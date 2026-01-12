Το πόρισμα για το black out, το ραντεβού Παπασταύρου-Ερικ Τραμπ στο Ριάντ, η Jumbo θα πουλάει και τσιγάρα, το One and Only και οι άδειες

Κλείσιμο

Ισως αυτό θα είναι η πτώση του άγριου ισλαμικού καθεστώτος των Μουλάδων της Τεχεράνης που δεν χρειάζεται να βάλει ο Τραμπ το χεράκι του, μετά από τόση βία και καταπίεση 50 ετών ο λαός είναι στους δρόμους, οι νεκροί σύμφωνα με διεθνείς πηγές είναι ήδη εκατοντάδες και μάλλον φαίνεται πλέον δύσκολο να αντέξει ο Χαμενεΐ. Τώρα τι θα γίνει μετά… εδώ είναι τα δύσκολα, γιατί όπως θα θυμάστε μετά την Αραβική Άνοιξη ήρθε η κόλαση του ISIS, αλλά πάντως για πτώση του καθεστώτος του Ιράν πάμε έστω και σε δεύτερη φάση. Πιο δύσκολα για εμάς τους Ευρωπαίους θα είναι η άλλη μεγάλη «ενασχόληση» του Τραμπ, η κατάκτηση της Γροιλανδίας έστω και δια εξαγοράς των κατοίκων, απίστευτο έτσι; Η Γροιλανδία ανήκει τυπικά στη Δανία βλέπετε, άρα είναι κατά κάποιον τρόπο έδαφος της ΕΕ, οπότε εκεί μας δυσκολεύουν τα πράγματα ως Ευρωπαίους. Θα έχουμε έναν εξόχως ενδιαφέρον χρόνο το 2026 με όλα αυτά, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι το imperium του Προέδρου Τραμπ θα δοκιμαστεί (και αυτό φέτος) γιατί υπάρχουν ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οπότε θα φανεί αν θα του κοπεί η φορά ή όχι.Αγρότες-Κ.Μ-Στα εσωτερικά μας, ο Μητσοτάκης έφυγε για Μαδρίτη όπου σήμερα θα βρεθεί με τον Πέτρο Σάντσεζ σε μια επίσκεψη που δεν ξέρω πέραν της εθιμοτυπίας γιατί γίνεται τώρα, αν και ανάλογη μεταξύ των δυο επικεφαλής των χωρών έχει να γίνει περίπου 13 χρόνια. Θα γυρίσει το βράδυ για να βρεθεί με τους τιμημένους αγρότες μας την Τρίτη στο Μ.Μ, όπου λογικά θα κλείσει και το θέμα αφού είπαμε, σε λίγες ημέρες οι κανονικοί αγρότες -όχι αυτοί που θα πάνε στο Μαξίμου- αρχίζουν δουλειά στα χωράφια.Πόρισμα για το μπλακ-άουτ στα αεροδρόμια-Εντός της εβδομάδας αναμένεται και το πόρισμα της Επιτροπής που διερευνά τι συνέβη στις αρχές του μήνα και έπεσε το σύστημα επικοινωνίας των αεροδρομίων με τα αεροπλάνα. Η πηγή μου λέει ότι είναι σχεδόν βέβαιοι ότι πρόκειται για αστοχία υλικού δηλαδή -σε απλά ελληνικά- ότι χάλασε το σύστημα γιατί είναι παμπάλαιο. Αν συνέβη αυτό που μάλλον είναι σίγουρο, ο Μητσοτάκης έχει να κάνει ένα πράγμα κατά τη γνώμη μου, να ακυρώσει ο,τι διαγωνισμό τρέχει (ή σχεδόν...) και να φέρει ένα κατεπείγον νομοθέτημα για λόγους εθνικής ασφαλείας αλλά και ασφαλείας των πολιτών με απευθείας ανάθεση σε όποιους έχουν τέτοια συστήματα, με γνώμονα την ταχύτητα αλλά και την τεχνική επάρκειά τους. Τίποτα λιγότερο ή περισσότερο και αυτά που λέει ο Δήμας, ότι θα ολοκληρωθούν οι αναβαθμίσεις έως το 2028, τα ακούω ως ένα τεράστιο λάθος, χωρίς βεβαίως να ευθύνεται ο υπουργός που δεν είναι εκεί πάνω από έναν χρόνο.Η βόλτα στο γραφείο και η κόρη Τραγάκη-Να σας μεταφέρω δύο ενσταντανέ από τη βόλτα του Κ.Μ το μεσημέρι του Σαββάτου στα γραφεία της ΝΔ στην Πειραιώς με αφορμή τη 10η επέτειο από την εκλογή του στην ηγεσία. Το πρώτο που έκανε ο πρωθυπουργός όταν έφτασε ήταν να ανέβει με το ασανσέρ στο γραφείο του στον τρίτο όροφο του κτηρίου, όπου θα επιστρέψει προφανώς στην προεκλογική περίοδο του 2027. Κατά τα άλλα, είχαμε ευχές και σύντομα πηγαδάκια, ενώ ο "ισόβιος" Γιάννης Τραγάκης περπατούσε αγκαζέ με την κόρη του Αργυρώ Τραγάκη που προορίζεται για το ψηφοδέλτιο της Β' Πειραιώς. Μάλιστα η κόρη Τραγάκη έχει κάνει και σχετικό ραντεβού με τον Κ.Μ εδώ και εβδομάδες.Ο πρόεδρος Νίκος, η ακούνητη βελόνα και η έξωση του Παύλου-Και περνάμε στα Πασοκικά που η ακούνητη βελόνα σπάει τα νεύρα, κάθε μέρα-όλη μέρα, στους βουλευτές και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που θέλουν να διεκδικήσουν βουλευτική έδρα, αλλά προκοπή δεν βλέπουν στον «πράσινο» ορίζοντα. Τα ποσοστά παραμένουν καθηλωμένα και απογοητευτικά, κυρίως στις εκλογικές περιφέρειες της Αττικής, όπου η εμφάνιση του Αλέξη κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη ζωή του προέδρου Νίκου. Ο Τσίπρας έχει τα «προβληματάκια» του στην περιφέρεια, όπου η Καρυστιανού μπαίνει με… φόρα στο παιχνίδι - αν η φόρα αποδειχθεί βέβαια της… Πόπης (τότε, το προεκλογικό 2023, που η Τσαπανίδου διέκρινε κάτι που δεν διέκριναν οι πολίτες για τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ) ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να ελπίζει ότι θα έχει ο καιρός γυρίσματα (υπέρ του). Ο πρόεδρος Νίκος πάλι, βλέπει το όνειρο της δεύτερης θέσης στο λεκανοπέδιο να απομακρύνεται και να χάνεται, αργά αλλά σταθερά. Και μόνο να επαναληφθεί η σειρά κατάταξης του ’23, το ΠΑΣΟΚ θα δει ξανά την πλάτη του ΚΚΕ και θα καταλήξει στην τέταρτη θέση. Οι νυν βουλευτές, εκτός από την ακούνητη και μονοψήφια βελόνα, έχουν να αναμετρηθούν και με τους νέους «παίκτες» που μπαίνουν στην περιοχή τους. Η Διαμαντοπούλου αποφάσισε να κατέβει στη Νότια Αθήνα με στόχο την πρωτιά, αφού σίγουρη θεωρείται η μία έδρα για το ΠΑΣΟΚ, την οποία εξασφάλισε την προηγούμενη φορά ο Παύλος Χρηστίδης. Ο πρόεδρος Νίκος ήταν και στα νότια της Αθήνας υποψήφιος, αλλά προτίμησε να κρατήσει την έδρα στην Α’ Θεσσαλονίκης και να πετάξει έξω τον Χάρη Καστανίδη. Τώρα; Το… ωραίο είναι ότι κάποιοι σκληροί ανδρουλακικοί, που προεξοφλούν την κάθοδο του προέδρου Νίκου (χωρίς σταυρό) και σε κάποια περιφέρεια της Αττικής, δεν αποκλείουν κάποιο σενάριο - ακόμη και αυτό που θέλει τον Ανδρουλάκη να κατεβαίνει στην Α’ Αθήνας. Με μία έδρα για το ΠΑΣΟΚ και εφόσον την κρατήσει ο Ανδρουλάκης, ο Παύλος Γερουλάνος θα μείνει εκτός… Είναι ακραίο το σενάριο και όμως κυκλοφορεί και αν μη τι άλλο περιγράφει τις… άγριες διαθέσεις των προεδρικών εναντίον των εσωκομματικών τους αντιπάλων. Το άλλο σενάριο που ακούγεται λέει ότι ο Ανδρουλάκης θα κατέβει «απέναντι» στον εσωκομματικό του αντίπαλο, Μανώλη Χριστοδουλάκη, στην Ανατολική Αττική. Αν δεν το κάνει μπορεί να κατεβάσει τον Νίκο Μήλη και να ρίξει πάνω του όλο τον μηχανισμό, με στόχο το μεθοδικό ροκάνισμα της δυναμικής του Χριστοδουλάκη. Μύλος…Η πρόεδρος Μαρία…-Κατά τα λοιπά, η πρόεδρος Μαρία έχει μπει κανονικά στο τριπ του κόμματος γιατί βλέπω και διαβάζω ότι κάνει πια πολιτικές δηλώσεις όπου σταθεί και όπου βρεθεί μια την ημέρα. Εχουν εμφανιστεί διάφοροι που κολλάνε στην Καρυστιανού επαινώντας τη δημοσίως όπως ο πιανίστας Φαραντούρης, η Τζάκρη που βλέπει ότι μπορεί ο Κασσελάκης να μας... αφήσει χρόνους από την πολιτική και να μην ξέρει η ίδια πού αλλού να πάει και άλλοι απελπισμένοι. Είναι πάντως αναμφισβήτητα το πιο ενδιαφέρον πρόσωπο στις αρχές του νέου έτους γιατί παρά τα λεγόμενά της… σαν κάτι να την τσίμπησε, αποφάσισε να πατήσει το κουμπί και ανήγγειλε κόμμα, ενώ θα μπορούσε να περιμένει. Κάποιοι μου λένε ότι πείστηκε πως ο Μητσοτάκης θα κάνει λέει εκλογές πριν από την έναρξη της δίκης των Τεμπών. Ο καθένας βέβαια στον κόσμο του μπορεί να πιστεύει ο,τι θέλει, αλλά ο Κ.Μ μόνο για εκλογές δεν είναι, ούτε καν για ανασχηματισμό. Τις επόμενες ημέρες θα αρχίσουν και οι μετρήσεις και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι κάνει η βελόνα της Μαρίας ως αρχηγού κόμματος και όχι ως συμπαθής μάνα των Τεμπών.Η σημειολογία της ανακοίνωσης Πιερρακάκη