Προσδοκίες για νέο ρεκόρ φέτος από τους εξαγωγείς – Τι δείχνει μελέτη του ΣΕΒΕ
Προσδοκίες για νέο ρεκόρ φέτος από τους εξαγωγείς – Τι δείχνει μελέτη του ΣΕΒΕ
Αντικατοπτρίζεται η σημαντική ενίσχυση των προσδοκιών για την εξαγωγική δραστηριότητα και τις εγχώριες πωλήσεις, σε συνδυασμό με πιο ρεαλιστικές και διαφοροποιημένες εκτιμήσεις για το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο
Σε θετικά επίπεδα κινήθηκε ο Δείκτης Εξαγωγικών Προσδοκιών ECI ΣΕΒΕ-DHL με το κλίμα να διαφαίνεται ιδιαίτερα αισιόδοξο με μια αισθητή άνοδο από τις 126,3 μονάδες το α’ εξάμηνο του 2025, στις 152,5 μονάδες φέτος. Ο Δείκτης ECI ΣΕΒΕ-DHL αναπτύχθηκε στις ακόλουθες τέσσερις ενότητες: εξαγωγές, εγχώριες πωλήσεις, διεθνείς και εγχώριες οικονομικές συνθήκες, ενώ το θέμα επικαιρότητας εστίασε στις επιπτώσεις του αυξανόμενου προστατευτισμού στο διεθνές εμπόριο.
Η έρευνα υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ-Συνδέσμου Εξαγωγέων, σε συνεργασία με την εταιρεία DHL, μέλος του ΣΕΒΕ, και υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιωάννη Χατζηδημητρίου, πρώην Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο υπολογισμός του συνολικού Δείκτη Εξαγωγικών Προσδοκιών «ECI ΣΕΒΕ-DHL βασίστηκε στη μεθοδολογία του δείκτη MCSI του Πανεπιστημίου του Michigan.
Πιο συγκεκριμένα, ο Δείκτης ECI SEVE-DHL για το 1ο εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκε σε 152,5 μονάδες (όπου ECI>100 = αισιοδοξία και ECI<100 = απαισιοδοξία) έναντι 126,3 μονάδων του 1ου εξαμήνου του 2025 και 123,4 μονάδων του 1ου εξαμήνου του 2024. Η αύξηση υπολογίζεται σε 21% σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2025.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε πίνακες στο newmoney.gr
Η έρευνα υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ-Συνδέσμου Εξαγωγέων, σε συνεργασία με την εταιρεία DHL, μέλος του ΣΕΒΕ, και υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιωάννη Χατζηδημητρίου, πρώην Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο υπολογισμός του συνολικού Δείκτη Εξαγωγικών Προσδοκιών «ECI ΣΕΒΕ-DHL βασίστηκε στη μεθοδολογία του δείκτη MCSI του Πανεπιστημίου του Michigan.
Πιο συγκεκριμένα, ο Δείκτης ECI SEVE-DHL για το 1ο εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκε σε 152,5 μονάδες (όπου ECI>100 = αισιοδοξία και ECI<100 = απαισιοδοξία) έναντι 126,3 μονάδων του 1ου εξαμήνου του 2025 και 123,4 μονάδων του 1ου εξαμήνου του 2024. Η αύξηση υπολογίζεται σε 21% σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2025.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε πίνακες στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα