Εuroxx: Πέντε μετοχές βρίσκονται στην κορυφή για το 2026 – Οι τράπεζες οδηγούν και πάλι το ελληνικό story
Παρά την εντυπωσιακή επίδοση του 2025, οι ελληνικές τράπεζες εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να οδηγούν την αγορά - Ποιες μετοχές ξεχωρίζει η Euroxx
Με τις Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Κύπρου, Metlen και Titan να αποτελούν τις κορυφαίες επιλογές για το 2026, η Euroxx Research διατηρεί ξεκάθαρα θετική στάση για την ελληνική αγορά, εκτιμώντας ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να αποτελούν τον βασικό μοχλό υπεραπόδοσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Όπως σημειώνει ο οίκος στο Strategy 2026 Flash Note, το 2026 αναμένεται να αποτελέσει ακόμη μία χρονιά κατά την οποία η Ελλάδα θα ξεχωρίσει, στηριζόμενη σε βιώσιμη ανάπτυξη του ΑΕΠ, ελκυστικές αποτιμήσεις και ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη. Παρά την εντυπωσιακή επίδοση του 2025, οι ελληνικές τράπεζες εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να οδηγούν την αγορά, αξιοποιώντας τις ισχυρές προοπτικές πιστωτικής επέκτασης και το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον.
Η Euroxx υπενθυμίζει ότι το 2025 αποτέλεσε χρονιά ιστορικής υπεραπόδοσης για την Ελλάδα, με τον δείκτη MSCI Greece να ενισχύεται κατά 52%, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον MSCI World (+21%) και τον MSCI Emerging Markets (+34%). Καταλυτικός ήταν ο ρόλος των τραπεζών, με μέση άνοδο περίπου 80%, ενώ ξεχώρισε η Alpha Bank με άνοδο 122%. Στον μη χρηματοοικονομικό τομέα, ισχυρές αποδόσεις κατέγραψαν μεταξύ άλλων οι Avax, Papoutsanis, Cenergy, Alter Ego, ΔΕΗ, Aegean, Titan και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Παρά τη «δύσκολη σύγκριση» μετά το ράλι του 2025, ο οίκος εκτιμά ότι η ελληνική αγορά μπορεί να συνεχίσει να υπεραποδίδει έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών της. Οι βασικοί λόγοι είναι η αναμενόμενη ανάπτυξη του ΑΕΠ άνω του 2,0% το 2026, υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, η πολιτική σταθερότητα με εκλογές στις αρχές του 2027 και οι ελκυστικές αποτιμήσεις. Το σύμπαν κάλυψης της Euroxx διαπραγματεύεται κατά μέσο όρο περίπου στις 10 φορές τον δείκτη P/E για το 2026, με υψηλή μονοψήφια αύξηση κερδών ανά μετοχή.
