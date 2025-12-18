Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Πότε πληρώνονται και ποιες θα είναι οι αυξήσεις, δείτε παραδείγματα

Οι αυξήσεις ανά κατηγορία





Οι



Ειδικότερα την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).



Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 (από το απόγευμα της Παρασκευής στα ΑΤΜ) θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.







Με βάση τα νέα δεδομένα οι 671.586 συνταξιούχοι που εντάσσονται στον κύκλο των αυξήσεων χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες.



1. Σ΄αυτούς που θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση 2.4% Πρόκειται για το 45% των συνταξιούχων ,περίπου 300.000 που μηδενίζουν την προσωπική τους διαφορά την 31η.12.2025. Δηλαδή συνταξιούχος που μηδένισε την προσωπική του διαφορά με την προηγούμενη αύξηση θα λάβει ολόκληρο το ποσοστό 2.4%. Αν παίρνει 1000 ευρώ σύνταξη, θα πάρει στην τσέπη του επιπλέον 24 ευρώ.







3. Σ΄αυτούς που διατηρούν προσωπική διαφορά μεγαλύτερη του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αύξησης των κύριων συντάξεων του έτους 2026 οι οποίοι θα λάβουν μετά τον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς , το 50% του ποσού της αύξησης. Για παράδειγμα συνταξιούχος με προσωπική διαφορά 50 ευρώ και αύξηση 24 ευρώ, θα πάρει τη μισή αύξηση 12 ευρώ. Ολόκληρη η αύξηση θα του δοθεί του χρόνου καθώς σύμφωνα με το νόμο η προσωπική διαφορά καταργείται σε δύο δόσεις.



Ενδιαφέρον έχει το στοιχείο ότι περίπου 2.725 συνταξιούχοι που έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά έως 500 ευρώ ( είναι ακραίες περιπτώσεις που αφορούν τους συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕΕ) θα λάβουν τη μισή αύξηση του 2026 ενώ με το προηγούμενο καθεστώς θα έπρεπε να περιμένουν έως και 10 χρόνια για να μπουν στον κύκλο των ετήσιων αυξήσεων.



Ωστόσο σύμφωνα με το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων οι απώλειες που είχαν τα προηγούμενα χρόνια οι συνταξιούχοι με Προσωπική Διαφορά φτάνουν στο 13,15% αθροιστικά!



Για παράδειγμα συνταξιούχος με προσωπική διαφορά, που είχε αποδοχές μεικτά 1.500 ευρώ.



Με τις τρεις αυξήσεις 2023 αύξηση 7,75%, 2024 αύξηση 3%, 2025 αύξηση 2,4%.



Στην τριετία, ο εν λόγω συνταξιούχος θα ελάμβανε τα κάτωθι ποσά:



1500 Χ 7,75% = 116,25 τον μήνα, 1500+116,25=1616,25 2023



1616,25 Χ 3%= 48,49 τον μήνα, 1616,25+ 48,49= 1664,74 2024



1664,74 Χ 2,4 % =39,35 τον μήνα, 1664,74 + 39,95 = 1704,70 2025



Επομένως αν χορηγούνταν σωστά οι αυξήσεις σήμερα το μεικτό ποσό θα υπολογιζόταν στα 1.704,70 μεικτά και όχι στα 1.500 μεικτά κύριοι της κυβέρνησης. Η απώλεια του συνταξιούχου στην τριετία ανέρχεται σε 5828,16€ μεικτά.



Τα ποσά των αυξήσεων ανάλογα με τη σύνταξη Οι αυξήσεις θα κυμανθούν από 12 έως 70 ευρώ το μήνα . Ειδικότερα, ανάλογα με το ποσό της σύνταξης, η μέση καθαρή αύξηση θα είναι:



Από 12 ευρώ έως 20 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 500 ευρώ έως 850 ευρώ.



Έως 31 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 800 ευρώ έως 1.300 ευρώ.



Έως 36 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 1.300 ευρώ έως 1.500 ευρώ.



Έως 45 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 1.500 ευρώ έως 1.800 ευρώ.



Έως 65 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 1.800 ευρώ έως 2.700 ευρώ.



Έως 72 ευρώ τον μήνα για συντάξεις έως 3.000 ευρώ.



Για παράδειγμα, συνταξιούχος του Δημοσίου με 35 έτη και άνω και σύνταξη 1.315 ευρώ σήμερα, θα λάβει 1346.56 ευρώ , με ετήσια αύξηση 378,72 ευρώ.



Συνταξιούχος του ΙΚΑ με 30 έτη ασφάλισης και άνω και σύνταξη από 1.218 ευρώ σήμερα θα λάβει 1.247,23 ευρώ, με ετήσια αύξηση 567,30 ευρώ.



Σε κάθε περίπτωση οι αυξήσεις υπολείπονται του πληθωρισμού και θα δυσκολεύουν τους συνταξιούχους να ανταπεξέλθουν στην ακρίβεια.



Την αύξηση δικαιούνται και οι συνταξιούχοι στους οποίους η σύνταξη θα απονεμηθεί από 1/1/2026 (εκκρεμείς συντάξεις), αλλά η ημερομηνία έναρξης καταβολής της ανατρέχει μέχρι και 31/12/2025.



Δεν θα πάρουν αύξηση όσοι λαμβάνουν έναντι ή προσωρινή σύνταξη. Για αυτές τις κατηγορίες, η αύξηση θα πιστωθεί μαζί με τα αναδρομικά που θα πληρωθούν όταν βγει η οριστική σύνταξη.



Επιπλέον, οι συνταξιούχοι που υπόκεινται σε κρατήσεις λόγω Εισφοράς Αλληλεγγύης ( ΕΑΣ) δε θα επιβαρυνθούν λόγω της αύξησης με υψηλότερες κρατήσεις. Και αυτό γιατί οι κλίμακες συντάξεων που υπόκεινται σε κράτηση θα αυξηθούν κατά το ίδιο ποσοστό με τις συντάξεις ( 2.4%) Με την τιμαριθμοποίηση της ΕΑΣ το όριο της σύνταξης που θα απαλλαγεί από την κράτηση το 2026 θα ανέβει στα 1468.41 ευρώ από 1434 σήμερα.



Τριπλά κερδισμένοι θα είναι οι συνταξιούχοι που εκτός από την ετήσια αύξηση , έλαβαν την ενίσχυση των 250 ευρώ ενώ παράλληλα ωφελούνται από τις φορελαφρύνσεις.



Ετσι για παράδειγμα, συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1080 ευρώ θα λάβει 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού, 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου και 80 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 593 ευρώ καθαρά.



Συνταξιούχος με 20.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1460 ευρώ θα λάβει 376 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 200 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 576 ευρώ καθαρά.



Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς , από την αναλογιστική μελέτη προκύπτει ότι το ύψος της συνταξιοδοτικής δαπάνης (για την εθνική, την ανταποδοτική και την επικουρική σύνταξη) προβαλλόμενο ως το 2060 δεν υπερβαίνει το περιθώριο αύξησης των δύο κόμμα πέντε (2,5) ποσοστιαίων μονάδων του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος με έτος αναφοράς το 2009, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Έτσι η προσωπική διαφορά παύει να αποτελεί τροχοπέδη στη χορήγηση της ετήσιας αύξησης, ώστε να βελτιώνεται το εισόδημα όλων των συνταξιούχων.



Το δημοσιονομικό κόστος από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σε δύο δόσεις εκτιμάται σε 75 εκατ. ευρώ για το 2026, αυξανόμενο κατά επιπλέον 135 εκατ. ευρώ το 2027, 113 εκατ. ευρώ το 2028 και 106 εκατ. ευρώ το 2029 .

