Το πόρισμα για το black out, το ραντεβού Παπασταύρου-Ερικ Τραμπ στο Ριάντ, η Jumbo θα πουλάει και τσιγάρα, το One and Only και οι άδειες
Χαίρετε, αν το 2026 μπήκε δυναμικά με την «κατάσχεση», κατά κινηματογραφικό τρόπο, του Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό, μη νομίζετε ότι θα περάσουν και πολλές ημέρες για να βιώσουμε κάτι εξίσου εντυπωσιακό στη διεθνή σκηνή
Ισως αυτό θα είναι η πτώση του άγριου ισλαμικού καθεστώτος των Μουλάδων της Τεχεράνης που δεν χρειάζεται να βάλει ο Τραμπ το χεράκι του, μετά από τόση βία και καταπίεση 50 ετών ο λαός είναι στους δρόμους, οι νεκροί σύμφωνα με διεθνείς πηγές είναι ήδη εκατοντάδες και μάλλον φαίνεται πλέον δύσκολο να αντέξει ο Χαμενεΐ. Τώρα τι θα γίνει μετά… εδώ είναι τα δύσκολα, γιατί όπως θα θυμάστε μετά την Αραβική Άνοιξη ήρθε η κόλαση του ISIS, αλλά πάντως για πτώση του καθεστώτος του Ιράν πάμε έστω και σε δεύτερη φάση. Πιο δύσκολα για εμάς τους Ευρωπαίους θα είναι η άλλη μεγάλη «ενασχόληση» του Τραμπ, η κατάκτηση της Γροιλανδίας έστω και δια εξαγοράς των κατοίκων, απίστευτο έτσι; Η Γροιλανδία ανήκει τυπικά στη Δανία βλέπετε, άρα είναι κατά κάποιον τρόπο έδαφος της ΕΕ, οπότε εκεί μας δυσκολεύουν τα πράγματα ως Ευρωπαίους. Θα έχουμε έναν εξόχως ενδιαφέρον χρόνο το 2026 με όλα αυτά, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι το imperium του Προέδρου Τραμπ θα δοκιμαστεί (και αυτό φέτος) γιατί υπάρχουν ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οπότε θα φανεί αν θα του κοπεί η φορά ή όχι.
Αγρότες-Κ.Μ
-Στα εσωτερικά μας, ο Μητσοτάκης έφυγε για Μαδρίτη όπου σήμερα θα βρεθεί με τον Πέτρο Σάντσεζ σε μια επίσκεψη που δεν ξέρω πέραν της εθιμοτυπίας γιατί γίνεται τώρα, αν και ανάλογη μεταξύ των δυο επικεφαλής των χωρών έχει να γίνει περίπου 13 χρόνια. Θα γυρίσει το βράδυ για να βρεθεί με τους τιμημένους αγρότες μας την Τρίτη στο Μ.Μ, όπου λογικά θα κλείσει και το θέμα αφού είπαμε, σε λίγες ημέρες οι κανονικοί αγρότες -όχι αυτοί που θα πάνε στο Μαξίμου- αρχίζουν δουλειά στα χωράφια.
Πόρισμα για το μπλακ-άουτ στα αεροδρόμια
-Εντός της εβδομάδας αναμένεται και το πόρισμα της Επιτροπής που διερευνά τι συνέβη στις αρχές του μήνα και έπεσε το σύστημα επικοινωνίας των αεροδρομίων με τα αεροπλάνα. Η πηγή μου λέει ότι είναι σχεδόν βέβαιοι ότι πρόκειται για αστοχία υλικού δηλαδή -σε απλά ελληνικά- ότι χάλασε το σύστημα γιατί είναι παμπάλαιο. Αν συνέβη αυτό που μάλλον είναι σίγουρο, ο Μητσοτάκης έχει να κάνει ένα πράγμα κατά τη γνώμη μου, να ακυρώσει ο,τι διαγωνισμό τρέχει (ή σχεδόν...) και να φέρει ένα κατεπείγον νομοθέτημα για λόγους εθνικής ασφαλείας αλλά και ασφαλείας των πολιτών με απευθείας ανάθεση σε όποιους έχουν τέτοια συστήματα, με γνώμονα την ταχύτητα αλλά και την τεχνική επάρκειά τους. Τίποτα λιγότερο ή περισσότερο και αυτά που λέει ο Δήμας, ότι θα ολοκληρωθούν οι αναβαθμίσεις έως το 2028, τα ακούω ως ένα τεράστιο λάθος, χωρίς βεβαίως να ευθύνεται ο υπουργός που δεν είναι εκεί πάνω από έναν χρόνο.
Η βόλτα στο γραφείο και η κόρη Τραγάκη
-Να σας μεταφέρω δύο ενσταντανέ από τη βόλτα του Κ.Μ το μεσημέρι του Σαββάτου στα γραφεία της ΝΔ στην Πειραιώς με αφορμή τη 10η επέτειο από την εκλογή του στην ηγεσία. Το πρώτο που έκανε ο πρωθυπουργός όταν έφτασε ήταν να ανέβει με το ασανσέρ στο γραφείο του στον τρίτο όροφο του κτηρίου, όπου θα επιστρέψει προφανώς στην προεκλογική περίοδο του 2027. Κατά τα άλλα, είχαμε ευχές και σύντομα πηγαδάκια, ενώ ο "ισόβιος" Γιάννης Τραγάκης περπατούσε αγκαζέ με την κόρη του Αργυρώ Τραγάκη που προορίζεται για το ψηφοδέλτιο της Β' Πειραιώς. Μάλιστα η κόρη Τραγάκη έχει κάνει και σχετικό ραντεβού με τον Κ.Μ εδώ και εβδομάδες.
Ο πρόεδρος Νίκος, η ακούνητη βελόνα και η έξωση του Παύλου
-Και περνάμε στα Πασοκικά που η ακούνητη βελόνα σπάει τα νεύρα, κάθε μέρα-όλη μέρα, στους βουλευτές και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που θέλουν να διεκδικήσουν βουλευτική έδρα, αλλά προκοπή δεν βλέπουν στον «πράσινο» ορίζοντα. Τα ποσοστά παραμένουν καθηλωμένα και απογοητευτικά, κυρίως στις εκλογικές περιφέρειες της Αττικής, όπου η εμφάνιση του Αλέξη κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη ζωή του προέδρου Νίκου. Ο Τσίπρας έχει τα «προβληματάκια» του στην περιφέρεια, όπου η Καρυστιανού μπαίνει με… φόρα στο παιχνίδι - αν η φόρα αποδειχθεί βέβαια της… Πόπης (τότε, το προεκλογικό 2023, που η Τσαπανίδου διέκρινε κάτι που δεν διέκριναν οι πολίτες για τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ) ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να ελπίζει ότι θα έχει ο καιρός γυρίσματα (υπέρ του). Ο πρόεδρος Νίκος πάλι, βλέπει το όνειρο της δεύτερης θέσης στο λεκανοπέδιο να απομακρύνεται και να χάνεται, αργά αλλά σταθερά. Και μόνο να επαναληφθεί η σειρά κατάταξης του ’23, το ΠΑΣΟΚ θα δει ξανά την πλάτη του ΚΚΕ και θα καταλήξει στην τέταρτη θέση. Οι νυν βουλευτές, εκτός από την ακούνητη και μονοψήφια βελόνα, έχουν να αναμετρηθούν και με τους νέους «παίκτες» που μπαίνουν στην περιοχή τους. Η Διαμαντοπούλου αποφάσισε να κατέβει στη Νότια Αθήνα με στόχο την πρωτιά, αφού σίγουρη θεωρείται η μία έδρα για το ΠΑΣΟΚ, την οποία εξασφάλισε την προηγούμενη φορά ο Παύλος Χρηστίδης. Ο πρόεδρος Νίκος ήταν και στα νότια της Αθήνας υποψήφιος, αλλά προτίμησε να κρατήσει την έδρα στην Α’ Θεσσαλονίκης και να πετάξει έξω τον Χάρη Καστανίδη. Τώρα; Το… ωραίο είναι ότι κάποιοι σκληροί ανδρουλακικοί, που προεξοφλούν την κάθοδο του προέδρου Νίκου (χωρίς σταυρό) και σε κάποια περιφέρεια της Αττικής, δεν αποκλείουν κάποιο σενάριο - ακόμη και αυτό που θέλει τον Ανδρουλάκη να κατεβαίνει στην Α’ Αθήνας. Με μία έδρα για το ΠΑΣΟΚ και εφόσον την κρατήσει ο Ανδρουλάκης, ο Παύλος Γερουλάνος θα μείνει εκτός… Είναι ακραίο το σενάριο και όμως κυκλοφορεί και αν μη τι άλλο περιγράφει τις… άγριες διαθέσεις των προεδρικών εναντίον των εσωκομματικών τους αντιπάλων. Το άλλο σενάριο που ακούγεται λέει ότι ο Ανδρουλάκης θα κατέβει «απέναντι» στον εσωκομματικό του αντίπαλο, Μανώλη Χριστοδουλάκη, στην Ανατολική Αττική. Αν δεν το κάνει μπορεί να κατεβάσει τον Νίκο Μήλη και να ρίξει πάνω του όλο τον μηχανισμό, με στόχο το μεθοδικό ροκάνισμα της δυναμικής του Χριστοδουλάκη. Μύλος…
Η πρόεδρος Μαρία…
-Κατά τα λοιπά, η πρόεδρος Μαρία έχει μπει κανονικά στο τριπ του κόμματος γιατί βλέπω και διαβάζω ότι κάνει πια πολιτικές δηλώσεις όπου σταθεί και όπου βρεθεί μια την ημέρα. Εχουν εμφανιστεί διάφοροι που κολλάνε στην Καρυστιανού επαινώντας τη δημοσίως όπως ο πιανίστας Φαραντούρης, η Τζάκρη που βλέπει ότι μπορεί ο Κασσελάκης να μας... αφήσει χρόνους από την πολιτική και να μην ξέρει η ίδια πού αλλού να πάει και άλλοι απελπισμένοι. Είναι πάντως αναμφισβήτητα το πιο ενδιαφέρον πρόσωπο στις αρχές του νέου έτους γιατί παρά τα λεγόμενά της… σαν κάτι να την τσίμπησε, αποφάσισε να πατήσει το κουμπί και ανήγγειλε κόμμα, ενώ θα μπορούσε να περιμένει. Κάποιοι μου λένε ότι πείστηκε πως ο Μητσοτάκης θα κάνει λέει εκλογές πριν από την έναρξη της δίκης των Τεμπών. Ο καθένας βέβαια στον κόσμο του μπορεί να πιστεύει ο,τι θέλει, αλλά ο Κ.Μ μόνο για εκλογές δεν είναι, ούτε καν για ανασχηματισμό. Τις επόμενες ημέρες θα αρχίσουν και οι μετρήσεις και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι κάνει η βελόνα της Μαρίας ως αρχηγού κόμματος και όχι ως συμπαθής μάνα των Τεμπών.
Η σημειολογία της ανακοίνωσης Πιερρακάκη
-Το βράδυ της Παρασκευής ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε, με τη νέα ιδιότητα του προέδρου του Eurogroup, τους έξι υποψηφίους για τη θέση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ανάμεσά τους και δύο ονόματα που μόνο άγνωστα δεν ήταν στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία της κρίσης. Ο λόγος για τον Ολι Ρεν και τον Μάριο Σεντένο, οι οποίοι διεκδικούν σύσταση του Eurogroup προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε μια διαδικασία που απαιτεί πλειοψηφία του 72% των κρατών-μελών της ζώνης του ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ο μεν Φινλανδός πολιτικός υπηρετούσε το 2010, κατά το ξέσπασμα της κρίσης, ως Επίτροπος για Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις και το Ευρώ (με το θρυλικό «καλό κουράγιο» στο πρώτο μνημόνιο), ο δε Πορτογάλος διατέλεσε πρόεδρος του Eurogroup το 2018, μετά τον Γερούν Ντάισελμπλουμ. Και μπορεί ο Πιερρακάκης να μην είναι ο μόνος αρμόδιος για την επιλογή τους, ωστόσο όσο να ‘ναι, έχει τη σημειολογία του να ανακοινώνει τις υποψηφιότητές τους ο Ελληνας ΥΠΟΙΚ.
Από τις υπερατλαντικές πτήσεις στο Ριάντ
-Για όσους παρακολουθούν, δεν περνά απαρατήρητο ότι ο Σταύρος Παπασταύρου μέχρι σήμερα ήταν σχεδόν μόνιμος επιβάτης αεροπλάνων με προορισμό την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οι επαφές στις ΗΠΑ είχαν σταθερά στο επίκεντρο ένα ενεργειακό μείγμα όπου σε κεντρικό πλάνο βρίσκονταν τα ορυκτά καύσιμα: οι έρευνες υδρογονανθράκων με τα αμερικανικά μεγαθήρια ExxonMobil και Chevron και οι εισαγωγές LNG. Ο υπουργός είναι από χθες στο Ριάντ, πραγματοποιώντας το πρώτο του ταξίδι σε αραβική χώρα από την ανάληψη των καθηκόντων του. Επισήμως, η παρουσία του στη Σαουδική Αραβία συνδέεται με συνέδριο για τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Στο παρασκήνιο, ωστόσο, θεωρείται δεδομένο ότι στο πλαίσιο της παραμονής του θα υπάρξουν επαφές με σαφές ενεργειακό ενδιαφέρον. Η Σαουδική Αραβία διαθέτει το σπάνιο τρίπτυχο κεφαλαίων, γεωπολιτικού βάρους και στρατηγικής συμμαχίας, στοιχεία που δύσκολα αγνοούνται όταν στο τραπέζι μπαίνουν μεγάλα projects. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Σαουδικής Αραβίας, ένα έργο υψηλών απαιτήσεων που δουλεύουν ο ΑΔΜΗΕ και η National Grid και το οποίο φιλοδοξεί να ανοίξει έναν νέο ενεργειακό διάδρομο μεταξύ Ευρώπης και Αραβικής Χερσονήσου. Το ζητούμενο, σε αυτή τη φάση, δεν είναι οι τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά το αν και σε ποιον βαθμό υπάρχει πολιτική και επενδυτική διάθεση να προχωρήσει. Παράλληλα, στο ίδιο τραπέζι δεν αποκλείεται να γίνει και μια πιο προσεκτική αναφορά σε ένα ακόμη πιο περίπλοκο project: τη διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι το ενδιαφέρον από την αραβική πλευρά δεν είναι άγνωστο. Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2023 η Κύπρος υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) με την κρατική TAQA με τη συμμετοχή και του ΑΔΜΗΕ για την προώθηση επενδύσεων στην ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Κρήτης. Όμως με τα προβλήματα του έργου όλες αυτές οι συμφωνίες πήγαν περίπατο. Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με συνομιλητές του, ο Σταύρος Παπασταύρου συνηθίζει να επισημαίνει πως η συμμετοχή επενδυτών από άλλες χώρες στο μετοχικό κεφάλαιο του καλωδίου μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη διαχείριση ισορροπιών, ιδίως σε έργα με σύνθετα γεωπολιτικά ζητήματα όπως είναι ο GSI. O Παπασταύρου θα έχει διμερείς συναντήσεις με τον υπουργό Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Σαλμάν μπιν Αμπντουλαζίζ αλ Σαούντ, και τον υπουργό Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της χώρας, Μπαντάρ Μπιν Ιμπραήμ Αλ Χοραγιέφ, με στελέχη μεγάλων σαουδαραβικών ομίλων που δραστηριοποιούνται διεθνώς, μεταξύ των οποίων η Dar Global, η Quara Holding και η Alireza.
Ραντεβού Παπασταύρου-Ερικ Τραμπ
-Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που λέγαμε και παραπάνω, που κάνει από χθες στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, ο Σταύρος Παπασταύρου συναντήθηκε χθες με τον Έρικ Τραμπ, τον δεύτερο γιο του Προέδρου των ΗΠΑ. Ο Ερικ έχει, από κοινού με τον αδελφό του, την ευθύνη της Trump Organization, η οποία αναπτύσσει έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα στη Σαουδική Αραβία και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή. Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη χώρα, ο υπουργός προσκλήθηκε και παρέστη στην τελετή εγκαινίων των νέων έργων που υλοποιεί η Trump Organization στο Ριάντ και στην Τζέντα.
Οι προσευχές δεν έφθασαν μέχρι τον Αρειο Πάγο
-Ο γνωστός επιχειρηματίας Παντελής Μαντωνανάκης, ο οποίος επικαλείται τον Άγιο Στυλιανό ως προστάτη του, βρέθηκε αντιμέτωπος με δυσμενείς εξελίξεις. Οι προσευχές και οι προσπάθειές του δεν είχαν αποτέλεσμα. Με την πρόσφατη απόφαση ΑΠ 17/2027, ο Αρειος Πάγος απέρριψε την αίτηση αναίρεσης που είχε καταθέσει, με την οποία αμφισβητούσε την «καταχρηστική», όπως ισχυριζόταν, καταγγελία των δανείων του από τους πιστωτές το 2019. Η απόφαση αυτή αφήνει πλέον ανοιχτό τον δρόμο για την αναγκαστική εκτέλεση επί των ξενοδοχειακών του μονάδων, οι οποίες μπαίνουν στο επίκεντρο των διαδικασιών ρευστοποίησης.
Η Jumbo θα πουλάει και τσιγάρα
-Η Jumbo αποφάσισε να μοιράσει στους μετόχους της έκτακτη χρηματική διανομή 0,50 ευρώ/μετοχή και για τον λόγο αυτόν καλεί σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 4 Φεβρουαρίου. Υπάρχει όμως και ένα ακόμη θέμα που θα συζητηθεί. Αφορά στην τροποποίηση του άρθρου 4 («Σκοπός») του καταστατικού της εταιρείας. Τι αλλάζει; Η Jumbo αποφάσισε να μπορεί να πουλάει προϊόντα καπνού, συμπεριλαμβανόμενων και των νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικά τσιγάρα και όλα τα συναφή αντικείμενα σχετικά με το κάπνισμα. Υπάρχουν επίσης και άλλες δραστηριότητες που μπαίνουν στο καταστατικό, όπως για παράδειγμα η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής (logistics), η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διατήρησης ιδιόκτητων και μισθωμένων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικία και η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων. Ιδιαίτερα το τελευταίο δείχνει να έχει μεγάλο ενδιαφέρον και μένει να φανεί τι αφορά…
Τειρεσίας-Equifax: Εχει πολύ δρόμο η συνεργασία
-Μεγάλα projects έχουν δρομολογηθεί στην Τειρεσίας. Το πρώτο βήμα ήταν η σύναψη στρατηγικής εμπορικής συνεργασίας με την Equifax, κορυφαίο Γραφείο Πίστης παγκοσμίως, που ειδικεύεται σε δεδομένα, αναλύσεις και τεχνολογικές λύσεις στη λήψη αποφάσεων. Με τη συγκεκριμένη εμπορική συνεργασία η Τειρεσίας, στην οποία CEO είναι ο Ηλ. Ξηρουχάκης, θα υποστηρίζει επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε αποφάσεις για θέματα πιστώσεων, μέσα από τεχνολογικά συστήματα αιχμής, τα οποία θα αξιοποιούν τα έγκυρα δεδομένα της Τειρεσίας. Η συνεργασία με την Equifax στάθηκε δυνατή επειδή μετά από τρία χρόνια η Τειρεσίας πέρασε στην κερδοφορία και η αρχή γίνεται με την παροχή τεσσάρων κατηγοριών προϊόντων. Φαίνεται πως σύντομα η Τειρεσίας θα περάσει στο advisory, ενώ σχεδιάζεται επέκταση και σε άλλα προϊόντα. Στην αγορά λέγεται, χωρίς να επιβεβαιώνεται, ότι οι δυο εταιρίες -όσο ωριμάζει η συνεργασία- μπορεί να κινηθούν από κοινού στο εξωτερικό, κάτι που ενδεχομένως εξηγεί γιατί ένας όμιλος του βεληνεκούς της Equifax ενδιαφέρθηκε για την ελληνική αγορά των 20 εκατομμυρίων.
HSBC: Προειδοποιεί για υπερθέρμανση του ΧΑ
-Σαφή προειδοποίηση για την υπερθέρμανση του ελληνικού Χρηματιστηρίου πραγματοποίησε η HSBC. Η επενδυτική τράπεζα με έκθεσή της συστήνει στους επενδυτές να μειώσουν την έκθεσή τους στην ελληνική αγορά το 2026. Με πιο απλά λόγια, να αρχίσουν να παίρνουν τα κέρδη τους, εκτιμώντας ότι το ισχυρό ράλι των προηγούμενων ετών (ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στο +140% στην εξαετία 2020-2025) έχει πλέον εξαντλήσει τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου. Η HSBC υπογραμμίζει πως τα θετικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας -δημοσιονομική σταθερότητα, βελτίωση των δεικτών των τραπεζών και μεταρρυθμίσεις- έχουν ήδη ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις, περιορίζοντας τους μελλοντικούς καταλύτες. Παράλληλα, συντάσσεται και με άλλους οίκους που υποστηρίζουν πως η μετάβαση της Ελλάδας από τις αναδυόμενες στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, αν και θεσμικά θετική, ενδέχεται βραχυπρόθεσμα να προκαλέσει σημαντικές εκροές κεφαλαίων, καθώς αρκετά funds θα υποχρεωθούν (και λόγω καταστατικού τους) να αποεπενδύσουν. Η HSBC προειδοποιεί ότι πολλές ελληνικές μετοχές κινδυνεύουν να χάσουν την προβολή τους στους διεθνείς δείκτες, μειώνοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον. Συνολικά, η τράπεζα βλέπει το 2026 ως χρονιά αυξημένων κινδύνων και χαμηλότερων αποδόσεων για την ελληνική αγορά, με το ισοζύγιο ρίσκου–απόδοσης να επιδεινώνεται αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Αγροτικό ρεύμα: Η τιμή των 0,085 ευρώ δεν μπορεί να μειωθεί περαιτέρω
-Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για αγροτική χρήση, μέσω του τιμολογίου ΓΑΙΑ, έχει πλέον οριστικά «κλειδώσει» στα 0,085 ευρώ ανά κιλοβατώρα, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω μείωσης. Πηγές με γνώση του θέματος διαμηνύουν ότι η συγκεκριμένη τιμή αποτελεί τελική ρύθμιση και δεν μπορεί να αναπροσαρμοστεί, κλείνοντας οριστικά τη σχετική συζήτηση. Παρά ταύτα, η δημόσια συζήτηση συνεχίζεται με αιτήματα για επιπλέον μείωση, τα οποία, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν στηρίζονται σε οικονομικά ή ρυθμιστικά δεδομένα. Η αποτίμηση της τιμής των 0,085 ευρώ απαιτεί –όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές– να εξεταστεί το συνολικό καθεστώς χρεώσεων και απαλλαγών που ισχύει για το αγροτικό ρεύμα και όχι μόνο η ονομαστική τιμή της κιλοβατώρας. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που προκύπτουν από το ισχύον πλαίσιο εφαρμογής του τιμολογίου, οι αγρότες δεν επιβαρύνονται με τέλη χρήσης των δικτύων μεταφοράς και διανομής (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ), δεν καταβάλλουν ειδικό φόρο κατανάλωσης και πληρώνουν σημαντικά μειωμένες χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και ΕΤΜΕΑΡ (τέλος ΑΠΕ) σε σχέση με τους λοιπούς καταναλωτές. Το αποτέλεσμα είναι ένα πραγματικό κόστος ενέργειας πολλαπλάσια χαμηλότερο από αυτό των οικιακών τιμολογίων. Στην πράξη, αν το καθαρό κόστος ενέργειας ενός οικιακού καταναλωτή με πράσινο τιμολόγιο αποτυπωθεί ενδεικτικά στο «10», το αντίστοιχο κόστος για το αγροτικό τιμολόγιο δεν υπερβαίνει το «4». Πρόκειται για μια διαφορά που κατατάσσει το αγροτικό ρεύμα στη χαμηλότερη κλίμακα τιμολόγησης μεταξύ των επαγγελματικών κατηγοριών. Ανάλογη εικόνα προκύπτει και από τη σύγκριση με το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Β, στο οποίο υπάγονται περίπου 300.000 δικαιούχοι. Με βάση τις ισχύουσες τιμές, οι αγρότες πλήρωναν μέχρι σήμερα αντίστοιχο κόστος με τους δικαιούχους του κοινωνικού τιμολογίου. Με τη νέα τιμή των 0,085 ευρώ, θα πληρώνουν πλέον χαμηλότερα από το ΚΟΤ, παρότι πρόκειται για επαγγελματική ομάδα που χρησιμοποιεί την ηλεκτρική ενέργεια για παραγωγή εισοδήματος και όχι ως μέτρο κοινωνικής προστασίας. Σύμφωνα με υπολογισμούς, που βασίζονται σε μέσους όρους επαγγελματικών και οικιακών τιμολογίων, το αγροτικό ρεύμα συγκαταλέγεται σήμερα στις χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για παραγωγική χρήση, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εικόνα αυτή προκύπτει τόσο από τις ονομαστικές τιμές όσο και από τις τελικές επιβαρύνσεις μετά τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, το ζήτημα του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να τεθεί εκ νέου στη συνάντηση της Τρίτης μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών, αν και –σύμφωνα με τις ίδιες πηγές– δεν υπάρχει περιθώριο επαναδιαπραγμάτευσης της τιμής. Στη συνάντηση δεν αποκλείεται να παραστεί και ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, γεγονός που προσδίδει πρόσθετο θεσμικό βάρος στη διαδικασία. Με αυτά τα δεδομένα, το σκέλος του αγροτικού ρεύματος εμφανίζεται να έχει ουσιαστικά κλείσει, με τη συζήτηση να μεταφέρεται πλέον στα υπόλοιπα ανοιχτά θέματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο, από τις εμπορικές συμφωνίες και τον διεθνή ανταγωνισμό, έως τις ευρύτερες διαρθρωτικές προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα.
Το One & Only Kea θέλει να μεγαλώσει - Οι αντιδράσεις
-Από την κρίση των αρμοδίων αρχών του υπουργείου Πολιτισμού και δη από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο έχει προγραμματιστεί να περάσει αυτή την εβδομάδα ο φάκελος για την επέκταση του One & Only Kea Island του διεθνούς ομίλου της Kerzner στην Τζια και μένει να φανεί αν θα είναι… περίπατος ή όχι. Πρόκειται για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που έχει υποβληθεί για την αύξηση της δυναμικότητας του 5άστερου στο νησί από τις 330 σε 565 κλίνες με παράλληλο «ανασχεδιασμό της διάταξης των υφιστάμενων βιλών/bungalows» και «ομαδοποίηση της φιλοξενίας σε μικρότερες ‘’συστάδες’’ κατοικιών». Επισημαίνεται εδώ ότι την πώληση των κατοικιών αξίας κάποιων εκατομμυρίων προωθεί η Dolphin Capital Partners του Μίλτου Καμπουρίδη, συμμετέχοντας και επενδυτικά στο project. Όπως επισημαίνεται στην ΜΠΕ, «οι μονάδες οργανώνονται σε συμπλέγματα μικρών εστιών, με σειρές/συστάδες που περιλαμβάνουν 3–8 κατοικίες ανά ομάδα – ώστε να διατηρηθεί η αίσθηση διασποράς και να μειωθεί η οπτική μάζα σε σχέση με μια μεγάλη, συμπαγή δόμηση» για το έργο το οποίο ενισχύεται και με επιπλέον υποδομές για ευεξία, αθλητικές δραστηριότητες, λιμενικές εγκαταστάσεις με τοποθέτηση πλωτών εξεδρών, επιπλέον πισίνες, επέκταση της μονάδας αφαλάτωσης, ελικοδρόμιο κ.ο.κ. Στην ΜΠΕ που τίθεται προς έγκριση γίνεται λόγος και για μεταβολές όγκων και ύψους σε συγκεκριμένα τμήματα, με το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος σε ορισμένες ζώνες να αυξάνεται από περίπου 7,5 μέτρα σε τμήματα που φτάνουν 10,5–15 μέτρα, εξυπηρετώντας «την ένταξη μεγαλύτερων ή διώροφων/τροποποιημένων μονάδων και βοηθητικών χώρων», με τις αλλαγές ύψους να χαρακτηρίζονται κρίσιμες «για την οπτική ένταση και για το αποτύπωμα στο τοπίο». Για την επέκταση πάντως είναι ενδεικτικές οι (ουκ ολίγες) παρατηρήσεις- αντιρρήσεις στη διαβούλευση της σχετικής ΜΠΕ (ολοκληρώθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου 2025) από τοπικούς φορείς και κατοίκους κάνοντας λόγο για σημαντική επιβάρυνση της φέρουσας ικανότητας του νησιού, ανισοκατανομή των φυσικών πόρων, δυσανάλογα αρνητικές επιπτώσεις στα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος κ.ο.κ. Όπως επισημαίνεται ενδεικτικά «με στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας για το έτος 2023, το νησί είχε συνολικά 584 κλίνες». Η δημιουργία του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος για το One & Only Kea Island «αρχικά αύξησε τον αριθμό αυτό κατά 56,5%, ενώ η προτεινόμενη τροποποίηση με τις προσθήκες θα διπλασιάσει σχεδόν τον αρχικό αριθμό κλινών του νησιού». Επίσης, ο νέος σχεδιασμός δε λαμβάνει υπόψη «τη δυσανάλογη επιβάρυνση της κατανάλωσης ύδατος στο νησί κατά τους θερινούς μήνες, που φτάνει συχνά στο σημείο να παρατηρούνται πολύωρες διακοπές στο δημοτικό δίκτυο υδροδότησης, όπως και τα φαινόμενα υφαλμύρωσης ή/και ιλυώδους επιμόλυνσης», ενώ γίνεται λόγος και για την «υποεκτίμηση των πτήσεων ελικοπτέρων και των επιπτώσεών τους».
Μετακίνηση
-Ο ανταγωνισμός μεγαλώνει, οι καλοί δεν χάνονται και έτσι ο Σταύρος Καραγρηγορίου τ. CFO της Εθνικής Ασφαλιστικής οδεύει προς τη Μινέττα Ασφαλιστική, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της ασφαλιστικής. Ο Σ. Καραγρηγορίου παραμένει ένα από τα ικανά στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και είχε ενταχθεί στο δυναμικό της Εθνικής Ασφαλιστικής το 2016 αναλαμβάνοντας καθήκοντα CFO. Οι διοικητικές αλλαγές στην εταιρεία, στο πλαίσιο της νέας μετοχικής σύνθεσης, είχαν ως αποτέλεσμα την αποχώρησή του.
Ο Νικόλας με τα 27 πλοία και τo ταμείο των 250 εκατ.
-Η Contships Logistics, συμφερόντων του Νικόλα Πατέρα, επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την ισχυρή της θέση στον τομέα των feeder containerships, αξιοποιώντας με στρατηγική συνέπεια τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η δευτερογενής αγορά. Οι πρόσφατες πωλήσεις πέντε πλοίων σε Medkon Lines και Metrostar Management φέρνουν στα ταμεία της εταιρείας πάνω από 60 εκατ. δολάρια, ενώ τα πλοία συνοδεύονται από υπάρχοντα ναυλοσύμφωνα με μεγάλες liner εταιρείες, γεγονός που διασφαλίζει την αξία τους και την άμεση απόδοση. Η εταιρεία, η οποία ξεκίνησε το 2015 με μια περιορισμένη επένδυση στον κλάδο των feeder, σήμερα διαθέτει έναν στόλο με 27 πλοία χωρίς δανεισμό, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα αναμένεται να αυξηθούν σε περίπου 250 εκατ. δολάρια μετά τις τελευταίες πωλήσεις των πέντε πλοίων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε νέες επενδύσεις. Ο Νικόλας Πατέρας έχει προχωρήσει σε πωλήσεις πλοίων σε τιμές ιδιαίτερα προσοδοφόρες, εκμεταλλευόμενος την άνοδο της ναυλαγοράς, ενώ παράλληλα ανανεώνει τον στόλο με νεότερα πλοία, χωρίς δανεισμό και με σταθερά μερίσματα για τους μετόχους. Σημαντική είναι και η επιστροφή της Metrostar των Παναγιώτη και Δημήτρη Αγγελόπουλου στον τομέα των containerships έπειτα από περίπου 15 χρόνια. Η απόκτηση δύο feeders από την Contships σηματοδοτεί τη δυναμική επαναδραστηριοποίησή της και την πρόθεσή της να αξιοποιήσει ευκαιρίες στον συγκεκριμένο κλάδο, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην ποιότητα του στόλου και των συναλλαγών του Ελληνα εφοπλιστή. Οι κινήσεις αυτές επιβεβαιώνουν την ικανότητα του Πατέρα να διαχειρίζεται τον στόλο και τις επενδύσεις, με συνέπεια και στρατηγικό σχεδιασμό. Η Contships παραμένει επικεντρωμένη στην ανανέωση του στόλου, τη ρευστότητα και την αξιοπιστία της έναντι των μεγάλων liner εταιρειών, ενώ η αγορά παρακολουθεί την είσοδο νέων παικτών όπως η Metrostar, που δείχνει ότι η δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας στα containerships συνεχίζεται.
Ο Πιστιόλης και η πώληση του mega yacht “San Lorentzo”
-Η μεταβίβαση του υπό ναυπήγηση mega yacht San Lorenzo, με προγραμματισμένη παράδοση το δεύτερο τρίμηνο του 2027, από την εισηγμένη στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά TOP Ships δεν είναι θέμα lifestyle, αλλά μια καθαρά επιχειρηματική απόφαση. Ο Ευάγγελος Πιστιόλης επιλέγει να απομακρύνει από την εταιρεία ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν συνδέεται με τον βασικό της ρόλο, δηλαδή τα δεξαμενόπλοια. Συγκεκριμένα, με την πώληση της εταιρείας ειδικού σκοπού στη Rubico Inc., που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση ναυπήγησης του νεότευκτου σκάφους, έναντι 38 εκατ. δολαρίων, η TOP Ships «κλειδώνει» αξία και αποφεύγει μελλοντικές δεσμεύσεις κεφαλαίων μέχρι την παράδοση του σκάφους το 2027. Ταυτόχρονα, μεταφέρει σε τρίτο μέρος τον κίνδυνο καθυστερήσεων ή υπερβάσεων κόστους στη ναυπήγηση. Για την αγορά, το μήνυμα είναι απλό, η διοίκηση δεν επενδύει σε στοιχεία που δεν ενισχύουν άμεσα τα έσοδα και την εικόνα της εισηγμένης.
Η DFC και η δεύτερη εκταμίευση για τις επενδύσεις στα ναυπηγεία Ελευσίνας
-Μέσα στον Φεβρουάριο αναμένεται η εκταμίευση-disbursement της δεύτερης δόσης του δανείου των συνολικά 125 εκατομμυρίων δολαρίων από την κρατική αναπτυξιακή τράπεζα των ΗΠΑ, DFC, για τα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Παράλληλα, προγραμματίζεται η επίσκεψη κλιμακίου της τράπεζας στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνεργασία. Η ΟΝΕΧ ετοιμάζεται να υποβάλει εντός των επόμενων ημερών την αίτηση για τη δεύτερη δόση, που υπολογίζεται σε περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια, εξασφαλίζοντας ως εχέγγυο τις δύο πλωτές δεξαμενές της Σύρου. Οι επενδύσεις στην Ελευσίνα προχωρούν σύμφωνα με το σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα, με έργα που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία νέων δικτύων υποδομών, την ανακαίνιση των γερανογεφυρών, καθώς και την εκσυγχρονισμένη ανανέωση των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η πορεία των έργων φαίνεται να μπαίνει σε επιταχυνόμενο ρυθμό, σηματοδοτώντας μια κρίσιμη φάση για την αναβάθμιση των ναυπηγείων και την ενίσχυση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας.
Τα μπλόκα των αγροτών βοήθησαν την κατανάλωση στα αστικά κέντρα
-Απροσδόκητη βοήθεια από τις αγροτικές κινητοποιήσεις δέχθηκε το λιανεμπόριο των μεγάλων αστικών κέντρων κατά την εορταστική περίοδο. Ο χριστουγεννιάτικος τζίρος έφτασε τα 5 δισ. ευρώ και κρύβει μια ασύμμετρη κατανομή: ενώ η περιφέρεια αιμορραγούσε, τα εμπορικά καταστήματα (αλλά και η εστίαση), στα μεγάλα αστικά κέντρα έβλεπαν την κίνηση και τον τζίρο τους να αυξάνει. Οι δυσκολίες στις μετακινήσεις εγκλώβισαν καταναλωτές που θα έφευγαν στην περιφέρεια για τις γιορτές. Παράλληλα, το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων «τελευταίας στιγμής» για το εξωτερικό, εκτοξεύτηκε σε απαγορευτικά επίπεδα. Το αποτέλεσμα ήταν ορατό: Χιλιάδες Αθηναίοι και Θεσσαλονικείς που θα έλειπαν, παρέμειναν στις πόλεις τους και διοχέτευσαν τη δαπάνη τους στην τοπική αγορά. Η Ερμού, η Αριστοτέλους και τα malls έζησαν ημέρες υψηλής επισκεψιμότητας. Τα στοιχεία της ΕΣΕΕ δείχνουν ότι το 45% των επιχειρήσεων που αύξησαν σημαντικά τον τζίρο τους στις γιορτές, συγκεντρώνεται κυρίως στα αστικά κέντρα, ενώ η περιφέρεια πλήρωσε το τίμημα της «εγκλωβισμένης κατανάλωσης».
Χρηματιστήριο λίγων και ισχυρών
-Τα απολογιστικά στοιχεία της 5ης διαδοχικής ανοδικής χρονιάς που οδήγησε το Χρηματιστήριο της Αθήνας στην αγκαλιά του Euronext αποκαλύπτουν μια αγορά με έντονη συγκέντρωση δύναμης σε λίγους και μεγάλους παίκτες. Το 2025, η Χρηματιστηριακή του Ομίλου Piraeus κυριάρχησε με 23,63% μερίδιο αγοράς και συναλλαγές άνω των 240 δισ. Ευρώ. Την τριπλέτα των κορυφαίων χρηματιστηριακών συμπληρώνουν η Eurobank Equities (17,26%, €155 δισ.) και η Euroxx (12,42%, €35 δισ.). Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία της Alpha Finance στην τέταρτη θέση (8,18%), ενώ η Εθνική Χρηματιστηριακή ακολουθεί με ίδιο ποσοστό, δείχνοντας πως οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ελέγχουν σχεδόν το 62% της αγοράς. Η UBS Europe (6,38%) στην έκτη θέση αντιπροσωπεύει τη διεθνή διάσταση της αγοράς. Από ‘κει και κάτω η εικόνα δείχνει έναν κατακερματισμένο χώρο με δεκάδες μικρότερους παίκτες που μοιράζονται ποσοστά του 1% και κάτω. Στη νέα εποχή Euronext, για να είναι μια χρηματιστηριακή εταιρεία Prime Broker χρειάζεται μετοχικό κεφάλαιο από 5 εκατ. ευρώ (για μετοχές) έως 10 εκατ. ευρώ (για παράγωγα) και 100 εκατ. ευρώ για να δραστηριοποιηθεί στην αγορά ομολόγων. Τα λεφτά είναι πολλά και η ελληνική αγορά μικρή, που δύσκολα συντηρεί τέτοια μεγέθη. Όλοι περιμένουν τα πρώτα δείγματα γραφής του νέου προέδρου της ΕΧΑΕ για να ξεκινήσουν οι αναπόφευκτες εξελίξεις.
Σίριαλ Προοδευτική ΑΤΕ: Η Γ.Σ. μετόχων, μια μέρα... μετά τη δικάσιμο
-Αργά μέσα στη νύχτα του Σαββάτου, η διοίκηση της «Προοδευτική ΑΤΕ» ενημέρωσε τους μετόχους της ότι η εξ αναβολής Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιανουαρίου. Η ημερομηνία δεν είναι τυχαία, αφού μια μέρα νωρίτερα, στις 22/1, εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα της βασικής μετόχου Χρύσας Κούτλα (που φαίνεται πως ελέγχει πλέον την καταστατική μειοψηφία της εταιρείας) κατά της αύξησης κεφαλαίου. Είναι προφανές ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα ζητήσει από το Δικαστήριο νέα αναβολή ενόψει της «κρίσιμης γενικής συνέλευσης» της επόμενης μέρας. Το χρονοδιάγραμμα προδίδει στρατηγική συνεχών αναβολών σε όλα τα μέτωπα, ενώ το ΔΣ γνωρίζει πως αντιμετωπίζει βέβαιη καταψήφιση. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την εμφατική απουσία των Αμερικανών της LDA Capital Ltd από την όλη διαδικασία, παρά την αποστολή «Notice of claim» που κατέθεσε η μεγαλομέτοχος και παραμένει αναπάντητο. Η σύμβαση με την LDA Capital Ltd θα κριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ενώ η ακυρότητα της έκτακτης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της 17ης Οκτωβρίου για την αμοιβή τους αναμένεται να κριθεί δικαστικά. Όλα αυτά είναι χαριτωμένα και ενδιαφέροντα, ενώ την υπόθεση παρακολουθεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς είχε στείλει στελέχη της να καταγράψουν τη διαδικασία της αναβληθείσας Συνέλευσης.
Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ άνοιξε τον ασκό της πυρηνικής ενέργειας
-Η Παρασκευή θα καταγραφεί στην οικονομική ιστορία ως κρίσιμο ορόσημο για τη Wall Street. Η Meta Platforms επιβεβαίωσε επίσημα ότι η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης έχει πρόβλημα ενέργειας και η λύση δεν μπορεί να είναι παρά η πυρηνική ενέργεια. Οι συμφωνίες της Meta Platforms με τις Oklo, TerraPower (του Bill Gates) και τη Vistra αποκαλύπτουν το μέγεθος και την κλίμακα του προβλήματος. Τα data centers που τροφοδοτούν τα LLMs, καταναλώνουν ενέργεια σε επίπεδα που οι ανανεώσιμες πηγές δεν μπορούν να καλύψουν αξιόπιστα. Η πυρηνική ενέργεια προσφέρει τον μοναδικό συνδυασμό υψηλής ισχύος, χαμηλών εκπομπών και σταθερής παροχής 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Η Wall Street αντέδρασε με μια ανοδική κίνηση +1,2% στις εταιρείες utilities, αλλά αυτή δεν αντανακλά μάλλον όλη τη σημασία της εξέλιξης. Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας που για δεκαετίες ολόκληρες ήταν «βαρετές» μετοχές μερισματικής απόδοσης, μεταμορφώνονται σε κύκνους αναπτυξιακής δυναμικής. Η ζήτηση από τα data centers Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργεί έναν νέο κύκλο επενδύσεων σε υποδομές που μπορεί να ξεπεράσει τα $500 δισ. τα επόμενα χρόνια. Καταγράφηκε και μια άνοδος +2,9% ράλι στο ETF Ημιαγωγών. Όλα δείχνουν πως η Wall Street «βλέπει» ένα «ενεργειακό μποτιλιάρισμα» το οποίο πρέπει να λυθεί σύντομα. Η επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν αναχαιτίζεται. Εταιρείες ημιαγωγών όπως η Nvidia και η AMD αλλά και «χυτήρια ημιαγωγών» (foundries), δηλαδή εργοστάσια που κατασκευάζουν ημιαγωγούς (chips) για λογαριασμό άλλων εταιρειών, όπως η TSMC, εξαρτώνται από την κατασκευή νέων data centers. Τα data centers χρειάζονται ενέργεια. Η Oklo ειδικεύεται σε μικρούς αντιδραστήρες (Small Modular Reactors -SMRs). Η Meta άνοιξε τον ασκό της πυρηνικής ενέργειας. Amazon, Microsoft, και Google θα ακολουθήσουν με παρόμοιες συμφωνίες. Η κούρσα για την κυριαρχία στην Τεχνητή Νοημοσύνη ξεκινά από το ποιος θα εξασφαλίσει πρώτος αξιόπιστη πυρηνική ενέργεια.
Η αναδιάρθρωση των Δεικτών Εμπορευμάτων θα πιέσει (προσωρινά;) το Ασήμι
-Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εβδομάδα ξεκινά στην αγορά πολύτιμων μετάλλων. Η αναδιάρθρωση των Δεικτών Εμπορευμάτων, μετά τη συγκλονιστική ανοδική πορεία της τιμής του Χρυσού και του Αργύρου, θα αποκαλύψει την πραγματική δυναμική τους. Η Goldman Sachs δημοσίευσε ένα γράφημα που αποκαλύπτει μια εντυπωσιακή απόκλιση στην αγορά πολύτιμων μετάλλων από το 2022. Ενώ οι κεντρικές τράπεζες συσσώρευσαν περίπου 3.600 τόνους χρυσού, τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρυσού (Gold ETFs) κατέγραψαν καθαρές εκροές άνω των 1.000 τόνων. Όταν πάγωσαν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, το 2022, ξεκίνησε η μαζική αγορά χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες, ενώ η πρώτη μείωση επιτοκίων της Fed το 2024 σηματοδότησε μια νέα φάση. Οι αναδυόμενες οικονομίες αποφεύγουν συναλλαγές σε δολάρια, συναλλάσσονται σε τοπικά νομίσματα και «κλειδώνουν» την ισοτιμία με χρυσάφι. Οι γεωπολιτικές εντάσεις τροφοδοτούν τη ζήτηση για «ασφαλή επενδυτικά καταφύγια». Το ασήμι από την πλευρά του αντιμετωπίζει μια διαφορετική πραγματικότητα. Η υβριδική του φύση (κατά 50% ασφαλές καταφύγιο και 50% απαραίτητο βιομηχανικό μέταλλο), καθιστά το ασήμι ευάλωτο σε απότομες κινήσεις. Ο χρυσός κινείται από τις αγορές των κεντρικών τραπεζών. Το ασήμι επηρεάζεται από το «algorithmic trading» αλλά και την πράσινη μετάβαση (που χρειάζεται άργυρο). Οι επόμενες μέρες θα δείξουν την πραγματική δυναμική.
