MSCI: Ανοίγει τη συζήτηση για την Ελλάδα – Στο τραπέζι η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές
Ξεκίνησε διαβούλευση η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Μαρτίου - Η τελική απόφαση θα ανακοινωθεί έως τις 31 Μαρτίου - Σε περίπτωση θετικής έκβασης, η αλλαγή καθεστώτος θα τεθεί σε ισχύ κατά την αναθεώρηση των δεικτών του Αυγούστου
Επίσημη διαβούλευση για την πιθανή επαναταξινόμηση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές ξεκινά η MSCI, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα στη μακρά διαδικασία επαναπροσέγγισης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με τον πυρήνα της Ευρώπης. Η πρόταση αφορά αναβάθμιση από καθεστώς αναδυόμενης αγοράς σε ανεπτυγμένη, σε ένα μόνο στάδιο, με χρονικό ορίζοντα εφαρμογής την αναθεώρηση δεικτών του Αυγούστου 2026.
Η MSCI επισημαίνει ότι η ελληνική αγορά έχει πλέον καλύψει τα βασικά κριτήρια οικονομικής ανάπτυξης που απαιτούνται για την ένταξη στις ανεπτυγμένες αγορές, ενώ έχει καταγράψει ουσιαστική πρόοδο και στους δείκτες προσβασιμότητας, προσεγγίζοντας τα πρότυπα που ισχύουν στις ανεπτυγμένες αγορές της Ευρώπης. Το μοναδικό εμπόδιο στις προηγούμενες αξιολογήσεις ήταν ο κανόνας διατηρησιμότητας μεγέθους και ρευστότητας, ο οποίος απαιτεί σταθερή παρουσία επαρκούς αριθμού εταιρειών που πληρούν τα κριτήρια των ανεπτυγμένων αγορών σε βάθος χρόνου.
