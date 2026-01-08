Eurobank Research: Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα μεταξύ των «27» στην κούρσα του Ταμείου Ανάκαμψης

Τι δείχνει η έρευνα της τράπεζας για την εικόνα της χώρας μας στην εκπλήρωση των οροσήμων, στην απορρόφηση πόρων και στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων - Σε ποιους τομείς υπεραποδίδει και πού υστερεί - Πού πρέπει να κατευθυνθούν οι πόροι