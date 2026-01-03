Μισθωτοί: Ποιες κλαδικές συμβάσεις φέρνουν το 2026 αυξήσεις έως 30 %, πώς θα διαμορφωθούν οι μισθοί

Το 2025 διαμορφώνει νέο εισοδηματικό περιβάλλον για τους μισθωτούς, με αυξήσεις σε βασικές αποδοχές, ενίσχυση αφορολόγητου και πρόσθετα επιδόματα, στοχεύοντας στη στήριξη της αγοραστικής δύναμης σε περίοδο ακρίβειας