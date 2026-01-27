MSCI: Ανοίγει τη συζήτηση για την Ελλάδα – Στο τραπέζι η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές

Ξεκίνησε διαβούλευση η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Μαρτίου - Η τελική απόφαση θα ανακοινωθεί έως τις 31 Μαρτίου - Σε περίπτωση θετικής έκβασης, η αλλαγή καθεστώτος θα τεθεί σε ισχύ κατά την αναθεώρηση των δεικτών του Αυγούστου