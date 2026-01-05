Χρηματιστήριο Αθηνών: Στάση αναμονής και επιλεκτικές τοποθετήσεις
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στάση αναμονής και επιλεκτικές τοποθετήσεις
Σε ρηχά νερά η αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, με επιμέρους κινήσεις σε μετοχές της μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης
Με ήπιες απώλειες ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνεδρίαση του έτους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε μια ημέρα όπου το κλίμα στις διεθνείς αγορές επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.
Αναλυτικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.154,4 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,17%. Το υψηλό της ημέρας διαμορφώθηκε στις 2.162 μονάδες και το χαμηλό στις 2.143 μονάδες. Ο τζίρος ανήλθε στα 216 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE είχε απώλειες 0,19%, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κινήθηκε ανοδικά 0,74%, όπως και ο τραπεζικός δείκτης +0,40% στις 2.390 μονάδες.
Άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των Intralot (+1,30%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+5,88%), Credia (+1,32%) και Τράπεζας Κύπρου (+1,45%).
Πίεση δέχτηκαν οι μετοχές των Coca Cola (-2,46%), ΕΧΑΕ (-2,06%), AKTOR (-2,02%) και Jumbo (-0,72%)
Όσον αφορά τις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank σημείωσε κέρδη 1,27% στα 3,748 ευρώ, η Eurobank κινήθηκε ανοδικά 1,42% στα 3,56 ευρώ, η ΕΤΕ κατέγραψε απώλειες 0,47% στα 13,71 ευρώ, όπως και η Πειραιώς -0,57% στα 6,95 ευρώ.
Υπενθυμίζεται, ότι κατά την περασμένη χρονιά, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε συνολική άνοδο 44,3% — την καλύτερη ετήσια επίδοση από το 2000 — ενώ η bull market της τελευταίας πενταετίας έχει αποφέρει αθροιστικά κέρδη άνω του 162%. Αντίστοιχα, στην πρώτη συνεδρίαση του έτους στις 2 Ιανουαρίου, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.158,04 μονάδες – νέο υψηλό 16ετίας – σημειώνοντας άνοδο 1,76%. Eπομένως, είναι εύλογο να καταγράφεται ένα ήπιο profit taking.
Όσον αφορά τις εισηγμένες, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θεωρείται κρίσιμη για τη συναλλαγή ΟΠΑΠ–Allwyn, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου. Όπως αναφέρει η Eurobank Equities, η ημερήσια διάταξη φαίνεται να εισάγει ένα επίπεδο διακριτικής ευχέρειας αναφορικά με το όριο αποχώρησης 5%. Παράλληλα, στη Γενική Συνέλευση, οι διαφωνούντες μέτοχοι θα μπορούν να εξασφαλίσουν δικαίωμα εξόδου και να το ασκήσουν εντός ενός μηνός μετά την ΕΓΣ, λαμβάνοντας χρηματική αποζημίωση €19,04 ανά μετοχή.
Παράλληλα, η εναέρια κυκλοφορία στη χώρα διαταράχθηκε χθες λόγω διακοπής λειτουργίας συστημάτων, την οποία οι αρχές απέδωσαν σε εσωτερική τεχνική βλάβη στα συστήματα επικοινωνίας εναέριας κυκλοφορίας. Παρότι το συμβάν επηρέασε προσωρινά τις πτήσεις, αντιμετωπίζεται ως μη δομικό γεγονός.
Υπενθυμίζεται επίσης, ότι ο ΟΤΕ έλαβε την οριστική έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τη συγχώνευση, με απορρόφηση, της 100% θυγατρικής του εταιρείας διαμεσολάβησης ασφαλίσεων, OTE Insurance Brokerage Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Aνοδικά οι διεθνείς αγορές μετά τη σύλληψη Μαδούρο
Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται θετικά (εξαίρεση η Γαλλία που σημειώνει οριακή πτώση), όπως και οι αμερικανικές. Το πετρέλαιο (WTI και Brent) καταγράφει κέρδη, όπως και τα μέταλλα, ειδικά το ασήμι. Από την άλλη πλευρά, απώλειες άνω του 5% σημειώνει το φυσικό αέριο.
