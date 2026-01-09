Χρηματιστήριο Αθηνών: Κράτησε τις 2.200 μονάδες, παρά την τραπεζική διόρθωση στις τράπεζες
O τζίρος διαμορφώθηκε και πάλι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας τα 600 εκατ. ευρώ
Παρά την πίεση που δέχθηκε ο τραπεζικός δείκτης, το Χρηματιστήριο Αθηνών κράτησε τις ισορροπίες την Παρασκευή (9/1), με τον Γενικό Δείκτη να παραμένει πάνω από τις 2.200 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο τζίρος διαμορφώθηκε και πάλι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας τα 600 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.207,73 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,16%. Το υψηλό της ημέρας διαμορφώθηκε στις 2.215 μονάδες και το χαμηλό στις 2.191 μονάδες. Αντίστοιχα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE είχε κέρδη 0,18% και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κινήθηκε ανοδικά 0,009%. Αντιθέτως ο τραπεζικός δείκτης είχε απώλειες -0,66% στις 2.503,51 μονάδες.
Ανοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΑΒΑΞ (+3,97%), Οptima (+3,10%) και ΟΠΑΠ (1,63%).
Πίεση δέχτηκαν οι μετοχές των Τράπεζα Κύπρου (-0,7%), Credia Bank (-1,31%) και Jumbo (-1,06%).
Όσον αφορά τις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank σημείωσε κέρδη 0,52% στα 3,86 ευρώ, η Eurobank κινήθηκε καθοδικά 0,69% στα 3,76 ευρώ, η ΕΤΕ υποχώρησε -2,34% στα 14,20 ευρώ, σε αντίθεση με την Πειραιώς που κατέγραψε άνοδο 0,13% στα 7,56 ευρώ.
Αναφορικά με τα επιχειρηματικά νέα, στην εξάσκηση χρηματοοικονομικών προϊόντων, τα οποία οδήγησαν στην άμεση απόκτηση 689.860.498 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 29,796 % επί του συνόλου δικαιωμάτων της Alpha Bank, προχώρησε η UniCredit.
Όσον αφορά τη συμμετοχή της UniCredit σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, με προεπιλεγμένη μέθοδο το χρηματικό διακανονισμό και εναλλακτικά το φυσικό διακανονισμό, υπό την αίρεση, στην τελευταία περίπτωση, της εξασφάλισης όλων των εποπτικών εγκρίσεων, αυτή διαμορφώνεται όπως αναφέρεται αναλυτικά στον πίνακα ΕΔΩ και δύναται να οδηγήσει στην απόκτηση επιπλέον 52.612.834 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 2,272% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank.
Έτσι το ποσοστό θα μπορούσε να διαμορφωθεί στο 32,069%.
Οι πωλήσεις της Jumbo για το 2025 διαμορφώνονται στο +7,2%. Η αύξηση των πωλήσεων τον Δεκέμβριο επιβραδύνθηκε σε περίπου 4%, λόγω προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα και οδικών αποκλεισμών στην Ελλάδα, που επηρέασαν δυσανάλογα τις εξαγωγές και τις διασυνοριακές ροές. Το σημαντικότερο, είναι ότι η διοίκηση ανακοίνωσε ακόμη ένα έκτακτο μέρισμα ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή.
Στις διεθνείς αγορές, τόσο η Wall Street, όσο και οι ευρωαγορές, κινούνται σε θετικούς ρυθμούς.
