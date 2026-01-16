Ρεκόρ στον ευρωπαϊκό τουρισμό το 2025: 3,08 δισ. διανυκτερεύσεις στην ΕΕ – Πόσο αυξήθηκαν στην Ελλάδα
Αναφορικά με τον τύπο καταλύματος, τα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο όγκο, με 1,9 δισ. διανυκτερεύσεις, που αντιστοιχούν στο 63% του συνόλου - Στο 49% οι διεθνείς επισκέπτες και στο 51% οι εγχώριοι
Οι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασαν σε ιστορικό υψηλό το 2025, αγγίζοντας τα 3,08 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 61,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, ή 2%, σε σύγκριση με το 2024.
Η άνοδος του τουρισμού τροφοδοτήθηκε κυρίως από τους διεθνείς επισκέπτες, οι οποίοι κατέγραψαν αύξηση 46,1 εκατομμυρίων διανυκτερεύσεων, ενώ οι διανυκτερεύσεις από εγχώριους ταξιδιώτες αυξήθηκαν με πιο ήπιο ρυθμό, κατά 15,4 εκατομμύρια. Συνολικά, η τουριστική δραστηριότητα στην ΕΕ διαμορφώθηκε σχεδόν ισόρροπα, με τους διεθνείς επισκέπτες να αντιστοιχούν στο 49% και τους εγχώριους στο 51% των συνολικών διανυκτερεύσεων.
Τα στοιχεία προέρχονται από τις πρώτες εκτιμήσεις για τον τουρισμό που δημοσιοποίησε η Eurostat και συνοψίζουν βασικά ευρήματα από την αναλυτικότερη παρουσίαση των δεδομένων για τις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα.
Στην Ελλάδα, όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα, οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν λίγο πάνω από 2% και πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό Μ.Ο.
Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη δυναμική ανάκαμψη και ενίσχυση του ευρωπαϊκού τουρισμού, ο οποίος το 2025 κατέγραψε τις υψηλότερες επιδόσεις των τελευταίων ετών.
Ξενοδοχεία στην πρώτη γραμμήΑναφορικά με τον τύπο καταλύματος, τα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο όγκο, με 1,9 δισ. διανυκτερεύσεις, που αντιστοιχούν στο 63% του συνόλου. Ακολούθησαν οι τουριστικές κατοικίες και τα λοιπά καταλύματα βραχείας διαμονής με 743 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις (24%), ενώ τα κάμπινγκ κατέγραψαν 413 εκατομμύρια (13%).
Άνοδος στις περισσότερες χώρες της ΕΕΣε σύγκριση με το 2024, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων αυξήθηκε σχεδόν σε όλες τις χώρες της ΕΕ το 2025. Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν η Μάλτα (+10%), η Πολωνία (+7%) και η Λετονία (+6%). Αντίθετα, μικρές μειώσεις σημειώθηκαν στη Ρουμανία (-1%) και την Ιρλανδία (-2%).
