. Αφορά τις ανάγκες της βιομηχανίας και τη διαδικασία αποθεματοποίησης, σε μια χώρα που αντιμετωπίζει τα παράγωγα ως χαρτί και το φυσικό μέταλλο ως ασφάλεια. Η παγκόσμια παραγωγή ασημιού δεν μπορεί να καλύψει αυτή τη ζήτηση. Τα ορυχεία δεν δουλεύουν τη νύχτα, οι ανακυκλώσεις δεν επαρκούν και τα αποθέματα στις αποθήκες της Δύσης εξαντλούνται. Το premium της Σανγκάης αποκαλύπτει ότι η παγκόσμια αγορά αργύρου λειτουργεί με fractional reserves. Υπάρχουν υποσχέσεις στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, αλλά δεν υπάρχει φυσικό προϊόν για να παραδοθούν οι παραγγελίες. Όταν το premium της τιμής φτάνει 3,5 φορές το ιστορικό υψηλό, δεν είναι απλώς ένας θόρυβος της αγοράς. Είναι μήνυμα ότι κάτι έσπασε στην εφοδιαστική αλυσίδα των πολύτιμων μετάλλων και η Κίνα το νιώθει περισσότερο από τους άλλους.
Ο φαύλος κύκλος της υποτίμησης του δολαρίου
-«Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προετοιμάζεται για την πιθανότητα ταχείας πώλησης περιουσιακών στοιχείων σε δολάρια ΗΠΑ», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλός του, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα», σύμφωνα με το Euractiv. Οι αγορές έχουν «μυριστεί» το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ ο οποίος από τη μια θέλει ισχυρή αμερικανική οικονομία, από την άλλη όμως θέλει το δολάριο φθηνότερο, για να στηρίξει τη μεγάλη ανάκαμψη της αμερικανικής βιομηχανίας. Το πρόβλημα είναι ότι ισχυρή οικονομία και αδύναμο δολάριο δεν συμβαδίζουν - από τη δεκαετία του '60 μέχρι σήμερα. Η επιβολή δασμών στα εισαγόμενα δεν έχει καταφέρει να αναστήσει την αμερικανική βιομηχανία. Τα αμερικανικά προϊόντα είναι ακριβά στις διεθνείς αγορές. Ένα ποδήλατο που κοστίζει 1.000 δολάρια μπορεί να πωλείται 800 ευρώ με αδύναμο δολάριο ή €1.200 με ισχυρό δολάριο. Η διαφορά καθορίζει την ανταγωνιστικότητα. Ο Λευκός Οίκος πιέζει τη FED να μειώσει επιθετικά τα επιτόκια κάτω από τα ευρωπαϊκά επίπεδα για να αποδυναμώσει το νόμισμα. Σήμερα τα επιτόκια του δολαρίου είναι υψηλότερα (3,5% έως 4%) από την Ευρώπη (2%), την Κίνα (3%) και την Ιαπωνία (<1%). Το δολάριο είναι ισχυρό γιατί προσφέρει υψηλότερες αποδόσεις. Η αγορά έχει καταλάβει το αδιέξοδο. Κάθε φορά που ο PotUS απειλεί τον Πάουελ, ο δείκτης του δολαρίου μετά βίας κινείται, αλλά ο χρυσός και το Bitcoin εκτοξεύονται. Τα τελευταία δύο χρόνια οι αμερικανικές μετοχές ανέβηκαν +50%, ο χρυσός +130%, το Bitcoin +200%. Το δολάριο δεν υποτιμάται έναντι των άλλων σημαντικών νομισμάτων. Υποτιμάται έναντι των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων. Δεν υπάρχει «εξωτερική αποδυνάμωση» του δολαρίου χωρίς «εσωτερική υποτίμηση» και πληθωρισμό. Οι αγορές το γνωρίζουν.
