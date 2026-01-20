Πλειστηριασμοί: Το κατάστημα στο λιμάνι της Ύδρας, η ανακοπή και ο πήχης της τιμής

Το εν λόγω κατάστημα βρίσκεται σε κεντρικότατο σημείο του λιμανιού και έχει προγραμματιστεί να βγει στο σφυρί αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου