Ρεκόρ στον ευρωπαϊκό τουρισμό το 2025: 3,08 δισ. διανυκτερεύσεις στην ΕΕ – Πόσο αυξήθηκαν στην Ελλάδα

Αναφορικά με τον τύπο καταλύματος, τα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο όγκο, με 1,9 δισ. διανυκτερεύσεις, που αντιστοιχούν στο 63% του συνόλου - Στο 49% οι διεθνείς επισκέπτες και στο 51% οι εγχώριοι