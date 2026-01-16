Οι ελληνικές εταιρείες που πιάνουν… θέσεις στην ανοικοδόμηση της Λιβύης
21 μνημόνια συνεργασίας στη Βεγγάζη με το Ταμείο Ανοικοδόμησης – Metlen, ΤΕΡΝΑ, ΑΔΜΗΕ, Archirodon, THEON, TTSA, SALFO, HILLCON και το ελληνικό επιχειρηματικό αποτύπωμα σε ενέργεια, δίκτυα, υποδομές, υγεία, φάρμακα, τρόφιμα, εκπαίδευση και ψηφιακά έργα - Περί τους 40 Έλληνες επιχειρηματίες σε στοχευμένες B2B συναντήσεις υπό τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη
Το πρώτο βήμα για ένα ευρύ restart της ελληνικής επιχειρηματικής παρουσίας στη Λιβύη πραγματοποιήθηκε με την επιχειρηματική αποστολή που επέστρεψε χθες από τη Βεγγάζη, συνοδευόμενη από τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη.
Η επιχειρηματική αποστολή εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών οικονομικής διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, με στόχο τη διασύνδεση ελληνικών επιχειρήσεων με έργα και επενδυτικές ευκαιρίες στη Λιβύη.
Συνολικά 21 μνημόνια συνεργασίας υπεγράφησαν από ισάριθμες ελληνικές επιχειρήσεις με το Ταμείο Ανοικοδόμησης της Λιβύης, ανοίγοντας τον δρόμο για έργα σε ενέργεια, δίκτυα, τηλεπικοινωνίες, υποδομές, υγεία, αγροδιατροφή και ψηφιακές υποδομές.
«Το Λιβυο-Ελληνικό Φόρουμ Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στη Βεγγάζη σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας και Λιβύης. Η ισχυρή παρουσία σχεδόν 40 ελληνικών επιχειρήσεων και η υπογραφή 21 μνημονίων συνεργασίας επιβεβαιώνουν το έμπρακτο ενδιαφέρον για μετάβαση από τη διερεύνηση ευκαιριών σε συγκεκριμένα, ώριμα και χρηματοδοτήσιμα έργα», αναφέρει σε δήλωσή του στο newmoney ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του newmoney, τα μνημόνια που υπεγράφησαν στη Βεγγάζη δεν περιορίστηκαν σε γενικές διακηρύξεις προθέσεων, αλλά αφορούν συγκεκριμένους τομείς και έργα, με τις ελληνικές εταιρείες να «πιάνουν θέσεις» στον υπό διαμόρφωση χάρτη της ανοικοδόμησης της χώρας.
