Ανακαινίσεις: Νέο πρόγραμμα με κρατική επιδότηση 600 εκατ. για κατοικίες
Η κυβέρνηση ανακοινώνει πρόγραμμα 400–500 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για επιδοτούμενες ανακαινίσεις παλαιών κατοικιών και κοινωνική κατοικία, με στόχο την αύξηση της προσφοράς και τη συγκράτηση των τιμών
Με έμφαση στο στεγαστικό και με στόχο να ανοίξει ξανά η «στρόφιγγα» της προσφοράς κατοικιών, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα νέο, φιλόδοξο πακέτο παρεμβάσεων. Κεντρικός άξονας θα είναι ένα πρόγραμμα 400–500 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, που θα στηρίζει ανακαινίσεις παλαιών κατοικιών, το οποίο αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με την Καθημερινή, στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση της διαθέσιμης κατοικίας, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές, μέσω δύο βασικών παρεμβάσεων:
– ενός προγράμματος επιδότησης ανακαινίσεων και
– της ενίσχυσης της κοινωνικής κατοικίας.
Το νέο σχήμα βρίσκεται ακόμη σε διαπραγμάτευση με την Κομισιόν, ωστόσο οι βασικές παράμετροι έχουν ήδη «κλειδώσει». Θα πρόκειται για επιδότηση και όχι δάνειο, που θα αφορά κατοικίες κατασκευής πριν από το 1990, με κάλυψη έως και 80% της δαπάνης ανακαίνισης.
Υποχρεωτικό στοιχείο θα είναι η ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία όμως μπορεί να περιορίζεται στο 20% του συνολικού κόστους, ενώ το υπόλοιπο 80% θα καλύπτει εργασίες όπως υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου. Η επιδότηση θα φτάνει έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και θα αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ.
