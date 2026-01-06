Wall Street: Για πρώτη φορά πάνω από τις 49.000 μονάδες ο Dow Jones, νέο ρεκόρ για τον S&P 500

Στο πράσινο ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τρίτης οι δείκτες στη Wall Street,και τον S&P 500 να σημειώνει ένα «φρέσκο» ρεκόρ, καθώς οι ανησυχίες των επενδυτών για την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τις επιπτώσεις της υποχωρούν.Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με κέρδη 0,99% στις 49.462 μονάδες, ο S&P 500 κέρδισε 0,62% στις 6.944 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε στο +0,65% και τις 23.547 μονάδες.Η Amazon, μέλος των «Magnificent Seven», συνέβαλε στην άνοδο και των τριών βασικών δεικτών, σημειώνοντας άνοδο άνω του 3%. Μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη στήριξαν επίσης την αγορά, όπως οι Micron Technology και Palantir Technologies. Η Micron ενισχύθηκε πάνω από 10%, ενώ η Palantir κέρδισε πάνω από 3%.Οι μετοχές ημιαγωγών έχουν ήδη καταγράψει ισχυρή άνοδο, με τη Micron να βρίσκεται ανάμεσα στους βασικούς πρωταγωνιστές. Με τα κέρδη της Τρίτης, η μετοχή έχει ενισχυθεί περίπου 18% από την αρχή του έτους, έπειτα από μια εντυπωσιακή χρονιά το 2025, όταν είχε εκτιναχθεί πάνω από 240%. «Η τεχνολογία έκανε ένα διάλειμμα προς το τέλος της χρονιάς, αλλά κανείς δεν αμφισβητεί ότι», δήλωσε ο Ρος Μέιφιλντ, επενδυτικός στρατηγικός της Baird. «Βλέπουμε τις μετοχές των chips να ηγούνται — κάτι αναμενόμενο — ενώ η κυκλική εναλλαγή στην αγορά συνεχίζεται».«Μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα τόσο οι μετοχές τεχνολογίας και AI όσο και τα άλλα κυκλικά τμήματα της αγοράς», πρόσθεσε. «Αυτό είναι το είδος δυναμικής που θα περίμενε κανείς σε μια οικονομία που το 2026 θα “τρέχει” με μειώσεις επιτοκίων, έντονη δημοσιονομική στήριξη και έναν ενθουσιασμό γύρω από την AI που πλησιάζει τα όρια “έξαρσης”».Ο δείκτης των 30 μετοχών έκλεισε τη Δευτέρα σε νέο ρεκόρ και σημείωσε επίσης ενδοσυνεδριακό υψηλό, μετά τη σύλληψη και απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ενθάρρυνε μεγάλες επενδύσεις από αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες. Οι ενεργειακές μετοχές κινήθηκαν ευρέως ανοδικά τη Δευτέρα, με τον κλαδικό δείκτη ενέργειας του S&P 500 να καταγράφει την καλύτερη ημερήσια επίδοση από τον Ιούλιο.Ο Μέιφιλντ επεσήμανε ότι ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ–Βενεζουέλας δεν επηρεάζουν έντονα τις αγορές, συνδέεται με τον περιορισμένο ρόλο της λατινοαμερικανικής χώρας στην παγκόσμια οικονομία — και ειδικότερα στην αγορά πετρελαίου.«Η επίδραση είναι τόσο μικρή που δεν πρόκειται να δούμε αντίδραση τύπου Ουκρανίας–Ρωσίας. Ένας βασικός λόγος εκείνης της πτώσης ήταν η τεράστια άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Εδώ κάτι τέτοιο δεν παρατηρείται και, αν μη τι άλλο, η αγορά φαίνεται να προεξοφλεί ενδεχόμενη αύξηση προσφοράς στο μέλλον, εάν επιστρέψουν στην αγορά βαρέλια που βρίσκονταν υπό κυρώσεις», είπε. «Σε τέτοια γεωπολιτικά γεγονότα, όταν επηρεάζονται οι αγορές ή η κατανάλωση, αυτό συνήθως συμβαίνει μέσω της αγοράς πετρελαίου — και εδώ απλώς δεν συμβαίνει», κατέληξε.