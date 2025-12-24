Romain Ciarlet (Ίδρυμα Πρίγκιπα Αλβέρτου Β΄ του Μονακό): Σε συζητήσεις με ελληνικές οικογένειες για συνεπενδύσεις

«Η Ελλάδα διαθέτει μια αξιοσημείωτα δυναμική και ώριμη κοινότητα οικογενειών»

Σημαντικές προοπτικές συνεργασίας με την ελληνική αγορά διαπιστώνει ο, γενικός γραμματέας και εκτελεστικός διευθυντής του(Prince Albert II of Monaco Foundation), μετά τη συμμετοχή του στο, όπου βρέθηκε ως βασικός διεθνής προσκεκλημένος του Hellenic Impact Investing Network (ΗΙΙΝ).Ο R. Ciarlet συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στο κλειστό Impact Gathering για οικογένειες και ιδρύματα, με οικοδεσπότη τον πρόεδρο του ΗΙΙΝ Κωστή Τσελένη. Εκεί, όπως αποκαλύπτει ο Romain Ciarlet στη συνέντευξη που παραχώρησε στο newmoney.gr , συζητήθηκαν πιθανά σχήματα συνεπενδύσεων με

Ο Romain Ciarlet, που έχει ειδίκευση στο μοντέλο, όπου η φιλανθρωπική χρηματοδότηση συναντά τη στρατηγική επένδυση, επιβλέπει την υλοποίηση των παγκόσμιων πρωτοβουλιών του Ιδρύματος Πρίγκιπα Αλβέρτου Β’ του Μονακό. Πριν αναλάβει τον ηγετικό του ρόλο στο Ίδρυμα, υπήρξε σύμβουλος σε διεθνείς οργανισμούς και συμμετείχε στη διαμόρφωση mission-driven επενδυτικών προσεγγίσεων.



Μιλώντας για τις συζητήσεις με τα ελληνικά family offices, είπε στο newmoney: «Το κύριο συμπέρασμά μου είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει μια αξιοσημείωτα δυναμική και ώριμη κοινότητα οικογενειών που πραγματικά επιθυμούν να αξιοποιήσουν το κεφάλαιό τους για την παραγωγή θετικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου. Πολλές από τις συζητήσεις που είχα επικεντρώθηκαν στους συμπληρωματικούς ρόλους της φιλανθρωπίας και του impact investing, ιδιαίτερα σε σχέση με τη μετρίαση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν».

Διαβάστε τη συνέντευξη στην Συμέλα Τουχτίδου στο newmoney.gr