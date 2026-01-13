Και τυπικά τίτλοι τέλους για την Τσάνταλη: Σε πτώχευση η ιστορική οινοποιία
Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης η «Ευάγγελος Τσάνταλης Α.Ε.» – Διατάχθηκε η εκποίηση του ενεργητικού
Σε κατάσταση πτώχευσης κηρύχθηκε και επισήμως η ιστορική οινοποιία «Ευάγγελος Τσάνταλης Α.Ε. Αμπελουργία – Οινοποιία – Αποσταγματοποιία» (διακριτικός τίτλος «ΟΙΝΟΣ Α.Ε.»), με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 12 Ιανουαρίου 2026.
Το δικαστήριο κήρυξε την εταιρεία σε πτώχευση, όρισε ως χρόνο παύσης πληρωμών το έτος 2023 και διόρισε σύνδικο πτώχευσης την «Νικόλαος Δημ. Μαράντος Μονοπρόσωπη ΙΚΕ (NM Asset Management Advisors)». Παράλληλα, διατάχθηκε η εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας ή των επιμέρους λειτουργικών της συνόλων, βάσει του Πτωχευτικού Κώδικα.
