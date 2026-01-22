Προσδοκίες για νέο ρεκόρ φέτος από τους εξαγωγείς – Τι δείχνει μελέτη του ΣΕΒΕ

Αντικατοπτρίζεται η σημαντική ενίσχυση των προσδοκιών για την εξαγωγική δραστηριότητα και τις εγχώριες πωλήσεις, σε συνδυασμό με πιο ρεαλιστικές και διαφοροποιημένες εκτιμήσεις για το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο