Πλειστηριασμοί: Το κατάστημα στο λιμάνι της Ύδρας, η ανακοπή και ο πήχης της τιμής
Πλειστηριασμοί: Το κατάστημα στο λιμάνι της Ύδρας, η ανακοπή και ο πήχης της τιμής
Το εν λόγω κατάστημα βρίσκεται σε κεντρικότατο σημείο του λιμανιού και έχει προγραμματιστεί να βγει στο σφυρί αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου
Τα καταστήματα πάνω στο λιμάνι της Ύδρας, το δημοφιλέστερο ίσως νησί του Αργοσαρωνικού, θεωρούνται ιδιαίτερα προνομιακά και σπάνια.
Ένα τέτοιο κατάστημα, ακριβώς, στο χώρο του κεντρικού λιμανιού έχει προγραμματιστεί να βγει στο σφυρί αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, με επισπεύδουσα τη doValue, με ανοιχτό πάντα το ενδεχόμενο της αναστολής ακόμη και την τελευταία στιγμή.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ένα τέτοιο κατάστημα, ακριβώς, στο χώρο του κεντρικού λιμανιού έχει προγραμματιστεί να βγει στο σφυρί αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, με επισπεύδουσα τη doValue, με ανοιχτό πάντα το ενδεχόμενο της αναστολής ακόμη και την τελευταία στιγμή.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα