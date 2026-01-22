Δρ Νίκος Λιάπης: Σημείο καμπής το 2026 για τη ναυτιλία και τη ναυτική τεχνολογία

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛΙΝΤ), σε συνέντευξή του στο «b.s.», αναλύει γιατί η επόμενη χρονιά συνιστά σημείο καμπής για την απανθρακοποίηση