Ελληνική ακτοπλοΐα 2026: Ανάμεσα στην πράσινη μετάβαση και την πίεση του κόστους

Η συγκράτηση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων δεν θεωρείται δεδομένη - Yψηλά έξοδα, αβέβαιες τιμές εισιτηρίων και κρίσιμες αποφάσεις για τον στόλο και τις νησιωτικές συνδέσεις