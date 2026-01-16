Οι ελληνικές εταιρείες που πιάνουν… θέσεις στην ανοικοδόμηση της Λιβύης

21 μνημόνια συνεργασίας στη Βεγγάζη με το Ταμείο Ανοικοδόμησης – Metlen, ΤΕΡΝΑ, ΑΔΜΗΕ, Archirodon, THEON, TTSA, SALFO, HILLCON και το ελληνικό επιχειρηματικό αποτύπωμα σε ενέργεια, δίκτυα, υποδομές, υγεία, φάρμακα, τρόφιμα, εκπαίδευση και ψηφιακά έργα - Περί τους 40 Έλληνες επιχειρηματίες σε στοχευμένες B2B συναντήσεις υπό τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη