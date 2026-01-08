Eurobank Research: Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα μεταξύ των «27» στην κούρσα του Ταμείου Ανάκαμψης
Eurobank Research: Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα μεταξύ των «27» στην κούρσα του Ταμείου Ανάκαμψης
Τι δείχνει η έρευνα της τράπεζας για την εικόνα της χώρας μας στην εκπλήρωση των οροσήμων, στην απορρόφηση πόρων και στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων - Σε ποιους τομείς υπεραποδίδει και πού υστερεί - Πού πρέπει να κατευθυνθούν οι πόροι
Η Ελλάδα παραμένει πρωταγωνιστής σε επίπεδο διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ωστόσο η πρόοδος στην επίτευξη οροσήμων και στη χρήση των κονδυλίων παρουσιάζει μεικτή εικόνα σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ των 27, όπως προκύπτει από την έρευνα της Eurobank Research. Τα πλέον απαιτητικά στάδια υλοποίησης μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων καθορίζουν πλέον τον ρυθμό απορρόφησης των πόρων.
Σε προηγούμενο σημείωμα του τομέα Eurobank Research είχε αναλυθεί η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στην Ελλάδα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ-27. Η αρχιτεκτονική του ΤΑΑ προβλέπει την εκπλήρωση συγκεκριμένων οροσήμων και στόχων από κάθε κράτος-μέλος, προκειμένου να πραγματοποιούνται οι εκταμιεύσεις πόρων, είτε υπό μορφή επιχορηγήσεων είτε δανείων.
Σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι η σύγκριση των επιδόσεων της Ελλάδας με τις λοιπές χώρες της ΕΕ-27 ως προς την επίτευξη των οροσήμων και στόχων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μετά και τη θετική εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρησή του, καθώς και την εκταμίευση της 6ης δόσης επιχορηγήσεων ύψους 2,1 δισ. ευρώ, κατόπιν της ολοκλήρωσης 39 οροσήμων και στόχων. Παράλληλα, εξετάζεται η πορεία υλοποίησης του ΤΑΑ την περίοδο 2021-2024, βάσει στοιχείων της Eurostat (Οκτώβριος 2025).
Η Ελλάδα αποτελεί αναλογικά τον μεγαλύτερο δικαιούχο πόρων του ΤΑΑ μεταξύ των χωρών της ΕΕ-27, καθώς οι πόροι αντιστοιχούν στο 16,0% του ΑΕΠ της το 2023, έναντι 3,7% κατά μέσο όρο στην ΕΕ-27. Το συνολικό ύψος των πόρων ανέρχεται σε 35,95 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 18,22 δισ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις και 17,73 δισ. ευρώ δάνεια.
