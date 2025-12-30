ΔΕΗ: Αλλαγή σελίδας για την Πτολεμαΐδα V – «Γυρνάει» σε φυσικό αέριο

Η ΡΑΑΕΥ άναψε το «πράσινο φως» για τη μετατροπή της από λιγνιτική σε μονάδα φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου - Οι δύο φάσεις της αλλαγής, το χρονοδιάγραμμα και η ιστορία της