Κοσμήματα αμύθητης αξίας που συνδέθηκαν με θρυλικές μορφές της ιστορίας
Στην έκθεση «Dynastic Jewels» στο Παρίσι εκθαμβωτικά κοσμήματα αφηγούνται ιστορίες ισχύος, prestige και πάθους
Με τη σκιά που προκάλεσε η πρόσφατη ληστεία στο Λούβρο να πλανάται ακόμη πάνω από την πολιτιστική υπόσταση της γαλλικής πρωτεύουσας, το Παρίσι αποδεικνύει τη διαχρονική του λάμψη και αίγλη με την έκθεση «Dynastic Jewels: Power, prestige and passion 1700-1950», που εγκαινιάστηκε στις 10 Δεκεμβρίου στο Μουσείο Hôtel de la Marine. Αναδεικνύοντας τη σημασία του κοσμήματος ως διαχρονικής έκφρασης δύναμης και κοινωνικού status η έκθεση παρουσιάζει μοναδικά έργα που συνδέονται με την ηγεμονία και τον μύθο ορισμένων από τις πιο εμβληματικές μορφές της ευρωπαϊκής ιστορίας, όπως οι αυτοκράτειρες Αικατερίνη η Μεγάλη, Ιωσηφίνα Βοναπάρτη, Μαρία-Λουίζα και η βασίλισσα Βικτωρία.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
