Romain Ciarlet (Ίδρυμα Πρίγκιπα Αλβέρτου Β΄ του Μονακό): Σε συζητήσεις με ελληνικές οικογένειες για συνεπενδύσεις

Οι επενδύσεις με περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο και ο ηγετικός ρόλος του Πρίγκιπα Αλβέρτου - Οι δυνατότητες συμμετοχής της Ελλάδας και οι τομείς όπου μπορεί η χώρα να ξεχωρίσει

Σημαντικές προοπτικές συνεργασίας με την ελληνική αγορά διαπιστώνει ο Romain Ciarlet, γενικός γραμματέας και εκτελεστικός διευθυντής του Ιδρύματος Πρίγκιπα Αλβέρτου Β’ του Μονακό (Prince Albert II of Monaco Foundation), μετά τη συμμετοχή του στο 3ο Hellenic Impact Investing Conference, όπου βρέθηκε ως βασικός διεθνής προσκεκλημένος του Hellenic Impact Investing Network (ΗΙΙΝ).

Ο R. Ciarlet συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στο κλειστό Impact Gathering για οικογένειες και ιδρύματα, με οικοδεσπότη τον πρόεδρο του ΗΙΙΝ Κωστή Τσελένη. Εκεί, όπως αποκαλύπτει ο Romain Ciarlet στη συνέντευξη που παραχώρησε στο newmoney.gr, συζητήθηκαν πιθανά σχήματα συνεπενδύσεων με ελληνικά family offices.

«Η Ελλάδα διαθέτει μια αξιοσημείωτα δυναμική και ώριμη κοινότητα οικογενειών»

Ο Romain Ciarlet, που έχει ειδίκευση στο μοντέλο, όπου η φιλανθρωπική χρηματοδότηση συναντά τη στρατηγική επένδυση, επιβλέπει την υλοποίηση των παγκόσμιων πρωτοβουλιών του Ιδρύματος Πρίγκιπα Αλβέρτου Β’ του Μονακό. Πριν αναλάβει τον ηγετικό του ρόλο στο Ίδρυμα, υπήρξε σύμβουλος σε διεθνείς οργανισμούς και συμμετείχε στη διαμόρφωση mission-driven επενδυτικών προσεγγίσεων.

Μιλώντας για τις συζητήσεις με τα ελληνικά family offices, είπε στο newmoney: «Το κύριο συμπέρασμά μου είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει μια αξιοσημείωτα δυναμική και ώριμη κοινότητα οικογενειών που πραγματικά επιθυμούν να αξιοποιήσουν το κεφάλαιό τους για την παραγωγή θετικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου. Πολλές από τις συζητήσεις που είχα επικεντρώθηκαν στους συμπληρωματικούς ρόλους της φιλανθρωπίας και του impact investing, ιδιαίτερα σε σχέση με τη μετρίαση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν».

