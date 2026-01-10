Έρευνα ΙΕΛΚΑ: Στο 1,84% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Δεκέμβριο – Γιατί ανέβηκε σχεδόν 15% το κρέας
Οι μεγαλύτερες μειώσεις εντοπίζονται σε απορρυπαντικά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και γαλακτοκομικά, ενώ έντονες αυξήσεις καταγράφονται στα φρέσκα κρέατα, τα είδη πρωινού και τα ζαχαρώδη

Ήπια αύξηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, αλλά με σαφείς ενδείξεις συγκράτησης και επιμέρους αποκλιμάκωσης σε βασικές κατηγορίες προϊόντων, καταγράφει η τελευταία μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Ο πληθωρισμός στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων διαμορφώθηκε στο +1,84% τον Δεκέμβριο 2025 σε ετήσια βάση, ενώ σε μηνιαία βάση οι τιμές υποχώρησαν κατά 0,63%.

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, οι μεγαλύτερες μειώσεις εντοπίζονται σε απορρυπαντικά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και γαλακτοκομικά, ενώ έντονες αυξήσεις καταγράφονται στα φρέσκα κρέατα, τα είδη πρωινού και τα ζαχαρώδη, λόγω διεθνών πιέσεων στις πρώτες ύλες. Η έρευνα αναδεικνύει επίσης τον ρόλο των οικονομιών κλίμακας, της υψηλής ταχύτητας αποθεμάτων και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στη συγκράτηση των τιμών στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ:

Στο πλαίσιο στοχευμένης μηνιαίας έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) αποκλειστικά στο κανάλι των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ σχετικά με τις πληθωριστικές τάσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, εξετάστηκε η πορεία των τιμών τον Δεκέμβριο 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024.

Από την έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σουπερμάρκετ είναι της τάξης του +1,84% τον Δεκέμβριο 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024. Ο δείκτης τιμών Δεκεμβρίου 2025 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο 2025 είναι μειωμένος κατά -0,63%.

Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Ιανουάριος 2025-Δεκέμβριος 2025) καταγράφει αύξηση +1,29%.

