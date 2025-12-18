Κοσμήματα αμύθητης αξίας που συνδέθηκαν με θρυλικές μορφές της ιστορίας

Με τη σκιά που προκάλεσε η πρόσφατη ληστεία στο Λούβρο να πλανάται ακόμη πάνω από την πολιτιστική υπόσταση της γαλλικής πρωτεύουσας, το Παρίσι αποδεικνύει τη διαχρονική του λάμψη και αίγλη με την έκθεση «Dynastic Jewels: Power, prestige and passion 1700-1950», που εγκαινιάστηκε στις 10 Δεκεμβρίου στο Μουσείο Hôtel de la Marine. Αναδεικνύοντας τη σημασία του κοσμήματος ως διαχρονικής έκφρασης δύναμης και κοινωνικού status η έκθεση παρουσιάζει μοναδικά έργα που συνδέονται με την ηγεμονία και τον μύθο ορισμένων από τις πιο εμβληματικές μορφές της ευρωπαϊκής ιστορίας, όπως οι αυτοκράτειρες Αικατερίνη η Μεγάλη, Ιωσηφίνα Βοναπάρτη, Μαρία-Λουίζα και η βασίλισσα Βικτωρία.