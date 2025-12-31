Ελληνική ακτοπλοΐα 2026: Ανάμεσα στην πράσινη μετάβαση και την πίεση του κόστους
Η συγκράτηση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων δεν θεωρείται δεδομένη - Yψηλά έξοδα, αβέβαιες τιμές εισιτηρίων και κρίσιμες αποφάσεις για τον στόλο και τις νησιωτικές συνδέσεις
Το 2026 βρίσκει την ελληνική ακτοπλοΐα σε ένα κομβικό σημείο. Ο κλάδος καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυξημένα λειτουργικά κόστη, αυστηρότερους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς κανόνες και τη διαχρονική πρόκληση της εποχικότητας. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν την επόμενη περίοδο θα καθορίσουν αν τα πλοία θα μπορέσουν να παραμείνουν οικονομικά βιώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον.
“Η συγκράτηση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων δεν θεωρείται δεδομένη” επισημαίνουν στελέχη του κλάδου. Το προηγούμενο διάστημα βοήθησαν προσωρινά η μείωση των λιμενικών τελών και οι σχετικά σταθερές τιμές καυσίμων. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτά τα μέτρα θα συνεχιστούν. Η εφαρμογή ευρωπαϊκών κανονισμών για το περιβάλλον αυξάνει τα έξοδα των εταιρειών, ενώ τυχόν γεωπολιτικές εξελίξεις μπορεί να οδηγήσουν σε νέα άνοδο του κόστους καυσίμων, μεταφέροντας πιέσεις και στον επιβάτη.
