Ταξίδι στα Καρπάθια: Μια συναρπαστική εμπειρία στα ίχνη του βίσωνα
Στα Νότια Καρπάθια, η σιωπή δεν είναι απουσία, είναι εργαλείο. Σε αναγκάζει να κοιτάς χαμηλά, να διαβάζεις το έδαφος, να ξεχωρίζεις ένα σπασμένο κλαδί από το πέρασμα ενός ζώου. Εδώ, το ταξίδι δεν ξεκινά με θέα. Ξεκινά με ίχνη
Το ευρωπαϊκό Σερενγκέτι
Η περιοχή αυτή της Ρουμανίας, ένα μωσαϊκό από δάση, αλπικά λιβάδια και ξεχασμένα χωριά, έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια έναν βαρύ τίτλο: «Ευρωπαϊκό Σερενγκέτι». Ο χαρακτηρισμός, ακούγεται υπερβολικός μέχρι να δεις τι πραγματικά συμβαίνει. Όχι από το παράθυρο ενός οχήματος, αλλά με τα παπούτσια χωμένα στη λάσπη. Εκεί καταλαβαίνεις τι σημαίνει Rewilding 2.0: όχι παρατήρηση της φύσης, αλλά συμμετοχή στην αποκατάστασή της.
Ο πρωταγωνιστής αυτής της ιστορίας είναι ο ευρωπαϊκός βίσωνας. Ένα ζώο που κάποτε, κάλυπτε την ήπειρο και που εξαφανίστηκε σχεδόν αθόρυβα, θύμα κυνηγιού και ανθρώπινης αλαζονείας. Στα τέλη του 18ου αιώνα χάθηκε από τα Καρπάθια, ενώ το 1927 έφτασε ένα βήμα πριν από την οριστική εξαφάνιση. Κι όμως, σήμερα επιστρέφει. Όχι ως αξιοθέατο, αλλά ως λειτουργικό κομμάτι του τοπίου.
