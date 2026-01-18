Ταξίδι στα Καρπάθια: Μια συναρπαστική εμπειρία στα ίχνη του βίσωνα

Στα Νότια Καρπάθια, η σιωπή δεν είναι απουσία, είναι εργαλείο. Σε αναγκάζει να κοιτάς χαμηλά, να διαβάζεις το έδαφος, να ξεχωρίζεις ένα σπασμένο κλαδί από το πέρασμα ενός ζώου. Εδώ, το ταξίδι δεν ξεκινά με θέα. Ξεκινά με ίχνη