Αντιμέτωπη με ζημιές $1,1 δισ. η Citi – Πουλά το σύνολο του χαρτοφυλακίου της στη Ρωσία
Η Citigroup εξετάζει την αποχώρησή της από τη ρωσική αγορά εδώ και χρόνια, εν μέσω κλιμακούμενων κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Citigroup ανακοίνωσε ότι αναμένει ζημία περίπου 1,1 δισ. δολαρίων μετά από φόρους από την πώληση του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων της στη Ρωσία προς τη Renaissance Capital.
Σύμφωνα με κανονιστική κατάθεση της Δευτέρας, η τράπεζα σκοπεύει να καταχωρίσει τις εναπομείνασες δραστηριότητες ως «διαθέσιμες προς πώληση» στα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου και εκτιμά ότι η πώληση της AO Citibank θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.
Η Citigroup εξετάζει την αποχώρησή της από τη ρωσική αγορά εδώ και χρόνια, εν μέσω κλιμακούμενων κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άλλοι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι έχουν περιορίσει την παρουσία τους, με τη Goldman Sachs να λαμβάνει έγκριση νωρίτερα φέτος για την πώληση των δραστηριοτήτων της στη χώρα.
