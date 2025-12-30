ΔΕΗ: Αλλαγή σελίδας για την Πτολεμαΐδα V – «Γυρνάει» σε φυσικό αέριο
Η ΡΑΑΕΥ άναψε το «πράσινο φως» για τη μετατροπή της από λιγνιτική σε μονάδα φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου - Οι δύο φάσεις της αλλαγής, το χρονοδιάγραμμα και η ιστορία της
Το «πράσινο φως» της ΡΑΑΕΥ εξασφάλισε η ΔΕΗ για τη μετατροπή της Πτολεμαΐδα V, από λιγνιτική σε μονάδα φυσικού αερίου.
Ήταν το τυπικό μεν, αλλά απαραίτητο βήμα προκειμένου να δρομολογηθεί το σημαντικό αυτό εγχείρημα το οποίο και σηματοδοτεί ουσιαστικά το οριστικό «διαζύγιο» της ΔΕΗ με τον λιγνίτη. Αναδεικνύοντας, ταυτόχρονα, την προοπτική η Δ. Μακεδονία να γίνει, μέσω μεγάλων επενδύσεων, ένας τεχνολογικός και πράσινος ενεργειακός κόμβος.
Η απόφαση της ΡΑΑΕΥ αφορά την τροποποίηση της χορηγηθείσας από το ΥΠΕΝ το 2010, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και διανομής θερμικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. από τη λιγνιτική μονάδα V στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας ηλεκτρικής ισχύος 660 MWel και θερμικής ενέργειας ισχύος 140ΜWth ως προς την τεχνολογία και το χρησιμοποιούμενο καύσιμο.
Η σχετική αίτηση είχε υποβληθεί από τη ΔΕΗ προς την Αρχή στις 20 Νοεμβρίου 2025 προβλέποντας την τροποποίηση της άδειας παραγωγής ως προς την τεχνολογία και το χρησιμοποιούμενο καύσιμο χωρίς μεταβολή της μέγιστης ονομαστικής αποδιδόμενης θερμικής και ηλεκτρικής ισχύος, μέσω της χρήσης ως καυσίμου εκτός του λιγνίτη και φυσικού αερίου και περαιτέρω εγκατάστασης στον ευρύτερο χώρο του σταθμού αεριοστροβιλικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε δύο φάσεις (Α και Β), ως εξής:
•Φάση Α: Εγκατάσταση μονάδας φυσικού αερίου ανοικτού κύκλου (OCGT)
•Φάση B: Ολοκλήρωση της μετατροπής σε μονάδα φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου (CCGT).
Παράλληλα, μέσω συμπληρωματικών / διευκρινιστικών στοιχείων τεκμηριώθηκε η αναγκαιότητα συνέχισης λειτουργίας της υφιστάμενης ατμοηλεκτρικής μονάδας μεταβατικά για την κάλυψη θερμικών φορτίων τηλεθέρμανσης στην περιοχή.
