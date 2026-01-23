ΔΕΗ: Ιδρυτικό μέλος στη διεθνή «Συμμαχία για τις Βιώσιμες Προμήθειες» του UN Global Compact

Διεθνής πρωτοβουλία με στόχο την ανάδειξη των προμηθειών ως κεντρικό μοχλό για την προώθηση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας στις επιχειρήσεις - Δημιουργία κοινού πλαισίου εταιρικής υπευθυνότητας για προμηθευτές και συντελεστές στην αλυσίδα αξίας