Αντιμέτωπη με ζημιές $1,1 δισ. η Citi – Πουλά το σύνολο του χαρτοφυλακίου της στη Ρωσία

Η Citigroup εξετάζει την αποχώρησή της από τη ρωσική αγορά εδώ και χρόνια, εν μέσω κλιμακούμενων κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση