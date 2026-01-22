Δρ Νίκος Λιάπης: Σημείο καμπής το 2026 για τη ναυτιλία και τη ναυτική τεχνολογία
Δρ Νίκος Λιάπης: Σημείο καμπής το 2026 για τη ναυτιλία και τη ναυτική τεχνολογία
Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛΙΝΤ), σε συνέντευξή του στο «b.s.», αναλύει γιατί η επόμενη χρονιά συνιστά σημείο καμπής για την απανθρακοποίηση
Το 2026 προβάλλει ως ένα κρίσιμο ορόσημο για τη ναυτιλία όχι επειδή θα δώσει όλες τις απαντήσεις, αλλά επειδή θα καθορίσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ληφθούν οι πιο δύσκολες αποφάσεις της επόμενης δεκαετίας. Ανάμεσα σε αυστηρότερους κανονισμούς, γεωπολιτικές αναταράξεις και μια ενεργειακή μετάβαση που εξελίσσεται χωρίς ακόμη να έχει «κλειδώσει» το τελικό της μοντέλο, ο κλάδος καλείται να κινηθεί με προσαρμοστικότητα, τεχνολογικό ρεαλισμό και επιχειρησιακή ψυχραιμία.
Σε αυτή τη συνέντευξη, ο δρ Νίκος Λιάπης, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛΙΝΤ), αναλύει γιατί η επόμενη χρονιά συνιστά σημείο καμπής για τη ναυτική τεχνολογία και την απανθρακοποίηση, τι σημαίνει στην πράξη η ρυθμιστική αβεβαιότητα για πλοιοκτήτες και διαχειριστές στόλων, ποιες λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα χωρίς να διακινδυνεύσουν τη λειτουργική αξιοπιστία των πλοίων και γιατί η ωριμότητα των ενεργειακών προϊόντων είναι εξίσου σημαντική με την τεχνολογική καινοτομία. Παράλληλα, φωτίζει τον ρόλο της ψηφιοποίησης, του γεωπολιτικού παράγοντα και των θεσμικών πρωτοβουλιών, όπως το πρόσφατο συνέδριο του ΕΛΙΝΤ, στη διαμόρφωση μιας πιο ρεαλιστικής και εφαρμόσιμης στρατηγικής μετάβασης.
Διαβάστε τη συνέντευξη στο newmoney.gr
Σε αυτή τη συνέντευξη, ο δρ Νίκος Λιάπης, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛΙΝΤ), αναλύει γιατί η επόμενη χρονιά συνιστά σημείο καμπής για τη ναυτική τεχνολογία και την απανθρακοποίηση, τι σημαίνει στην πράξη η ρυθμιστική αβεβαιότητα για πλοιοκτήτες και διαχειριστές στόλων, ποιες λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα χωρίς να διακινδυνεύσουν τη λειτουργική αξιοπιστία των πλοίων και γιατί η ωριμότητα των ενεργειακών προϊόντων είναι εξίσου σημαντική με την τεχνολογική καινοτομία. Παράλληλα, φωτίζει τον ρόλο της ψηφιοποίησης, του γεωπολιτικού παράγοντα και των θεσμικών πρωτοβουλιών, όπως το πρόσφατο συνέδριο του ΕΛΙΝΤ, στη διαμόρφωση μιας πιο ρεαλιστικής και εφαρμόσιμης στρατηγικής μετάβασης.
Διαβάστε τη συνέντευξη στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα